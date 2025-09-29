تاریخ انتشار :26.09.2025

روز هزارو نود و ده جنبش مردم ایران…

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نظام ولایت فقیه در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، با تاختن به اسرائیل و تحریم‌های غرب، مدعی شد ، حکومت دینی ما به دنبال سلاح هسته ای نبوده و نخواهیم بود حکومت دینی و الهی و بخشنده و رئوف ما فقط حکم اعدام و قانون تخمی قصاص ، قتل عام مخالفان ، شلیک به چشم معترضان ، ساقط کردن هواپیمای مسافری ، اختلاس …

در پی دیدار مسعود پزشکیان نماینده تروریستها با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس‌جمهور فرانسه گفت من تاکید کردم فعال شدن مکانیزم ماشه…

دونالد ترامپ: روسیه شاید یک ببر کاغذی باشد…رئیس جمهور آمریکا، در دیدار دوجانبه با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، بر موضع جدید خود مبنی بر اینکه اوکراین می‌تواند تمام سرزمین‌های از دست رفته به روسیه را پس بگیرد، تأکید کرد…

در سازمان ملل و دیدارهای سالانه دولتها حرفهایی زده میشود پشم ریزان . از ببر کاغذی مد نظر ترامپ ، که اولین بار مائو در باره غرب گفته بود تا…

واما روسیه و جنگ اوکراین که ترامپ رسما اقرار کرد نتوانسته تمامش کند ترامپ گفت حدود 20 جنگ و درگیری در جهان با وساطت ما تمام شد به جز روسیه و اوکراین …

سابقه امر : بعد از پایان جنگ سرد و پیروزی غرب در این صحنه ، استرتژی غرب جلوگیری از بزرگ شدن چین به عنوان حریف بعدی اقتصادی و تلاش برای کوچکتر کردن حریف سابق گذاشته شد .

روسها با جلوداری پوتین خوششان نیامد و رسما جنگ با اوکراین را راه انداختند تا پیشروی ساکت و مارمولکانه غرب را جلویش را بگیرد . شروع جنگ در اوکراین ظاهرا جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو بود اما حالا پوتین ممکن است فکرهای دیگری در سرش باشد از جمله احیای بخشی از قدرت امپراطوری سابق شوروی … که البته جنبه دفاعی دارد .

اینکه پوتین روسیه بتواند یا نه ؟ خواهیم دید ، به نظر من که نمیتواند چون واقعی نیست اگر شدنی بود خیلی ها در فرانسه به دوران ناپلئون برگشته بودند !

اما روسیه ببر کاغذی نیست . غرب محاسباتش در سطح جهانی کمی انحراف داشت . اینکه چین تهدید اقتصادی است و اینکه روسها باید مستمر کمرنگ شوند ، واقعی بود و هست ، اما …

غرب با خلق برجام و حفظ حکومت دینی در خاورمیانه در فکر ساخت و سازی جدید با مصالحی قدیمی در قرن 21 بود که واقعی نیست .

همانطور که ترامپ به درستی گفت چین و هند و حتی بخشهایی از اروپا نفت و سایر منابع زیر زمینی روسیه را میخرند و روسها با کسب در آمد قادر به ادامه جنگ هستند .

فقط کاخ سفید به روی نامبارک نمیآورد که در خاورمیانه دقیقا همین کار را آنها هم میکنند . با حکومت اسلامی دینی هم مذاکره و معامله … و همزمان صحبت از نابودی محور شرارت هم میکنند !

آنها خوب میدانند جمهوری در حکومت دینی معنا ندارد ، برجام ادامه همان مسخر ه بازی استحاله زمان خاتمی است و پروژه وفاق ملی پزشکیان ادامه داستان شب …

چه پشتکاری هم دارند ؟؟ از زمان کودتای 28 مرداد 1332 تا حالا سخت مشغولند !

اسماعیل هوشیار

26.09.2025