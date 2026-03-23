بخاطر محکمه عاملان جنایات جنگی و ضد بشری تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان!

از شکست دکترین عمق استراتژیک تا طلوع رقابت نیابتی هند

نویسنده: مهرالدین مشید شکست عمق استراتژیک  و جنایات نظامیان تروریست پرور افغانستان…

د تلویزیوني سیاسي بحثونو اهمیت

نور محمد غفوری مقدمه:د تلویزیونی سیاسی بحثونو په ماهیت مو په…

تولستوی ، لئو نیکولایویچ

برگردان. رحیم کاکایی دانشنامه بزرگ شوروی  و. یا. لاکشین کنت لئو نیکولایویچ تولستوی…

      عید شما مبارکباد 

مبا رکبا د عید ی روزه  دا را ن به آ…

نوروز؛ ارث نیاکان

رسول پویان کهـن نـشـاط بهـاران جشن نوروز است سرور سرو خرامان جشن…

د تلویزیوني سیاسي بحثونو ماهیت

نور محمد غفوری نن چې په انټرنټ کې ګرځیدم، ناڅاپي مې…

چگونه تحلیل کنیم؟

در این روز ها صدا ها در رابطه به وضعیت…

فرنسوا ولټر

ولټر، یو فرانسوي لیکوال، مورخ او فیلسوف، د ټولنیزو اصلاح…

هانا آرنت؛ توتالیتاریسم ابتذال شر

Arendt, Hanna (1906-1975) آرام بختیاری نقل قول های سیاسی یک زن برای…

فقدان روایت آشتی ملی و بحران گفتمان در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در دوراهیِ آشتی و منازعه افغانستان طی پنج…

چهار و نیم سال پس از برپایی امارت اسلامی سرمایه؛…

فهیم آزاد مقدمه فقدان اجماع تحلیلی پیرامون بازگشت طالبان به قدرت سیاسی…

پاسخی به پرسشی که چرا؟ گفته بودم، خامنه‌یی قصد حمله…

محمدعثمان نجیب نماینده‌ی مبان بخش نخست در هفته‌ی گذشته‌ یک هم‌وطن ما یا…

از کابل تا تهران؛ مهار افراطیت یا مهندسی قدرت و…

نویسنده: مهرالدین مشید زورگویی یا ژئوپلیتیک ضربه؛ بازی با آتش تحولات امنیتی…

ویکتور هوګو

هغه د فرانسې نامتو شاعر، ناول، رومان او ډرامه لیکونکی…

یک عکس وهزار خاطره

راديو تلويزيون و افغانفلم سابق افغانستان تنى چند از ژورناليستان اولين…

مارهای آستین؛ بازگشت هیولاهای جنگ نیابتی به دامان پاکستان

نویسنده: مهرالدین مشید از عمق استراتیژی تا عمق بحران؛ چرخش شمشیر…

ظلم ظالم

رسول پویان جهان به لاف وپـوف ظلم برنمی گردد اســـیـر ظالـــم و…

روز جهانی زن در میانۀ بحران و عقبگرد تاریخی

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان به پیشواز هشتم مارچ، روز…

نه به جنگ، نه به استبداد؛ راه ما رهایی اجتماعی…

اعلامیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان در مورد جنگ امریکا-اسرائیل با…

«
»

بخاطر محکمه عاملان جنایات جنگی و ضد بشری تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان!

اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

بنام خداوند حق و عدالت

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان به عنوان مدعیالعموم مردم افغانستان و یک شخصیت حقوقی ثبتشده در اتحادیه اروپا : ECOSOC سازمان ملل

تجاوز مکرر و نقض آشکار حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اصول قبول شدۀ حقوق بین الملل مستند بر اسناد کنفرانس (1907م) صلح لاهه، کنوانسیون شیکاگو و به ویژه منشور سازمان ملل از جمله مطابق صراحت فقرات (۲ و ۴) ماده (۲) منشور ملل متحد و ماده (۸) اساسنامهٔ دیوان عدالت بین المللی بمثابه تجاوز خشن نظامی بر افغانستان میداند.

