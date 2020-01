نوشته کریم پوپل

مورخ۱جنوری ۲۰۲۰

تعریف: کسیکه کار را با تهدید فزیکی یا روانی به فرمان مالک و کنترول کننده اجرا نماید، کارگر به اراده خود نباشد ، صحت در نظر گرفته نشود، ساعت کار نامحدود باقی ماند. فضای زندگی محدود گردد ، درین حالت همرا با رفتار غیر انسانی و استفاده از شخص به عنوان کالای خرید و فروش گردیده برده است.

برده داری مدرن، یک شکل افراطی از نابرابری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی است که به شکل پیچیده در جوامع مختلف به خصوص در کشور های عقب مانده ، جنگ زده و کشور های دارای رژیم های مستبد، وجود دارد . اکثر قربانیان را مردمان آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده تشکیل می دهد. یا به عباره دیگر برده ‌داری جدید قاچاق انسان بمقاصد تجارت جنسی ، کار اجباری که با زور و اجبار یا فریب به کار شاقه وادار می‌گردند.

اشکال دیگری مدرن برده داری می تواند شامل قرضداری ، جایی که فرد مجبور می شود به طور رایگان برای پرداخت قرض کار نماید ، برده داری اطفال برای مقاصد ازدواج اجباری ، بندگی خانگی ، کار اجباری وبکار جنسی وادار گردد.

گزارش جدید آمده است که بیش از ۴۰ میلیون نفر در برده داری مدرن زندگی نموده وکشورهای آسیا دوبر سوم قربانیان را تشکیل می دهد. برده داری مدرن اغلب به عنوان محصول جانبی فقر تلقی می شود. کشورهایی که فاقد تحصیلات ، آزادی اقتصادی ، حاکمیت قانون و ساختار اجتماعی ضعیف هستند می توانند محیطی را ایجاد کنند که موجب پذیرش و تبلیغ برده داری شود. برده داری مدرن می‌تواند کاملاً سودآور باشد . و دولت‌های فاسد به‌طور ضمنی آن را مجاز می‌دانند. درآمد سالانه قاچاقچیان درین عرصه در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شد است انها بخاطربدست آوردن پول اینکار را می کنند.

بردگان آمریکایی در سال ۱۸۰۹ به مبلغ معادل ۴۰۰۰۰ دلار خرید و فروش میشدند. اما امروز قیمت یک برده مبلغ ۹۰ دلار قابل خریداری است. بردگی در لیبیا بعداز جنگ خرید و فروش مهاجران آغاز گردید . در موریتانیا به ۲ فیصد وجود دارد.

بردگی چاتل که در طول تاریخ وجود داشت قانوناً ممنوع است ولی بردگی نزولی یا قرضدار در کشور ها وجود داشته و از بین برده نشده است. یک برده الی پرداخت قرض باید به هرکاری که مالک بخواهد اجرا کند.

گزارش نشان می دهد دولتهای مستبد سربازان واطفال را جبرا در کارهای ساختمان و کشاورزی استفاده می نمایند که در چین وکوریا شمالی معمول است. در زمبیا برای استخراج الماس سیاه یکتعداد افراد یا به فریب یا به جبر برده شده سپس در استخراج الماس می پردازند بدون اینکه حقوق بدست آورند کار می کنند. در ازبکستان دولت برای جمع آوری پخته از شاگردان مکتب و سربازان استفاده می نمایند.اگر کس از وظیفه سر باز زند جرم بوده به حبس انداخته میشود.

درهند پاکستان بنگلادیش و نیپال اولا ً به کارگر قرض طراحی شده با مفاد داده میشود . اگر کارگر قرض را با سود ندهد بعداز اندک زمان قرض دوچند میشود این قرض داری برای مدتها حتی بعداز نسلها ادامه می یابد.

در ایران کشورهای اروپایی از مهاجران بدون سند استفاده نموده برای سالها از آنها در کار ساختمان و کشاورزی استفاده می نماید. درایران ترکیه خرید یک کارگر از یک شخص به شخصی دیگر بطور پنهانی صورت گرفته بعدا کارگر را خبر می دهند. کارگر مجبور است علاوه بر مصارف زندگی پول خرید خود را بپردازد و سالها با فامیل خود گروه می ماند.

در کشور های اروپایی از کارگران اروپای شرقی و مهاجران خارجی استفاده سو نموده در برابر مزد ناچیز کار سخت را بالایشان اجرا می نمایند. در کشور های انگلیس و المان قیمت یک کارگر آلمانی و انگلسی مبلغ ۱۵الی ۲۰ ایرو در ساعت است. کار فرمایان از کارگران کم سند یا کارگران کشورهای خارجی استفاده نموده در یک ساعت به آنها یک الی دو آیرو مزد می دهند. در حالیکه دولت می داند.

