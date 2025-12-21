بازرس ویژه آمریکا: میلیاردها دلار در بازسازی افغانستان هدر رفت

به گزارش روز یکشنبه ایستگاه رادیویی عمومی وابسته به دانشگاه اوکلاهما) در امریکا، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) اعلام کرد که از مجموع ۱۴۴ میلیارد دلار هزینه‌شده برای بازسازی این کشور، حدود ۲۹ میلیارد دلار به دلیل ناکارآمدی، سوءمدیریت و پروژه‌های نیمه‌تمام هدر رفته است.

جان سوپکو، رئیس پیشین بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان(SIGAR)، با اشاره به هزینه‌های ناکارآمد، گفت که آمریکا ۲۰ فروند هواپیما از ایتالیا برای افغانستان خریداری کرده است که ۴۸۰ میلیون دلار هزینه داشت، اما این هواپیماها هرگز پرواز نکردند و در انبار باقی ماندند. وی افزود که این هواپیماها مشکلات فنی بزرگی داشتند و در پروازهای آزمایشی قطعاتشان عملا می‌ریخت.

سوپکو در مصاحبه خود نمونه‌های دیگری از هدررفت منابع را نیز ذکر کرد، از جمله ساخت نیروگاه‌هایی که به شبکه برق متصل نشدند، پرداخت به پیمانکاران بدون نظارت کافی، نیمه‌کاره ماندن جاده‌ها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی که سریعاً فرسوده شدند.

وی تأکید کرد که این هدررفت‌ها مجموعاً منجر به از بین رفتن میلیاردها دلار شده است و نیازمند اصلاحات جدی در مدیریت پروژه‌های بازسازی است.

سیگار (SIGAR) که وظیفه نظارت و ارزیابی پروژه‌های بازسازی افغانستان را بر عهده دارد، بارها نسبت به ناکارآمدی برخی اقدامات هشدار داده و گزارش‌های تفصیلی درباره هزینه‌ها و نتایج این پروژه‌ها منتشر کرده است.

بازسازی افغانستان پس از سال‌ها جنگ و ناآرامی، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و مدیریت دقیق بود، اما سوءمدیریت و نبود نظارت کافی باعث شده است بخش قابل توجهی از منابع مالی به هدر رود.



ایالات متحده پس از نزدیک به ۲۰ سال حضور نظامی در افغانستان، در سال ۲۰۲۱ تصمیم به خروج کامل نیروهای خود گرفت. این تصمیم پس از توافق دوحه با طالبان و برنامه‌ریزی برای انتقال امنیت به نیروهای افغان، نهایتا به سقوط کابل و تصرف سریع شهرها توسط طالبان منجر شد. خروج آمریکا نقطه پایانی بر طولانی‌ترین جنگ تاریخ این کشور بود و آثار آن همچنان در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مشاهده می‌شود.