همچنان عواقب خونبار و دهشتبار این تجاوزات مکرر را که کشتار اهالی ملکی در ننگرهار ، کنرها ( تا بیست و هفت تن از یک فامیل ) ، پکتیکا ( بشمول بازیکنان تیم کریکت ) ، خوست ، پکتیا ، قندهار و شهر کابل را

بر طبق حکم ماده (48) کنوانسیون ژینو که تفکیک اهداف ملکی و نظامی را مطرح مینماید و همچنان مواد (7) و(8) اساسنامه دیوان جزایی بین المللی که موارد چهارگانه ( عدم حمله بر مردمان بی دفاع آسیب پذیر و حملات به غیر نظامیان ) را مسجل ساخته است و همچنان معیار های هفتگانه صلیب سرخ بین المللی در موارد مشابه ، الزام حقوقی و اخلاقی و وقوع جنایت جنگی از طرف نظامیان متجاوز پاکستان اظهرمن الشمس است و درتمام موارد متذکره ، مصداق جنایت جنگی و ضد بشری شمرده می؜شود.

این اقدام خصمانه نهتنها جنایت علیه مردم بیدفاع افغانستان، بلکه بیانگر بی پروایی و بی مسئولیتی پاکستان در برابر قواعد بین المللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان میباشد.

تنها در بمبارد طیارات تظامی پاکستان در شب (16) ماه مارچ بر مرکز تداوی معتادین تا بیشتر از چهار صد تن اهالی ملکی و مریضان به شهادت رسیده اند.

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمثابه مدعی العموم افغانستان و مردم آن:

– از شورای امنیت سازمان ملل متحد،

کمشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، ( OHCHR)-

– دیوان بین المللی عدالت بین المللی،

Justic – (ICJ) Internationalal Court of

محکمه جزایی بین المللی ( I C C )- Inernational Criminal Court

– نهادهای حقوق بشری،

و سایر نهادهای بین المللی ذیصلاح میخواهد تا این اقدام پاکستان را به عنوان جنایت علیه صلح، امنیت منطقوی و جنایات جنگی و ضد بشری ، مورد تحقیق جدی قرار دهند.

درین ارتباط بسیار ضرور است تا:

شورای امنیت سازمان ملل متحد ، کمیسیون حقیقت یآب بین المللی را ایجاد نماید.

عطف توجه جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد بر این فاجعه حقوق بشری و جنایات جنگی که ضمن محکوم نمودن ، خواستار تحقیق مستقل و بیطرفانه این حادثه هولناک و خونبار گردید ، اذعان بر عمق و ابعاد غم انگیز تجاوز پاکستان میباشد.

تراژیدی خونبار افغانستان که پیامد مداخله و تجاوز خارجی است و در چهل و هفت سال اخیر در معرض جنگ اعلام ناشده پاکستان قرار دارد و قربانی تروریسم می؜باشد، جامعه بین المللی و بویژه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال افغانستان، مکلفیت اخلاقی (Moral obligation) دارند، نباید اجازه دهند ، تا کشور متخاصم پاکستان از انزوای بین المللی افغانستان و فقدان دولت مقتدر ملی قانونمحور ، بنفع اهداف شبه استعماری و احراز موقف « قیمومیت » (De facto Protectorate ) طراز استعماری ، بخاطر محروم ساختن مشور ما از حق دستیابی بشاهراه صلح پایدار و توسعه ، استفاده نماید

افغانستان بمثابه قربانی تجاوز و تروریسم و مردم مظلوم آن مستحق صلحِ عادلانه، ثبات پایدار ، نظام قانونمحور ، عدالت گستر میباشند.

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان ، از مردم آزادهٔ افغانستان ، نهاد های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدافعان حقوق و ازادی مردم و منسوبان رژیم های مختلف از شاهی ، تا جمهوریهای سهگانه و حکومت دیفکتوی طالبان ، میخواهد که:

در «دور جدید بازی؜های شیطانی دشمنان تا ریخی ما»، با تشخیص دقیق مصالح علیای افغانستان ، مدافع مادر وطن، تمامیت ارضی، وطن مشترک شان باشند.

و با:

یک حی علی الفلاح تاریخی و در همنوایی با این فراخوان ، اراده مشترک را بخاطر محاکمه عاملان جنایات جنگی و ضد بشری ، قاتلان سفاک هموطنان مظلوم و پرداخت غرامت به خانواده های شهدا ، متبارز سازیم.

با حرمت

هیات اجراییه انجمن

میرعبدالواحد سادات رئیس انجمن

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us