با هم- برای دفاع از صلح و عدالت!

فراخوان کمیتۀ مردمی برای آزادی نیکولاس مادورو

ربودن نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، و همسرش، سیلیا فلورس، توسط نظامیان و سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده، رویدادی بی‌سابقه در تاریخ معاصر بود. ده‌ها نفر در حملۀ راهزنان کشته شدند و زیرساخت‌های حیاتی آسیب دیدند. برای باج‌گیری از مردم ونزوئلا، رئیس دولت این کشور و همسرش به گروگان گرفته شدند تا آن‌ها مجبور شوند «داوطلبانه» به زیر یوغ وضعیت نیمه‌مستعمرگی بروند.

رئیس جمهور ونزوئلا با اتهامات پوچ و بی‌اساس دخالت در قاچاق مواد مخدر روبرو است. در عین حال، این ایالات متحده بود که برای دهه‌ها از کارتل‌های جنایتکار در کلمبیا و سایر کشورها محافظت کرد و چشم خود را بر روی طرح‌های مختلف قاچاق مواد مخدر رژیم‌های راست‌گرای آمریکای لاتین- «حرامزاده‌هایشان»- بست.

هدف واقعی دولت ایالات متحده، به دست گرفتن کنترل منابع طبیعی وسیع است. ونزوئلا کشور پیشرو در ذخایر نفتی جهان است و ذخایر زیادی از طلا، بوکسیت، نیکل و سنگ آهن دارد. این کشور دروازه‌ای به تمام آمریکای لاتین است که کاخ سفید سلطه بر آن را هدف خود اعلام کرده است. راهبرد جدید امنیت ملی ایالات متحده آشکارا از دکترین مونرو استفاده می‌کند و سیاست تسلط واشنگتن بر نیمکرۀ غربی را پیش می‌برد.

طبق قوانین بین‌المللی، رئیس هر کشور مستقل از هرگونه آزار و اذیت مصون است. تیم ترامپ آشکارا این هنجار را نقض کرده است. آن‌ها قصد دارند نیکولاس مادورو و سیلیا فلورس را در ایالات متحده، طبق قوانین و دادگاه‌های آن، محاکمه کنند که خود این، اصول عدالت بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد. یک سابقۀ خطرناک ابداع شده است.

گروگانگیری و آدم‌ربایی طبق قوانین هر کشوری، از جمله ایالات متحده، جزو جدی‌ترین جرایم محسوب می‌شود. سازمان‌دهندگان این اقدام جنایتکارانه، صرف نظر از موقعیت یا مقامشان، پاسخگوی اعمال خود خواهند بود.

اتهامات پوچ از همان آغاز محاکمه در نیویورک رسوا شد. حتی وکلای غربی نیز غیرقانونی بودن این نمایش شرم‌آور را تأئید می‌کنند. کشورهای سراسر جهان، از جمله چندین متحد آمریکا، این اقدام خودسرانه را محکوم کرده‌اند. واضح است که اقدامات وقیحانۀ واشنگتن می‌تواند علیه رهبران سایر کشورها نیز اعمال شود. هم اکنون نیز تهدیدهایی علیه نخست وزیر گرینلند که علیه اشغال آن سخن گفت، مطرح می‌شود. یک کارزار شیطانی بدنام‌سازی علیه کوبا به راه افتاده است.

نیکولاس مادورو و همسرش امروز به مشهورترین زندانیان سیاسی روی کرۀ زمین تبدیل شده‌اند. راه‌اندازی یک کارزار گسترده برای همبستگی با آن‌ها نه تنها وظیفۀ اخلاقی همۀ انسان‌های صادق است، بلکه می‌تواند به ابزار مؤثری برای مقابله با ادعاهای جدید ایالات متحده برای سلطۀ جهانی و تلاش‌های متکبرانۀ واشنگتن برای تضعیف حاکمیت کشورهای مستقل تبدیل شود.

ما یک کمیتۀ اجتماعی برای آزادی رئیس جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، و همسرش، سیلیا فلورس، تشکیل داده‌ایم. ما قصد داریم در اتحاد با هم، تمام تلاش خود را در مسیر پایان دادن به بی‌قانونی دولت ایالات متحده صرف کنیم.

