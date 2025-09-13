برجحان تعلقات!
امین الله مفکر امینی 2025-07-09
برجحان ز تـــــــــعلقات وافکاری واهی خدا جوییــــــــم
با هـزارکذب ور یــــــــا وهم گناه، راهی خدا پو ییــــــم
بنامــی دین ومذهـــــب بغیرمٌسلم کٌفـــرکنیم خــــــــطاب
ولی بوقـــتِ هر نیـــــازز هربـاب داریم آنها را حســاب
ندانیـــم خــــدا همــــــه انسان پیدا کردو بخشید نعمــــت
نی صرفن مسلمانــــش پیـــدا کـرد بـــاو بخشید عــــزت
به رسـمِ اسلا م گرنیک کنیــم زخود دانیم وربد بــــــرب
ثمــــری بــد ی گوییـــم ازلـی بود و بمــا چون مرتـــــب
جنگها وجـرم و آتــــش سوزی ونا امنی کنیــم برپـــــــا
گوییـم ز تقدیرو بنـدیم جــــرم و گناه بــر ذاتـــی یکتــــا
نداانیـم که رب به لطفش همه انسان خلق کرده یکســان
زخاک گِل اش را نقــش بست وکا مروا کردش بر جهان
ولی مـــا به چــــــتری دیــن وهــم فکرباطل بردیم سود
اهلی بیعلـــم و فــــن وفرهنگ مطیع نمــــودیم بـــخود
راه های ستم، شرع گفتـــــه و قانون بنیــــــــاد کرد یــم
این شیوه ها راچو قــــــانون بگفتــــه، حــــــق ربودیــم
ندانستیــــــم بایــن کـــــــرده هـا ناظـر ربـی عا لم است
که آن رب المسلمین نــــی بل، خـــدای همــه آ دم اســت
مفکــــــرخــــــدا پرستـان، خدای را ربـــی همـــه داننــــد
نی چون پیروانی اســلام که رب المسلمین اش گوینـــــــد
القصه که رب را همـــــه باید خدایی اسلام و غیر آن دانیـم
نه همچون اهلِ ریـــــا وملا وطالب صرف ربی مٌسلم گوییم