در کشورهای اروپای شمالی ارزان ترین کارگر محصلان هندی است. این محصلان در ۵ الی ۶ ساعت کار ۵یا ۶ دالر بدست می آورند. هکذا زنان پیر و مسن از جوانان مرد مهاجر غرض هم خوابی استفاده سو نموده در برابر یک شب به آنها ۱۱الی ۱۵ ایرو پراخت می نمایند.

طبق تخمین سازمان بین‌المللی کار بیش از ۴۰ میلیون نفر امروز به شکل از اشکال برده هستند. که از آنجمله ۲۴٫۹ میلیون نفر در کار اجباری هستند که از این تعداد ۱۶ میلیون نفر در بخش خصوصی مانند کار خانگی، ساخت و ساز تعمیرات یا زراعت مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. ۴٫۸ میلیون نفر در استثمار اجباری جنسی و ۴ میلیون نفر در کار اجباری که توسط مقامات دولتی تحمیل شده‌اند. ۱۵٫۴ میلیون نفر در ازدواج اجباری هستند.

تایلند که سومین صادرکننده بزرگ غذاهای دریایی در جهان است ، متهم به خدمت رایگان در قایق های ماهیگیری مردان برما و کامبوج است که فروخته شده و مجبور میشوند به طور برده کار کنند. بسیاری از قربانیان می گویند که آنها توسط کارگذارانی که به آنها قول کار شغلی را داده بودند ، فریب خورده و سپس آنها را در قایق های ماهیگیری جا داده در آنجا مجبور به کار رایگان شدند. یکی از مردهای برما که از قاچاقچیان فرار کرده بود ، گفت که وی مجبور شد به یک کشتی در بحر آزاد جایی که او روزانه ۲۰ساعت ماهیگیری بدون پرداخت پول بود کارنماید.

در بعضی کشور ها پسران ربوده شده مورد استفاده احزاب سیاسی قرار می گیرند.در هایتی و کشور جنوب افریقا اطفال ربوده شده به انجام وظایف نظامی گماشه می شوند.

برده داری جنسی در کشورهای چون امریکا لندن فرانس و کشورهای جنوب اروپا بیشتر از دیگر کشورها می باشد. آمارها حاکی از آن است که در انگلستان بین ۱۰۰۰۰الی ۱۳۰۰۰ قربانی برده داری جنسی گردیده معمولاً از کشورهایی آلبانیا ، نیجریا ، ویتنام و رومانیا قاچاق می شوند.

حدود ۳۰۰۰ کودک از ویتنام تنها در مزارع شاهدانه بریتانیا و بار کار می کنند. یک طفل ۱۶ ساله که از ویتنام به انگلیس امده بود بخاطر پوره کردن مخارج فامیل در یک کارخانه مواد مخدر کار می کرد . پس از چند روز خواست کار را رها کند ولی دیگر دیر شده کار فرما بزور جبر و گرسنگی بالای او کار می کرد.

سازمان بین المللی کار تخمین می زند ۴.۵ میلیون قربانی سوء استفاده جنسی اجباری در جهان وجود دارد.شاندرا دختری بود که از مالیزیا به امریکا بماقصد جنسی برده شد.در اندونزی برای وی وعده کار به صفت مهمان نوازی در آمریکا داده شد اما کسانیکه که وی را در میدان هوایی ملاقات کردند ، او را به قاچاقچیان مسلح منتقل نموده مجبور به انجام کار جنسی کردند.

وی گفت: “آنها به من گفتند كه ۳۰۰۰۰ دلار آز آنها قرضدار هستم و با خدمت به هر مرد ، ۱۰۰ دلار قرض را پرداخت می كنم.”سرانجام او موفق به فرار شد و به FBI کمک کرد تا یک فاحشه خانه را با سایر قربانیان با قاچاقچیان دستگیر نماید.

فلپین و تایلند کشورهای است که بشترین برده داری جنسی از اطفال در آن وجود دارد. در هند پاکستان افغانستان و ازبکستان بنگلادیش بیشترین برده داری بماقصد کار وجود دارد. در افغانستان بیشتر از ۲۰۰۰ زن دختر و پسران جوان خریده شده وادار به کارهای جنسی و رقص میشوند . در کشورهای هند پاکستان ترکیه ایران بدون از اینکه شخص بمفهمد خرید فروش گردیده وادار به کارهای شاقه می گردد. وشخص تا زمانیکه پول پرداخته شده را ادا نکند مجبور به کار شاقه میشوند .

در هند پاکستان فلپین تایلند جوانان و اطفال ربوده شده مجبور به تبدیل اعضا می گردند. در کشوهای جاپان و بنگلادیش زنان و دختران مجبور به فروش جنسی می گردند.

در مجموع برده داری مدرن به اشکال ذیل وجود دارد

۱. خرید اطفال و دختران بمقاصد جنسی

۲. خرید اشخاص بماقصد گدایی

۳. خرید اطفال بمقاصد کار شاقه

۴. مردان غرض کار به محل که در اداره قاچاقچیان است به کار شاقه وادار میشوند.

