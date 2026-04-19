با عاشقان وعارفان همصحبت!
امین الله مفکر امینی 2026-19-04!
دل منــــــور میکـــند صحبت بـــا اهلـی عشق وعــرفـــان
که عارفــان وعشــاق صحبت اش باشــد راحـت بجـــــان
بـا آشنایـــی با چنیـــن دستـــه بیــا بـی ز حق، نشـــان
که اینها انـد فـــروزان اختــــــر بر بسطی ظٌلمان شبــان
ای بیخبــــر به ســـویـی علـــــم وعشق شو دایــــم روا ن
که رهـــی بهتـــــــری زعشــق وعلـــم نبـــا شد بر جهـان
گر بینـــی بذاتــــــــی هستـــــی همــــه جانداروچه بیجــان
چرقـــه ای آتشــــــی زعـــشق خلق کرد زمین و آسمــان
مفکـــــــرموجـــودی نیسـت که نـــــدارد زعشقی نشــان
گر آدمــــــی عـــاری زایــــــــن جوهراســت نباشد انسـا ن
القصـــه گرانســانی پرزیــــب نیست زعشق وعلم وعرفان
نباشــــد دگـر رهــی رسیـــدن بوصلــــــی آن خالقی یزدان