ما شخصیت‌های دولتی و اجتماعی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، نمایندگان علم و فرهنگ و همۀ افراد صادق را، صرف نظر از باورهای سیاسی، مذهبی یا دیگر عقایدشان، به حمایت از تلاش ما برای دفاع از قوانین بین‌المللی، تضمین آزادی رئیس جمهور ونزوئلا و بسیج مردم برای مبارزه با ترویج «قانون جنگل» فرامی‌خوانیم.

ما بسیار خوب به خاطر داریم که کارزار طولانی مدت همبستگی با نلسون ماندلا به آزادی او از زندان رژیم نژادپرست منجر شد. او مدت کوتاهی پس از آزادی، در اولین انتخابات دموکراتیک آفریقای جنوبی، به مقام ریاسی جمهوری کشورش انتخاب شد.

ما خواستار تشکیل کمیته‌های ملی برای آزادی نیکولاس مادورو و سیلیا فلورس هستیم. ما همچنین باور داریم که تشکیل یک کمیتۀ بین‌المللی با مشارکت سیاستمداران، حقوقدانان و شخصیت‌های اجتماعی از کشورهای مختلف ضرورت زمان است. ما باید با هم با اقدامات ترامپ برای استفاده از زور به‌عنوان ابزار اصلی تأمین منافع ایالات متحده مقابله کنیم.

ما یقین داریم که همبستگی در عمل نه تنها آزادی نیکولاس مادورو و همسرش را تضمین می‌کند، بلکه به ونزوئلا و سایر کشورها در مبارزه‌شان برای حاکمیت ملی، حق مدیریت ثروت خود و توانایی انتخاب متحدان و دوستان خود نیز کمک خواهد کرد.

مردم ونزوئلا حملات به انتخاب خود را قاطعانه رد می‌کنند. هزاران نفر به خیابان‌ها و میادین می‌آیند و خواستار آزادی رئیس جمهور و پایان دخالت در امور میهن خود هستند. خواسته‌های آن‌ها شایستۀ حمایت بی‌قید و شرط تمام جهان است. حتی در دژ امپریالیسم- ایالات متحده- سیاست‌های راهزنانۀ رهبری این امپراتوری، مقاومت قدرتمندی را بر‌انگیخته است.

ما باید مبارزه‌مان را تشدید کنیم. در غیر این صورت، اشتهای غارتگران به آمریکای لاتین محدود نخواهد شد. فهرست دشمنان آن‌ها شامل همۀ کشورهایی است که سعی ‌می‌کنند بطور مستقل توسعه یابند. این کشورها شامل چین، کوبا، ایران، کرۀ شمالی و همچنین، روسیه نیز می‌شود. ما قاطعانه این ایده را که «بگذارید ترامپ هر قدر که می‌خواهد وحشیگری کند، تا زمانی که ایالات متحده ما را به حال خود رها کند!» رد می‌کنیم. این ایده نه تنها اشتباه است، بلکه مستقیماً با منافع ملی کشور ما در تضاد است. ما از شهروندان روسیه و نیروهای سیاسی آن می‌خواهیم که مخالفت خود را با تجاوز علیه ونزوئلا، کوبا و سایر کشورها قاطعانه ابراز کنند.

هدف، عبارت از متحد کردن تمام نیروهایی است که دیکته‌های سرمایه و مداخله‌گرایی گانگسترهای واشنگتن را رد می‌کنند. کمیتۀ اجتماعی برای آزادی نیکولاس مادورو و همسرش، در حال حاضر شامل نمایندگان مردم، دانشگاهیان، چهره‌های فرهنگی و فعالان حقوق بشر است. کمیتۀ ما برای گسترده‌ترین همکاری آماده است. ما تصمیم داریم جنایات امپریالیسم را با اطمینان افشا کنیم؛ با افراد همفکر همکاری کنیم؛ کارهای خود را در سطح بین‌المللی هماهنگ نموده، کازار‌های همبستگی برگزار کنیم.

ما در اتحاد با هم، از صلح و عدالت دفاع می‌کنیم!

با اتحاد، پیروز خواهیم شد!

مسکو، ۲۸ ژانویۀ ۲۰۲۶

کمیتۀ مردمی برای آزادی نیکولاس مادورو

ساوتسکایا راسیا (روسیۀ شوروی)

مترجم متن، ا. م. شیری

٢٣ بهمن- دلو ١۴٠۴