۵. کار شاقه بخاطر پوره کردن قرض

۶. ربودن انسان و مجبور نمودن آن بخاطر تبدیل اعضا

۷. ازدواج اجباری که بعدا بالای آن کار شاقه و به اعمال جنسی وادار می سازند.

زنان و دختران ۷۱ درصد كل قربانیان برده داری مدرن را تشکیل می دهند. کودکان ۲۵٪ را تشکیل می دهند که در مجموع ۱۰ میلیون از تمام برده های جهان را تشکیل می دهند . در برخی از کشورها مانند موریتانی ، اگر مادرشان برده بود طفل آن برده است . مردم در بردگی “ارثی” متولد می شوند.

در حدود ۴۰ میلیون انسان در جهان بشکل برده مدران زندگی دارند

تعداد قربانیان درهر ۱۰۰۰ نفر

کوریا شمالی ۱۰۴،۶ نفر

اریتریا ۹۳

بروندی ۴۰

افریقای مرکزی ۲۲

افغانستان ۲۲،۲

موریتانا ۲۲،۴

سودان جنوبی ۲۰،۵

پاکستان ۱۶،۸

کمبودیا ۱۶،۸

ایران ۱۶،۲

از جمله ۱۵۰ ملیارد دالر که از بردگی مدرن بدست می آید ۴۶.۹ در کشورهای توسعه یافته از جمله اتحادیه اروپا بدست می آید.

گفته میشود که تاجران برده دو قرن پیش مجبور بودند با سفرهای گران قیمت و مرگ و میرهای زیاد مقابله نموده برده را بدست می آورند. امروز بهره مندان مدرن به لطف پیشرفت های عظیم و وسایل حمل و نقل مدرن با هزینه کم های برده ها را بدست می اورند . جریان مهاجرت مدرن باعث گردیده که برده ها را به آسانی با پای خودش اسثمار گردد. از آنها برای زنجیره های عرضه جهانی در صنایع زراعت ،ساختمانی ، زیبایی ، مد و سکس استفاده می نمایند.

۱۰ کشور برتر با بالاترین تعداد قربانیان یعنی ۶۰ فیصد را تشکیل می دهد که برخی از آن دارای نفوس زیادی هستند . این ده کشور – چین ، جمهوری دموکراتیک کنگو ، هند ، اندونزیا ، ایران ، نیجریا ، کره شمالی ، پاکستان ، فیلیپین و روسیه میباشد.

دولت قطر متهم شده است که بهره‌کشی از کارگران مهاجر در احداث استادیوم و تاسیسات لازم برای برگزاری جام جهانی فوتبال در سال ٢٠٢٠ استفاده نموده است. برخی فعالان مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که ممکن است طی۷ سال آینده، ۴ هزار نفر از این افراد، به‌دلیل سختی کار، جان خود را از دست بدهند.

علاوه بر کشورهای اروپایی در آمریکا و کانادا هم نیاز به نیروی کار ارزان، باعث رونق کار قاچاقچیان انسان شده است. هر ساله، قاچاقچیان انسان چند هزار نفر را که از جنگ یا دولتهای مستبد و غریب فرار کرده وآرزوی زندگی بهتر دارند، به این کشورها منتقل می‌کنند و در شرایطی قرار می‌دهند که با پایین‌تر دستمزد یا حتی در مقابل امکانات اولیه زندگی، به سنگین‌ترین کارها تن دهند.

نتایج بررسی‌های انجام شده در ۱۶۲ کشور جهان درباره برده‌داری مدرن که در گزارش داده شده است . هند بالاترین تعداد برده‌ها را با ۱۴ میلیون انسان میرسد برده دارد.. پس از ان موریتانیا چین پاکستان است. در پاکستان برده چاتل الی سال۱۹۹۵ وجود داشت . به اساس گذارش خبرنگار یورونیوز زنان پاکستانی با چینایی ها عروس نموده سپس به چین برده شده ازآن بقسم برده جنسی کار گرفته میشد. گفته میشود درین پروسه زنان عیسوی مذهب زیاده تحت خطر قرار داشتند.

چرا مردم برده میشوند؟

زمانیکه هزینه تغذیه ارزانتر از هزینه پرداخت دستمزد کارگر باشد سرمایه‌گذاری در برده‌داری آغاز خواهد گردید. در مناطقی که هزینه به برده کشاندن افراد ساده و ارزان است و دستمزد کارگران بالاتر از این هزینه است برده‌داری هم جاذب خواهد بود. در مقابل کسانی برده میشوند که اقتصاد خراب دارند ، تحت تهدید میباشند ، در نظام ضیق حیات بسر می برند و یا انسان خوش باور و ساده هستند . این گونه افراد ها زیاده بطرف بردگی کشانیده میشوند

