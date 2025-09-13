 آیا راه رشد غیر سرمایداری پاسخگوی  اهداف استراتیژیک خلقهای جهان…

مقدمه این را همه میدانند که در ایجاد جنبشها وحریانات تند…

استاد ګل پاچا الفت 

خدای بخښلی  استاد گل پاجا الفت  هغه  لوی  او وتلی…

د سیاسي ګوندونو په جوړولو او فعالیت کې د مرام…

 انسان له اوله په ټولنیز ژوند کې د ګډو موخو…

خاطر شاد 

رسول پویان  تـو گـویی خامـۀ پاییز کلک استاد است  به هر طرف…

امین الله مفکر امینی                     2025-07-09

اگر سقراط ‌پدر فلسفه است، کنفوسیوس یا ملاصدرا چرا چنین…

بخش دوم از مقاله‌ی سقراط، تیشه‌زنی، به ریشه‌ی دانایی. بحثی از…

پاسخی به پرسشی

محمدعثمان نجیب  آغا صاحب گرامی، نه دانستم دلیل شتابان شما برای…

استاد قیام الدین خادم 

استاد خادم د پښتو ادبیاتو په اسمان کې له هغو…

روشنگری روس، ملی گرا، رفرمیستی، علم گرا

Lomonossow, Michail(1765-1711 آرام بختیاری لومونسف؛- شاعر، دانشمند، روشنگر. میشائیل لومونسف(1765-1711.م)، شاعر، محقق، فیلسوف،…

د سیاسي ګوند او سازمان اساسي او تشریفاتي سندونه

د یوه سیاسي ګوند او د هر سیاسي او ټولنیز…

اعتراف به خطا؛ اخلاق و پل عبور از تاریکی به…

نوسنده: مهرالدین مشید  تاریخ، دادگاه اشتباهات مشترک ما تاریخ معاصر افغانستان و…

وقتی اژدها می‌غرّد، خرس می‌خروشد و فیل می‌خرامد؛ بشکه زرد…

نوسنده: مهرالدین مشید  پیام نشست شانگهای برای طالبان؛ نشانه‌ای از افول…

در سوگ کنر

بمناسبت زلزله ي مهلک ولایت کنر از زمین لرزه کنر هر…

درمراثی قربانییان زمین لرزه ی مشرق زمیـــن !

امین الله مفکرامینی                   2025-02-09! بدیــــــــده اشکِ ماتم و بدل خونم ز لغزشِ…

اشک قلم 

رسول پویان  اشک قلم به صفحـۀ دل ها چکیده است  صد لاله…

استاد عبدالروف بینوا

استاد بینوا د هېواد، سیمې او نړۍ په کچه ستر…

کودکانی که کودکی نمی‌ کنند

خیابان، خانه بی‌در و پیکر کودکان فراموش‌ شده! فرشید یاسائی *  ما…

بحران هویت ملی؛ ناکامی ملت سازی و به زنجیرکشیده شدن…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم قرن مبارزۀ سیاسی و فرهنگی و تبدیل…

سقراط، تیشه‌زنی به ریشه‌‌ی دانایی

دیدگاهی از مکتب دینی-فلسفی من بیش‌ از این نه می‌دانم. در…

خوشحال خان خټک

د ادب او فرهنګ درنو او پتمنو مینه والو! ګڼ شمېر…

برجحان تعلقات!

امین الله مفکر امینی                     2025-07-09

برجحان ز تـــــــــعلقات وافکاری واهی خدا جوییــــــــم

با هـزارکذب ور یــــــــا وهم گناه، راهی خدا  پو ییــــــم

بنامــی دین ومذهـــــب بغیرمٌسلم  کٌفـــرکنیم خــــــــطاب

ولی بوقـــتِ هر نیـــــازز هربـاب  داریم آنها را حســاب

ندانیـــم خــــدا همــــــه انسان پیدا کردو بخشید نعمــــت

نی صرفن مسلمانــــش پیـــدا کـرد بـــاو بخشید عــــزت

به رسـمِ اسلا م گرنیک کنیــم زخود دانیم وربد بــــــرب

ثمــــری بــد ی گوییـــم ازلـی بود و بمــا چون مرتـــــب

جنگها وجـرم و آتــــش سوزی ونا امنی کنیــم برپـــــــا

گوییـم ز تقدیرو بنـدیم جــــرم و گناه بــر ذاتـــی یکتــــا

نداانیـم که رب به لطفش همه انسان خلق کرده یکســان

زخاک گِل اش را نقــش بست وکا مروا کردش بر جهان

ولی مـــا  به چــــــتری دیــن وهــم فکرباطل بردیم سود

اهلی بیعلـــم و فــــن وفرهنگ مطیع  نمــــودیم  بـــخود

راه های ستم، شرع گفتـــــه و قانون بنیــــــــاد کرد یــم

این شیوه ها راچو قــــــانون بگفتــــه، حــــــق ربودیــم

ندانستیــــــم  بایــن کـــــــرده هـا ناظـر ربـی عا لم است

که آن رب المسلمین نــــی بل، خـــدای همــه آ دم اســت

مفکــــــرخــــــدا پرستـان،  خدای را ربـــی همـــه  داننــــد

نی چون پیروانی اســلام  که رب المسلمین  اش گوینـــــــد

القصه که رب را همـــــه باید خدایی اسلام و غیر آن دانیـم

نه همچون اهلِ ریـــــا وملا وطالب صرف ربی مٌسلم گوییم

