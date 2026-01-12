به پیشواز بزرگداشت از سالگرد ح د خ ا

هویت واقعی هر حزب یا سازمان سیاسی، پیش از هر چیز، در پراتیک سیاسیِ موجود، برنامۀ عمل، و ساختار تشکیلاتی آن متجلی می‌شود. وجود تنوع اندیشه در یک جنبش امری طبیعی است، زیرا منافع طبقات و قشرهای اجتماعی و همچنین خواست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آنان یکسان نیست. ازاین‌رو باید فضای بحث و گفت‌وگوی سالم و سازنده را ــ که به نزدیکی و تقویت اتحادِ عمل نیروها یاری می‌رساند ــ امری ضروری و پذیرفتنی دانست. بااین‌حال، مسئولانه باید از جدل‌های فرساینده، اتهام‌زنی، برچسب‌گذاری، و تحریف تاریخ مبارزات یک‌دیگر پرهیز کرد.

امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی همواره کوشیده‌اند اتحاد، که بُرنده‌ترین سلاح پیروزی هر جنبش مردمی است، با هزاران دسیسه تضعیف و در صورت امکان بی‌اثر کنند. آنان تلاش کرده‌اند از هر اختلاف درونی میان نیروهای ملی و دموکراتیک ــ هرچند کوچک و فرعی ــ برای ایجاد شکاف، دامن‌زدن به بی‌اعتمادی، و به‌جان‌هم‌انداختن گروه‌ها و بخش‌های مختلف در تشکیلات سیاسی بهره‌برداری کنند.

حبیب فتاح