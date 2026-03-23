بخاطر محکمه عاملان جنایات جنگی و ضد بشری تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان!

اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

بنام خداوند حق و عدالت

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان به عنوان مدعیالعموم مردم افغانستان و یک شخصیت حقوقی ثبتشده در اتحادیه اروپا : ECOSOC سازمان ملل

تجاوز مکرر و نقض آشکار حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اصول قبول شدۀ حقوق بین الملل مستند بر اسناد کنفرانس (1907م) صلح لاهه، کنوانسیون شیکاگو و به ویژه منشور سازمان ملل از جمله مطابق صراحت فقرات (۲ و ۴) ماده (۲) منشور ملل متحد و ماده (۸) اساسنامهٔ دیوان عدالت بین المللی بمثابه تجاوز خشن نظامی بر افغانستان میداند.

همچنان عواقب خونبار و دهشتبار این تجاوزات مکرر را که کشتار اهالی ملکی در ننگرهار ، کنرها ( تا بیست و هفت تن از یک فامیل ) ، پکتیکا ( بشمول بازیکنان تیم کریکت ) ، خوست ، پکتیا ، قندهار و شهر کابل را

بر طبق حکم ماده (48) کنوانسیون ژینو که تفکیک اهداف ملکی و نظامی را مطرح مینماید و همچنان مواد (7) و(8) اساسنامه دیوان جزایی بین المللی که موارد چهارگانه ( عدم حمله بر مردمان بی دفاع آسیب پذیر و حملات به غیر نظامیان ) را مسجل ساخته است و همچنان معیار های هفتگانه صلیب سرخ بین المللی در موارد مشابه ، الزام حقوقی و اخلاقی و وقوع جنایت جنگی از طرف نظامیان متجاوز پاکستان اظهرمن الشمس است و درتمام موارد متذکره ، مصداق جنایت جنگی و ضد بشری شمرده می؜شود.

این اقدام خصمانه نهتنها جنایت علیه مردم بیدفاع افغانستان، بلکه بیانگر بی پروایی و بی مسئولیتی پاکستان در برابر قواعد بین المللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان میباشد.

تنها در بمبارد طیارات تظامی پاکستان در شب (16) ماه مارچ بر مرکز تداوی معتادین تا بیشتر از چهار صد تن اهالی ملکی و مریضان به شهادت رسیده اند.

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمثابه مدعی العموم افغانستان و مردم آن:

– از شورای امنیت سازمان ملل متحد،

کمشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، ( OHCHR)-

– دیوان بین المللی عدالت بین المللی،

Justic – (ICJ) Internationalal Court of

محکمه جزایی بین المللی ( I C C )- Inernational Criminal Court

– نهادهای حقوق بشری،

و سایر نهادهای بین المللی ذیصلاح میخواهد تا این اقدام پاکستان را به عنوان جنایت علیه صلح، امنیت منطقوی و جنایات جنگی و ضد بشری ، مورد تحقیق جدی قرار دهند.

درین ارتباط بسیار ضرور است تا:

شورای امنیت سازمان ملل متحد ، کمیسیون حقیقت یآب بین المللی را ایجاد نماید.

عطف توجه جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد بر این فاجعه حقوق بشری و جنایات جنگی که ضمن محکوم نمودن ، خواستار تحقیق مستقل و بیطرفانه این حادثه هولناک و خونبار گردید ، اذعان بر عمق و ابعاد غم انگیز تجاوز پاکستان میباشد.

تراژیدی خونبار افغانستان که پیامد مداخله و تجاوز خارجی است و در چهل و هفت سال اخیر در معرض جنگ اعلام ناشده پاکستان قرار دارد و قربانی تروریسم می؜باشد، جامعه بین المللی و بویژه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال افغانستان، مکلفیت اخلاقی (Moral obligation) دارند، نباید اجازه دهند ، تا کشور متخاصم پاکستان از انزوای بین المللی افغانستان و فقدان دولت مقتدر ملی قانونمحور ، بنفع اهداف شبه استعماری و احراز موقف « قیمومیت » (De facto Protectorate ) طراز استعماری ، بخاطر محروم ساختن مشور ما از حق دستیابی بشاهراه صلح پایدار و توسعه ، استفاده نماید

افغانستان بمثابه قربانی تجاوز و تروریسم و مردم مظلوم آن مستحق صلحِ عادلانه، ثبات پایدار ، نظام قانونمحور ، عدالت گستر میباشند.

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان ، از مردم آزادهٔ افغانستان ، نهاد های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدافعان حقوق و ازادی مردم و منسوبان رژیم های مختلف از شاهی ، تا جمهوریهای سهگانه و حکومت دیفکتوی طالبان ، میخواهد که:

در «دور جدید بازی؜های شیطانی دشمنان تا ریخی ما»، با تشخیص دقیق مصالح علیای افغانستان ، مدافع مادر وطن، تمامیت ارضی، وطن مشترک شان باشند.

و با:

یک حی علی الفلاح تاریخی و در همنوایی با این فراخوان ، اراده مشترک را بخاطر محاکمه عاملان جنایات جنگی و ضد بشری ، قاتلان سفاک هموطنان مظلوم و پرداخت غرامت به خانواده های شهدا ، متبارز سازیم.

با حرمت

هیات اجراییه انجمن

میرعبدالواحد سادات رئیس انجمن