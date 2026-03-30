اگر در حاکمیت ایران آخوندها اند و در حاکمیت آمریکا یک بدمست فاسدالاخلاق وغیر پابند به قانون اساسی کشورش و نورم های حقوقی جهانی و در حاکمیت اسرائیل یک صهیونیست ادمکش و قصی القلب یا اگر می‌گویند آخوندها ایران را بویرانی برد و بار ملامت را از اسرائیل و آمریکا بدوش حاکمیت ایران می اندازند این حقیقت غیر قابل چشم پوشی است که مقاومت یک ماهه در برابر تعرض دو غول سلاح و سرمایه باعث ویرانی اسرائیل و ضربات بر پایگاه‌های آمریکا در شرق میانه ومصرف حدود یک تریلیون دالر آمریکا نیز گردیده است ، ابرقدرت مغرور و یگانه جهان از لحاظ نظامی ، سیاسی ، اخلاقی و دپلماتیک بی آبرو شده و اسرائیل نا امید از آنچه در مورد ایران داشت و دارد .

یک ماه مقاومت در دفاع از سرزمین ، تمامیت ارضی و حاکمیت صرفنظر از پابندی های ایدئولوژیک، خوش‌بینی یا بد بینی مذهبی ، دیکتاتوری و لیبرالیسم ، مذهب گرایی سیاسی و سکولاریسم قابل تمجید است .اگر این مقاومت و قدرت دفاع و تعرض به ناکامی امریکا و اسرائیل بیانجامد شاید این تغیرات در سیاست و نظم جهانی و منطقوی رونماگردد :

۱– تغیر در وضعیت سوق الجیشی و وضع الجیشی پایگاه های آمریکا در شرق میانه آنهم به تقاضای کشورهای عربی.

۲— تحول بزرگ در افکار عامه کشورهای عربی در دوستی و خدمتگذاری به آمریکا.

۳– تغیر در نظم یک قطبی جهان تحت قیادت آمریکا.

۴– تغیر در سیاست‌های کشورهای اروپایی در مناسبات فرمانبردارانه آنها از آمریکا و نیز ضرورت وجود یا عدم وجود ناتو .

۵– تحکیم مواضع سیاسی ، نظامی و اقتصادی چین و روسیه در قبال پایین آمدن امر یکا درین عرصه ها .

۶– چرخش مثمر پس از حدود هشتاد سال سلطه امر یکا بر سیاست نفتی ( سیاست پطرو دالر ) .

۷– برآمد ایران بحیث کشوریکه پس از افغانستان مسبب ناکامی آمریکا و هوسهای شوم هژمونیستی در جهان گردیده .

۸– تثبیت اینکه ایران با از دست دادن چهره اول رهبری مذهبی و دهها فرمانده نظامی و چهره های سیاسی از ریزرف قوی کادری با صلاحیت برای جاگزینی چهره های از دست رفته برخورد دار است .

اما آنچه در سرخط کار آمریکا و اسرائیل باقی می ماند :

۱– دوام دسایس آمریکا و اسرائیل در شرق میانه .

۲– فشار بر ایران از مجاری غیر جنکی و دوام نفوذ در دستگاه حاکم ایران .

۳– تداوم قدرت نمایی برتری جویانه در حوزه شرق میانه .

۴– اما آمریکا از تعقیب دو استرا تژی دستبردار نخواهد شد:

۱– منافع نفتی و حفظ آن در شرق میانه .

۲– حمایت اسرائیل در برابر ایران و جهان اسلام .