بیاد دنیای امن و آزاد
رسول پویان
نفت و گاز اول فروغ منزل و کاشانه شد
بعد ازآن دردام دالر ماند و آب و دانه شد
تا که شـمع نفت و گاز آمـد در بـزم جهان
صاحب سرمایه بی چون وچرا پروانه شد
سـرگـذشت سیستم مالی بسـی پیچیده است
آن که روزی بـا طلا گنجـیـنـۀ دردانـه شد
سکه از سـیم و زر دوران ارشـمند گـشت
در خـزانــه پـشـتـگاه قــدرت شـاهـانـه شد
پول که چرک دسـت آدم بود؛ اما در عمل
داخل گاوصندوق دکّان وبانک و خانه شد
جنگ ودعوا برسرپول است درگرد جهان
حرص امریکا زبوی نفت چون دیوانه شد
از بـرای غـارت سـرمـایـه و نـفـت جـهان
روزوشب درگیر جنگ و حملۀ دزدانه شد
انقـراض آخـریـن را مـیـزنـد انـسـان رقـم
تا که امـریکا و اسـرائـیــل زرادخـانـه شد
عاشـقان را لعـل نـوشینی اگـر مستی دهـد
آزمندان را که چاه نفت و خـون پیمانه شد
تـا که دالـر در جـهان بـا آشـنا بیگانـه شـد
قـلعـۀ پترودلار هـم کـم کمک ویـرانـه شد
در حـقـیـقـت کاغــذ دالـر نــدارد اعـتـبـار
بی طلا؛ با نـفــت دنـیـا بـازی رنـدانـه شد
نفت و تریاک و طلا بالانشین گـردیـده اند
یار تنباکو چلیم و چـرس در سـرخـانه شد
صخرۀ تعرفـه و تحریم سـرها را شکست
نعـش سـنگین دلار نـفـت روی شـانـه شد
سینۀ بانک جـهانی را چـونـان بشکافـتـند
بورس اوراق سـهام غـرب بیمارخانه شد
سـازمـان پـول نـدارد قـدرت دیـروزه را
کاکل سـرمایـه با شمشیر خونین شانه شد
آن چنان کوبید بر فـرق جهان ظالم عصا
تسبیـح ورد و دعـای غـرب دانه دانه شد
نظـم چـنـد قـطبی نگـردد تـابـع پترودلار
چونکه درپای تجارت بدتراز زولانه شد
حـاکـمان لیبی و بغـداد کـردنـد اعتراض
در نبـرد نفت و دالـر کله هـا دنـدانـه شد
اژدهـای خفته ازخواب گران بیدار گشت
گنج هوش مصنوعی وثروت ورایانه شد
عـقـل کـنفیسیوس و دل صافی لائـوتـسه
نظم ونسق دفتـر و نوش لب خمخانه شد
روح تایوانی نمیگردد ز اصل خود جدا
تا که تاریـخ کـهــن احیاگـر سـامـانـه شد
خرس قطبی سوزوسرمارا تحمل کردباز
وارد فصـل بهــار و گـرمی گلخـانـه شد
آن که در جنگ جهانی دوم پیروزگشت
با همه تحریم و تهدید زمان شادمانه شد
جنگ اکراین رابه سختی میکند آخرتمام
زورامریکا ونقش غرب چون پوقانه شد
جنگ ایـران تنگۀ هرمز را مسدود کرد
نفت ودالر درخلیج فارس داغ وفـانه شد
آبراه باب المندب کارت برد دیگر است
هردودرشطرنج برد وباخت والادانه شد
ســـرو آزاد تـمــدن بـا خـــرام جــاودان
نزد ایران وخراسـان فاخـر و جانانه شد
یار ایـران کهـن باشـد خـراسـان بـزرگ
قله های شـامخ شان بـر عقابان لانـه شد
با شکـست دالـر نفتی جهان گردد دیگـر
قلب بانک امریکا فرسـوده در پایانه شد
سوژۀ پترودلاررا گوبه هوش مصنوعی
زان که در گـوش دل انسانیت افسانه شد
وحـدت دنـیای نـو بـا نـظـم مـالی جـدیـد
باب طـبـع نخـبگان و مـردم فـرزانه شد
عشق دلها را کند ازچنگ دیوجنگ رها
شـادی و شـور و محبت بادۀ میخانه شد
دل بیاد صلح وارمان و رفاقت درجهان
در هـوای امـن و آزاد ملـل مستانـه شد
7/6/2026