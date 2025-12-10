بزرگداشت شاهکار استالین و سربازان شوروی
سخنرانی گنادی زیوگانوف، دبیر کل حزب کمونیست روسیه در برابر خبرنگاران در دومای دولتی
ا. م. شیری: «عطر آن است که خود ببوید، نه اینکه عطار بگوید». در بارۀ استالین، یکی فرزندان نادر تاریخ که راه نجات انسان کار و زحمت را پیمود، شخصاً بسیار گفتهام. او یکی از نوابغ تاریخ بشر بود که در آینده متجلی شد. راهش بردوام!
امروز، کنفرانس بینالمللی تحت عنوان «نقش تعامل بین جناحها و بلوکهای احزاب سیاسی در همکاریهای بین پارلمانی در کشورهای مستقل مشترکالمنافع» در خانۀ اتحادیهها در مسکو برگزار میشود. نمایندگان پارلمانهای کشورهای مستقل مشترکالمنافع در آن شرکت خواهند کرد.
کمیتۀ دومای دولتی ما در امور کشورهای مستقل مشترک المنافع، همگرایی آوراسیا و روابط با هموطنان، این جلسه را تدارک دیده است. از قضا، من، لئونید کالاشنیکوف و کازبک تایساییف هم اعضای آن هستیم. این جلسه به توسعۀ گفتگو بین مردم برادر کشورهای مستقل مشترک المنافع اختصاص دارد.
همزمانی تاریخ این رویداد با نبرد مسکو که به طور گسترده در روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع جشن گرفته میشود، تصادفی نیست. میخواهم همۀ ما، از جمله سربازان عملیات نظامی ویژه، از گنجینۀ قهرمانانۀ خلقهای اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ کبیر میهنی بهرهمند شویم. سربازان شوروی در دسامبر ۱۹۴۱ لشکر نازیها را در خارج از مسکو شکست دادند.
نبرد مسکو به یکی از طولانیترین نبردهای جنگ جهانی دوم تبدیل شد. این نبرد در ٣٠ سپتامبر ۱۹۴۱ آغاز شد و به عنوان یک نبرد دفاعی دو ماه به طول انجامید. در این مدت، لشکرها و هنگهای سیبری از آسیای مرکزی و قفقاز به سمت مسکو گرد هم آمدند. نیرویی کوبنده که شکست ارتش عظیم فاشیست را ممکن ساخت، تشکیل گردید. سربازان شوروی عزم، اراده و شخصیت خود را نشان دادند.
در ۷ نوامبر ۱۹۴۱، نزدیک به ۳۰ هزار سرباز شوروی در میدان سرخ رژه رفتند. آنها بلافاصله برای دفاع از میهن عزیزمان عازم جبهۀ مقدم شدند.
شایان ذکر است که هیتلر دستور محو مسکو از روی زمین را صادر کرد. ارتش هیتلر نزدیک به ۲ میلیون سرباز داشت. نازیها دو برابر آنها تانک، هواپیما و سامانۀ توپخانه در اختیار داشتند. هیتلر حتی بمنظور ساخت بنای یادبود سربازان آلمانی سنگ گرانیت به مسکو آورده بود. آلمانیها برای مراسم اهدای جوایز پیروزی ۶۰ هزار صلیب و جعبههای شامپاین فرانسوی آورده بودند. یک میلیون و ۲۵۰ هزار سرباز شوروی برای دفاع از مسکو جنگید. در نزدیکی مسکو هر یک نفر از دو سرباز فاشیست با سرنیزه سربازان شوروی از پا در آمد.
ما در برابر شاهکار عظیم سربازان شوروی و فرمانده کل قوا، یوسف ویساریونوچ استالین، سر تعظیم فرود میآوریم. یوسف استالین، حتی زمانی که دشمن پشت دیوارهای پایتخت شوروی ایستاده بود، آن را رها نکرد. و این به مدافعان پایتخت انگیزه و امید بخشید.
اکنون برای ما بسیار مهم است که همۀ خلقهای کشورهای مستقل مشترک المنافع احساس اتحاد کنند و از مبارزۀ ما علیه نازیسم و فاشیسم معاصر که بر روسیه هجوم آورده است، حمایت کنند.
امروز، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، جلسۀ نظامی دیگری برگزار کرد. او از سربازان حمایت میکند و هر آنچه را که نیاز دارند، برایشان فراهم میآورد.
