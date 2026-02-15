بحران روایت ملی در افغانستان؛ غلبه گفتمان‌های قومی و ایدئولوژیک

خبرنگاردر کنفراتنس امنیتی مونیخ از نماینده آمریکا پرسید آیا از رضا پهلوی حمایت میکنید ؟

آمریکا : نه …

زلنسکی رییس جمهور اوکرین هستم قبلا توی سینما کار میکردم الانم دارم با کمک همسایه ها مقاومت میکنم . من تو را نمیشناسم فقط به من گفتن ارباب گفته یه عکس باهات بگیرم تا لج مقام عظما در بیاد ! از خودت بگو ؟

رضاپهلوی هستم بابام قبلا شاه بوده است …

زلنسکی : خُب بقیه اش ؟

رضاپهلوی : بقیه چی ؟

زلسنکی : قبلا چکاره بودی ؟ در آمدت چیه ؟ شغلت ؟ چند تا کتاب و اختراع و کشف داری ؟ چه تاثیری بر تاریخ داری ؟

رضاپهلوی: ببین اینا که گفتی من نمیفهم . من فقط بابام با کمک آمریکا در مرداد 1332 شاه شد . بعد 50میلیارد زمان 1357 اوردیم . هیچ هنری ندارم . الانم ننم مخارجم رو میده ! فقط یه منشور دارم که خیلی خفنه ! یک پرچم یک شاه و یک فک جوجه ایی … رهبری دوره گذار ! در ضمن یه اسم هنری هم دارم عین الله !

زلسنکی : تو که هنوز از دوران رهبری گذار شاهنشاهی رد نشدی . اگه بابات با کمک آمریکا شاه شد الان چرا از تو حمایت نمیکنه ؟ اصلا تو تجربه مونیخ قبلی رو داری چرا اومدی ؟ اون منشورم که شنیدم سپاه برات نوشته !

رضاپهلوی : به من گفتند بیام مونیخ تاجگذاری ، ولی انگار دوباره سابیدم به الک . خونه نشسته بودم داشتم ژاپنی میشکستم که ننه گفت برو مونیخ تاج خیرات میکنن …

زلسنکی : تو که تجربه دفعه قبل رو داری که خبری نیست ولی بازم اومدی چرا ؟

رضاپهلوی : نیام چکار کنم حوصله ام سر میره تو خونه . میام به هوایی میخورم ، به چند جا نشونم میدن ، مصاحبه …

زلسنکی : با این بچه بازی ها که لج عظما در نمیاد !

رضا پهلوی: مردم در ایران اسم مرا صدا می‌زنند، مرا برای رهبری این جنبش انتخاب کرده‌اند…

ای خدا زیادت کنه . اولا اونی که صدات میزنه 5 درصدی هستند ربطی به همه مردم ندارد .شعار در حمایت از پهلوی ، توسط همین 5 درصد شنیده شد . بخشی از شعارها هم صرفا جنبه ابزاری دارد .

زیر چتر اون 5 درصد 95 درصد بقیه را خوردن شدنی نیست حتی اگر رسانه بنویسد 250 هزار در مونیخ … یعنی فراخوان 100 هزار نفری زن زندگی آزادی دود شد و حالا فقط پهلوی به گفته خودش با 160 هزار گارد جاویدان در داخل ایران تقدیم مخاطب میشود . نیم میلیون نفر هم در تورنتو ! نیم میلیون نفر در لس آنجلس ! 80 میلیون هم بیننده فراخوان پهلوی … اعداد و ارقام میگن فقط  پهلوی !

سوما شما یه هویج یا بادمجون بخوای بخری درصدر معیارهایت برای انتخاب ظاهرش است . آنوقت رهبرخودخوانده رسانه ای خیلی شیک و تمیز دیده میشود اما هوادارهایش با شعار تنها راه نجات پهلویه هموطن … فقط لجن و لمپنیزم اشاعه میدهند .

که البته رسانه و ارگانهای مونیخی کاری به این تناقضات ندارند .

اعمال ظاهری و باطن فکری با یک سیگنال کار میکنند . باطنِ ، ظاهر را جلا می‌دهد . آنچه که در خیابانهای غرب توسط لمپنهای پهلوی چی لمپن میبینم دقیقا ذهن و شیرازه فکری تمام قبیله پهلوی ست ، و بالعکس !

از انعکاس در رسانه های فارسی زبان خارج ایران ذوق زده نشوید اینها همانها هستند که در 1356 به شاه سابق گفتند جزیره ثبات و بهترین شریک و دوست غرب در خاورمیانه و شش ماه بعد به خمینی گفتند رهبر ! حالا هم به 2500 راحت میگن 250 هزار…

منشور پهلوی با فرهنگ فئوال پهلوی یعنی جابجایی دیکتاتور از شیخ به شاه !

“زن زندگی آزادی” تنها راه نجات از این چرخه و فرهنگ دیکتاتوری است .

15.02.2026

اسماعیل هوشیار

