ببر کاغذی !

هموطن، آزرده نه شو!

رژیم فعلی در وجود حاکمیت طالبان با همه قید و…

قطع انترنت هدایت به طالب است، نه صلاحیت طالب

هیچ خطری در جهان خطرناک‌‌تر از خطر خودِ‌ آمریکا برای…

در بارۀ جشن مهرگان

سلیمان "راوش" بر طبق آیه های شاهنامه فردوسی شخصیت مهرگان زادۀ…

بگرام؛ خط سرخ طالبان یا ابزاری برای بازی های سیاسی،…

نویسنده: مهرالدین مشید پایگاۀ بگرام و بازگشت آن در مرکز معادله…

نامه‌ی سرگشاده‌یی عنوانی سرمنشی ملل متحد

اولویت فلسطین، به رسمیت شناسی روی کاغذ نی‌ست محمدعثمان نجیب نماینده‌ی مکتب…

اساسنامهٔ حزب چیست و چه چیز  را در خود می‌گنجاند؟

   هر حزب سیاسی برای سازماندهی، فعالیت، شفافیت و تبیین اهداف…

سید بهاؤالدین مجروح

دی هغه نوموتی او پیاوړی فیلسوف، تکړه شاعر او ادیب،…

نامه‌ی سرگشاده‌یی از محمدعثمان نجیب

نماینده‌ی مکتب دینی فلسفی-من بیش از این نه می‌دانم عنوانی آقای…

غنی فراتر از سکوت؛ مهره ی پنهان طالبان در بازی‌…

نویسنده: مهرالدین مشید بانگ نابهنگام و بیجای غنی و فساد های…

کارل مارکس و کمون پاریس

ترجمه. رحیم کاکایی  آ. کوساچیف ۱۴ مارس، ۱۴2 سال (۱۸۸۳) از درگذشت…

درباره دموکراسی

تتبع ‌نگارش از میر عبدالواحد سادات  تعریف دیموکراسی یکی از بحث برانگیزیرین…

مارکس و اتحادیه‌های کارگری(۵) مارکس و جنبش کارگری فرانسه

نوشته: ا. لازوفسکی برگردان: آمادور نویدی مارکس و جنبش کارگری فرانسه سوسیالیسم فرانسوی‌…

ابوعلي سینا بلخي

هغه د اسلام د زرین پېر یو ستر  طبیب، ریاضي…

امریکا میخواهد پایگاه نظامی بگرام را پس بگیرد!

ترامپ در باکینگهام‌شایر به خبرنگاران گفت: «ما در تلاشیم تا…

ارنست ماندل؛- تروتسکیست، سندیکالیست،اکونومیست

Ernest Mandel (1923-1995 )  آرام بختیاری ارنست ماندل؛ هیچگاه به فلاکت سیاسی…

معروف آقایی

زنده‌یاد "معروف آقایی"، روز دوم بهمن ماه ۱۳۴۴ خورشیدی، در روستای وه‌زنی…

عشق به حقیقت٬ اقتداربخشی ذهنیت برای عدالت است...!

برخلاف فلسفه غرب در فلسفه مشرق اسلامی٬ عشق با حکمت…

جنگ و درگیری‌های خشونت‌بار: چگونه همه ما را تحت تأثیر…

جهان امروز با چالش‌های بی‌شماری روبرو است، اما یکی از…

نمک بپاش

تو هی نمک بپاش روی زخم‌ها روزی خون‌های سرخ جاری بر سیم خاردارها به…

تاملی بر  دیدگاه های «خدا مرده و یا اینکه سکوت…

نویسننده: مهرالدین مشید درامدی بر دو تجربه‌ی متفاوت از غیبت الهی اندیشه‌ی…

«
»

ببر کاغذی !

 تاریخ انتشار :26.09.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

روز هزارو نود و ده جنبش مردم ایران…

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نظام ولایت فقیه در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، با تاختن به اسرائیل و تحریم‌های غرب، مدعی شد ، حکومت دینی ما به دنبال سلاح هسته ای نبوده و نخواهیم بود حکومت دینی و الهی و بخشنده و رئوف ما فقط حکم اعدام و قانون تخمی قصاص ، قتل عام مخالفان ، شلیک به چشم معترضان ، ساقط کردن هواپیمای مسافری ، اختلاس …

در پی دیدار مسعود پزشکیان نماینده تروریستها با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس‌جمهور فرانسه گفت من تاکید کردم فعال شدن مکانیزم ماشه…

دونالد ترامپ: روسیه شاید یک ببر کاغذی باشد…رئیس جمهور آمریکا، در دیدار دوجانبه با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، بر موضع جدید خود مبنی بر اینکه اوکراین می‌تواند تمام سرزمین‌های از دست رفته به روسیه را پس بگیرد، تأکید کرد…

در سازمان ملل و دیدارهای سالانه دولتها حرفهایی زده میشود پشم ریزان . از ببر کاغذی مد نظر ترامپ ، که اولین بار مائو در باره غرب گفته بود تا…

واما روسیه و جنگ اوکراین که ترامپ رسما اقرار کرد نتوانسته تمامش کند ترامپ گفت حدود 20 جنگ و درگیری در جهان با وساطت ما تمام شد به جز روسیه و اوکراین …

سابقه امر : بعد از پایان جنگ سرد و پیروزی غرب در این صحنه ، استرتژی غرب جلوگیری از بزرگ شدن چین به عنوان حریف بعدی اقتصادی و تلاش برای کوچکتر کردن حریف سابق گذاشته شد .

روسها با جلوداری پوتین خوششان نیامد و رسما جنگ با اوکراین را راه انداختند تا پیشروی ساکت و مارمولکانه غرب را جلویش را بگیرد . شروع جنگ در اوکراین ظاهرا جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو بود اما حالا پوتین ممکن است فکرهای دیگری در سرش باشد از جمله احیای بخشی از قدرت امپراطوری سابق شوروی … که البته جنبه دفاعی دارد .

اینکه پوتین روسیه بتواند یا نه ؟ خواهیم دید ، به نظر من که نمیتواند چون واقعی نیست اگر شدنی بود خیلی ها در فرانسه به دوران ناپلئون برگشته بودند !

اما روسیه ببر کاغذی نیست . غرب محاسباتش در سطح جهانی کمی انحراف داشت . اینکه چین تهدید اقتصادی است و اینکه روسها باید مستمر کمرنگ شوند ، واقعی بود و هست ، اما …

غرب با خلق برجام و حفظ حکومت دینی در خاورمیانه در فکر ساخت و سازی جدید با مصالحی قدیمی در قرن 21 بود که واقعی نیست .

همانطور که ترامپ به درستی گفت چین و هند و حتی بخشهایی از اروپا نفت و سایر منابع زیر زمینی روسیه را میخرند و روسها با کسب در آمد قادر به ادامه جنگ هستند .

فقط کاخ سفید به روی نامبارک نمیآورد که در خاورمیانه دقیقا همین کار را آنها هم میکنند . با حکومت اسلامی دینی هم مذاکره و معامله … و همزمان صحبت از نابودی محور شرارت هم میکنند !

آنها خوب میدانند جمهوری در حکومت دینی معنا ندارد ، برجام ادامه همان مسخر ه بازی استحاله زمان خاتمی است و پروژه وفاق ملی پزشکیان ادامه داستان شب …

چه پشتکاری هم دارند ؟؟ از زمان کودتای 28 مرداد 1332 تا حالا سخت مشغولند !

اسماعیل هوشیار

26.09.2025

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us