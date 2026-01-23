بوی نفت و خون 

رسول پویان

ز خون سرخ بشر دست ظلم گلگون است

زطرف جیحـون وکارون تا امازون است

خـدا نظـاره گـر قـتل نظـم و قـانـون است

ز بیم جنگ و تجاوز بشر جگرخون است

شرار حرص تجاوزگران چه افزون است

حـدیث هیتلـر وچنگیز و نقل قارون است

تمدنی که درآن ظلم غاصب و خون است

هنر متاع تجـارت بـه مـرگ مجنون است

چـونـان غـارت و آدمکـشی شـده مـعـمول

به روز دزدی ودرقعر شب شبیخون است

ز چــشـــــم پـارۀ دزدان مـســـت دریـایـی

حیا گریخته و خون و شراره میگون است

نفیر مـوشک و تحـریـم و سکه پیچانسـت

فشار تعـرفـه بد تر ز جنگ طاعـون است

بـه دورۀ که قـوی می‏خـورد ضعـیـفـان را

ضعیف گـرچـه طلبکار بُـوَد، مدیون است

اسـاس جـامـعــه را از درون کنـند ویـران

تو گویی عرصۀ توفان بحر وهامون است

هـزار مـرتبه جنگل بـه از آن شـهـریـست

که غرق وحشت اشغال خلق مسکون است

بـه ذات خـائـن و میهـن‏فـروش لعـنـت بـاد

زهی دلی که ز حـبّ وطـن مشـحون است

کسـی که آلـت دسـت فـریب دشـمن گـشت

فـدای دالـر چـرکین و خـون و افیون است

به هر دیاری که نفتست هرج ومرج آرنـد

به بـوی نفت جهانـخوارِ گشنه مفتون است

طلا و ثـروت و حـق ملل در خـطـر است

چــرا که حـمــلـۀ دزد کلان مقــرون است

هـرآن که قــدرت و بمـب اتــم کـنــد پـیـدا

ز لیسـت یــورش اشغالگـران بیرون است

دیمـوکـراسـی و نظـم پسین شــده فـرتـوت

جهان به توطئه و قلـدری دیگرگـون است

دوباره سـلطه گـران بـردگی ز نـو سـازند

تفکری که در آن برتراست و مأدون است

جـــهـان بـه منفعت قـلــدران شـود تقـسـیم

زمین و ثـروت و حـق ملل پـرچـون است

لگام دین و سیاسـت به چنگ غولان است

اساس زندگی لرزان و تار و وارون است

زپست مدرن و ز روشنگری مکن پرسان

که نعش عقل وتمدن به خاک مدفون است

جهـان همدلی و دوسـتی چـه تاریک است

شـعـور سلطه بـه نـشل بشـر مظنون است

دیگر نه ارزش واخلاق و دین معتبراست

خدا بمرده و قـدرت به دسـت ملعون است

به زیـر چـادر و دسـتار و ریش اگـر بینی

هـزار خنجـر افـراط و فـتـنه مکنون است

حــذر کـنــیــد ز اسـلام طالــب و داعـش

عـنان هـردو بـه دـستان ددیـو بدتون است

سلاح و خدعه و افراط و خون شده یکجا

بـرای حـق ملـل جـمــع ظلـم کانـون است

چـه سـاده از دل و اذهـان می‏کـنـند دزدی

چرا که صنعت و تخنیک پرزافسون است

ز هوش مصنوعی ابزار جنگ می سازند

بشر به چنگ جهان مجازی محزون است

زمان یـورش ماهـواره، جـنگ انـتـرنـیـت

کسی که بی خبرازآن شدست مغبون است

زمانـه عـرصۀ خونین جـنگ انسـان است

زمین بـه جـنگ اتـم انفـجـار بـالــون است

بـه جـای عـشـق و محبت نـفــرت آوردنـد

بــرای تفـرقـۀ خـلـق کـینـه مضـمون است

بـه جـام عشرت خودشیفته خـون انسانست

مگـو که تحـفـۀ صلـح نـوبـل میمـون است

طـلسـم زور و زر قـلــدری کـنـیـد پـاشـان

بشر به وحـدت و صلح ملل مرهـون است

جهان به عـشـق و امید و عدالت است آباد

به نظم وقانون وصلح وثبات موزون است

20/1/2026