به مناسبت وفات فرزند بزرگ مردم افغانستان

بدین وسیله به مناست وفات فرزند بزرگ مردم زجر کشیده افغا نستان!

به محترمه کریمه جان کشتمند همسر کشتمند مبارز با شخصیت حقوق زنان کشور ما!

اعضای خانواده محترم کشتمند!

به مردم رنجدیده کشور ما,به همه وطنخواهان کشور , و منطقه ما !

با قلب مملو از درد و تاسف خبرمرگ فرزند صدیق و بزرگ مردم رنجدیده کشور ما در یافتیم.

همه آنهایی که با کشتمند تماس داشته اند او را به مثابه انسان بسیار ساده , سیاستمدار و صدراعظم متواضع , شخصیت بزرگ دارای تسلط کامل در تمام امور سیاست داخلی و خارجی و اداره حکومت بود ,می شناختند!

این در دوران حکومت کشتمند و یاران او بود که در مراحل متعدد بحران بسیار خطرناک در اقتصاد ,امور مالی و دست اندازی ها از خارج کشور با قدرت و قاطعیت رهبری این کشور که غرق در بحران ب به دوش کشید و با موفقیت آن را رهبری نمود

همه انهای که در این کشور و در منطقه با کشتمند تماس ما داشتند به یاد دارند به خاطر دارند که چگونه او وجود کار وسیع در تما م در مسائل دارای اهمیت استراتژیک سیاسی فرصت کافی برای حل پرابلم همه آنهایی که با او مراجعه می کردند کشتمند برای حل پرابلم های حتی شخصی آنها تلاش می کرد

آنهایی که با این شخصیت بزرگ تماس می گرفتند با رضایت کامل و احساس احترام ار دفتر او خارج میشوند شخصیت که حتی آنها را در منزل شخصی خود برای حل دشوار های مرد را می پذیرفتند

تواضع و برخورد بسیار ساده و با احساس مسئولیت این مرد بزرگ در امور شخصی یکی ازجوانب شخصیت این این شخصیت مدبر بود است!

مردم کشور ما و منطقه ما این سیاستمدار مدبر و دلسوز را به یاد خواهند داشت!

با احترام وقلب پر از درد

ن.جویا