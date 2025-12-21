بازرس ویژه آمریکا: میلیاردها دلار در بازسازی افغانستان هدر رفت

از نیم قرن دست آلودگی بیگانگان

باید درس عبرت گرفت ! افغانستان در جغرافیای موجود جهان از…

به پیشواز شب یلدا

دوباره نوبت دیدار یلداست شب برف است و یخبندان و سرماست دگر…

فیثاغورث

نوموړی د نړۍ تر ټولو لوی فیلسوف او ریاضي پوه…

آنارشیسم؛ نوستالژی اتوپی است

Anarchism.  آرام بختیاری ناکجاآباد مدینه فاضله، شوق دیدار بهشت زمینی بود.   واژه یونانی…

ایستاده گی طالبان در برابر جریان شکست ناپذیری تاریخ

نویسنده: مهرالدین مشید فرهنگ تسامح گرای خراسان تاریخی و ستیزه جویی…

علم او ټکنالوژي؛ د رښتینې خپلواکۍ محور

په اوسني عصر کې د نړۍ بڼه په بشپړه توګه…

تله‌ی «شرِ کوچک‌تر»؛ چرا نباید بد را در برابر بدتر…

هانا آرنت، فیلسوفی که عمر خود را صرف مطالعه ریشه‌های…

هستی، انسان و عدم 

رسول پویان  عمری گذشت در خم و پیچ مدام هیچ  بـودن نـدیده مانـدن کس در دوام هیچ  جاه و جلال و قـدرت آدم فـسـانه بود  ابحـاری در سـراب تخیّـل تمــام هیچ  زور…

            ائتلاف های شکننده و شجره نامۀ سیاه سیاستگران افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید تغییر ناپذیری طالبان و ناتاثیر گذاری مخالفان اعتماد…

             خواب ظلمانی

خفتگا ن رویا ی  یک  آرا مش ا ند  همچوکشتی بسته…

      نسبت ونسبیت 

نسبت بیان منسوب ومربوط ،ربط وتعلق وبا مفاهیم تناسب ،متناسب…

این هم بیاد تاریخ بماند

قومگرایی و ائتلاف ها بر بنیاد قومیت حلال مشکل افغانستان نیست! گرایش…

چرا اخلاق در همه‌ عرصه‌های زنده‌گی میان بیش‌ترین بشرِ قرنِ…

اخلاق‌نگری به سیاست‌مدارانِ بد اخلاق: مورد ترامپ محمدعثمان نجیب نماینده‌ی مکتب-دینی فلسفی من…

برابری حقوی + استعداد ذاتی = شایسته سالاری...!

انسان ها٬ نظر به توانایی های ذاتی برابر آفریده نشده اند.…

مرغ رویا  

رسول پویان  مسوزان بال پـرواز پرستـوهـای زیبا را   میفگـن در قفسهای طلایی…

تعامل که انزوا؟

نور محمد غفوري په نړیوالو اړیکو کې د هېوادونو برخلیک د…

از کابل تا دیاسپورا؛ روایتی از هفت خوان رنج های…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان؛ در گره گاۀ تروریسم و مردم این…

هویت و عوامل تعیین‌کننده آن: بررسی علمی و تحقیقاتی

نور محمد غفوری خلاصه هویت یکی از مفاهیم بنیادین علوم اجتماعی و…

نقد متافیزیک؛ شرط انقلابی بودن،شد

Metaphisik. آرام بختیاری متافیزیک؛ میان الاهیات، و هستی شناسی توهمی.   آغاز بحث متافیزیک…

جهان در آستانهٔ زوال دموکراسی

نویسنده: مهرالدین مشید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ نقطهٔ…

«
»

بازرس ویژه آمریکا: میلیاردها دلار در بازسازی افغانستان هدر رفت

به گزارش روز یکشنبه ایستگاه رادیویی عمومی وابسته به دانشگاه اوکلاهما) در امریکا، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) اعلام کرد که از مجموع ۱۴۴ میلیارد دلار هزینه‌شده برای بازسازی این کشور، حدود ۲۹ میلیارد دلار به دلیل ناکارآمدی، سوءمدیریت و پروژه‌های نیمه‌تمام هدر رفته است.

جان سوپکو، رئیس پیشین بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان(SIGAR)، با اشاره به هزینه‌های ناکارآمد، گفت که آمریکا ۲۰ فروند هواپیما از ایتالیا برای افغانستان خریداری کرده است که ۴۸۰ میلیون دلار هزینه داشت، اما این هواپیماها هرگز پرواز نکردند و در انبار باقی ماندند. وی افزود که این هواپیماها مشکلات فنی بزرگی داشتند و در پروازهای آزمایشی قطعاتشان عملا می‌ریخت.

سوپکو در مصاحبه خود نمونه‌های دیگری از هدررفت منابع را نیز ذکر کرد، از جمله ساخت نیروگاه‌هایی که به شبکه برق متصل نشدند، پرداخت به پیمانکاران بدون نظارت کافی، نیمه‌کاره ماندن جاده‌ها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی که سریعاً فرسوده شدند.

وی تأکید کرد که این هدررفت‌ها مجموعاً منجر به از بین رفتن میلیاردها دلار شده است و نیازمند اصلاحات جدی در مدیریت پروژه‌های بازسازی است.

بازرس ویژه آمریکا: میلیاردها دلار در بازسازی افغانستان هدر رفت

سیگار (SIGAR) که وظیفه نظارت و ارزیابی پروژه‌های بازسازی افغانستان را بر عهده دارد، بارها نسبت به ناکارآمدی برخی اقدامات هشدار داده و گزارش‌های تفصیلی درباره هزینه‌ها و نتایج این پروژه‌ها منتشر کرده است.

بازسازی افغانستان پس از سال‌ها جنگ و ناآرامی، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و مدیریت دقیق بود، اما سوءمدیریت و نبود نظارت کافی باعث شده است بخش قابل توجهی از منابع مالی به هدر رود.

ایالات متحده پس از نزدیک به ۲۰ سال حضور نظامی در افغانستان، در سال ۲۰۲۱ تصمیم به خروج کامل نیروهای خود گرفت. این تصمیم پس از توافق دوحه با طالبان و برنامه‌ریزی برای انتقال امنیت به نیروهای افغان، نهایتا به سقوط کابل و تصرف سریع شهرها توسط طالبان منجر شد. خروج آمریکا نقطه پایانی بر طولانی‌ترین جنگ تاریخ این کشور بود و آثار آن همچنان در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مشاهده می‌شود.

