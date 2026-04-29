بگذریـــد!
امین الله مفکر امینی 2026-27-04!
بـگذرید زحرف وسخن های ممــلو ا زریـــــــــا
نـــــدارد دردی را دوا ونـــی زخمـی را شفــــــا
که هزارسخـن نباشـد مثلــی نیمــی ازکـــــردار
پس مکن دهن بگفتارِفریب برخود و هم اغیــار
که آنکه همچو خردمند گفت وهم عمل نمـــــوده
زکـــاری نیکو و خــرد بـــه ایا م سجل نمــــوده
که حرفی میان خالـــی نکنــــــــد دردی مـــــداوا
خوشا به آنکه بگفت وعمــــــــل کــرد تا انتـهــا
مفکـــــرعاقل خوبــی و بــــــدی جویــد درعـمـل
نه فکری باطل و بٌخل وحدسـی بنــا شده بجهــل
هرکسـی بذهنــی گـری میزا ن کرد خوبی وبــدی
عاقبــــت بدستـی ربـــی یکتـــا است سزا حتمــی