ما اخیراً صد و چهل و ششمین کاروان بشردوستانه را به منطقه عملیات نظامی ویژه اعزام کردیم. لازم میدانم از همۀ کسانی که در تدارک آن سهیم بودند، تشکر کنم. این یک کاروان عظیم است – ۱۲ کامیون ٢٠ تنی. در طول سه ماه گذشته، ما علاوه بر ۳۵۰ دستگاه موتورسیکلت، هر آنچه را که سربازان درخواست کرده بودند، اعم از لوازمات مورد نیاز در هوای نامساعد و هر آنچه که برای تقویت روحیه و حمایت از مجروحان در بیمارستانها، کودکان جنگ و کودکان دونباس لازم بود، به جبهه فرستادیم. از شما به خاطر این کمک فداکارانه و مهم سپاسگزارم.
ما از همکارانمان در کشورهای مستقل مشترکالمنافع دعوت کردیم تا تجربه و عملکرد اقدامات مشترک و پیروزیهای انباشتهشده توسط حزب کمونیست فدراسیون روسیه را مطالعه کنند.
دقیقاً بیست و پنج سال پیش، در چنین روزی، هفتمین کنگرۀ حزب ما افتتاح شد و وظایف بعدی آن را تعریف کرد. هدف آنها احیای کامل ارزشهای شوروی و بازگرداندن تجربۀ بینظیری بود که به ما اجازه داد امپراتوری از هم پاشیدۀ روسیه را در قالب یک کشور واحد – اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی – متحد کنیم. همچنین، پیروزیها در جبهه و فضا و ایجاد یک نظام اجتماعی نوین را تضمین کنیم.
ما به همراه یوری آفونین، دمیتری نوویکوف و دبیرانمان، به تازگی روزنامۀ «پراودا» را در پنج میلیون تیراژ منتشر کردیم. این یک بولتن ویژه است که در صفحات آن خلاصهای از تجربیات منحصر به فرد اندوختۀ حزب جمعبندی شده است. و من مطمئنم که این نسخۀ نشریه برای همۀ شهروندان کشور بسیار مفید و ضروری خواهد بود.
نرخ مالیات کلیدی ۱۷ تا ۲۰ درصد، عدم تنظیم قیمتها و ناتوانی در مدیریت منابع عظیم مالی و اقتصادی دولت به کاهش نرخ رشد در بخشهای غیرنظامی اقتصاد از ۴ درصد به تقریباً صفر منجر شده است.
بنابراین، برنامۀ حزب کمونیست فدراسیون روسیه، و همچنین برنامۀ ما مشتمل بر ۲۱ بخش، و تجربۀ منحصر به فرد فرمانداران سرخ بسیار مفید خواهد بود. و من اطمینان دارم که این برنامۀ ما، برنامۀ پیروز خواهد بود. این برنامه اساس مبارزات انتخاباتی حزب کمونیست فدراسیون روسیه را در سال آینده تشکیل میدهد.
اما امروز مایلم نقش بینالمللیمان را به طور خاص یادآوری کنم. روزنامۀ «سووتسکایا روسیا» [روسیۀ شوروی] یک مقالۀ عالی در مورد سفر هیئت حزب کمونیست فدراسیون روسیه به رهبری معاون من، دمیتری نوویکوف، به کرۀ شمالی منتشر کرده است. ما در آنجا کار بسیار خوبی انجام دادیم. ما اولین کسانی بودیم که روابط خود را با حزب کارگران کره از سر گرفتیم. توصیه میکنم گزارشی را که آنها در «سووتسکایا روسیا» آوردهاند، بخوانید. این، به ما اجازه داد تا برای آزادسازی منطقۀ کورسک، از حمایت مردم کره بهرهمند شویم.
در عین حال، ما مجبوریم توجهات را به تحریکاتی که علیه نمایندگان حزب کمونیست فدراسیون روسیه در سرزمین آلتای انجام گرفته، جلب کنیم. سرزمین آلتای سرزمینی قابل توجه، بزرگترین مزرعۀ غلات روسیه، زادگاه کیهاننورد ما، گرمان تیتوف است. ما در آنجا برای تضمین پیروزی سنتهای شوروی کارهای سترگی انجام دادهایم. ما در مجلس قانونگذاری سرزمین آلتای جناح بزرگی مرکب از ۱۷ عضو داریم. درک این نکته مشکل نیست که «ستون پنجم» چه در سر دارد.
در پاسخ به این تحریکات، ستاد اقدام اعتراضی ما تصمیم گرفته است که برای دفاع از سپاه پارلمانیمان تظاهرات گستردهای برگزار کند. علاوه بر این، من همۀ مقامات ذیصلاح را برای اقدام مقتضی در جریان امر قرار دادهام.
بر گرفته از: «ساوتسکایا راسیا» (روسیۀ شوروی- پورتال حزب کمونیست روسیه با اندکی تلخیص).
١٩ آذر- قوس ١۴٠۴