این خون کسی ریخته یا می سرخ است یا توت سیاه است که بر جامه چکیده

نویسنده:

جمشید کوهستانی

نظامی سابق

فرستنده:

محمد عثمان نجیب

نوت

برعلاوه شعر حضرت سعدی لکه خون نقش اساسی در کشف جرایم قتل وجرحه دارد تاریخچه مسئولیت جنایی در تصویر قرآن وسنت !

مقدمه .

بادر نظرداشت قانون وضعی در قرون وسطا انسان ، حیوان حتی مردگان وجمادات محل مسئولیت جنایی شمرده می شدند انسان از عمل جرمی شخص دیگری که از آن خبری هم نه میداشت واز اعمال بستگان ودوستان خود مسئول دانسته می شد خواه وی طفل میبود یا جوان یا پیر یا مرد یا زن اعمال جرمی پیش از پیش مشخص نمی گردید ومجازاتی را که لازم می دیدند بر آن تطبیق می کردند انقلاب فرانسه معیار های قبلی را تغیر داد ومسئولیت را بر اساس عدالت ، اختیار واداراک قرار داد وجرم را یک مسئولیت شخصی دانست واصول جرم وجزاء را بنیانگذاری کرد آنچه را که قانون وضعی قرن نوزدهم وبیستم به آن رسیده ، مگر شریعت اسلامی بیش از چهارده قرن قبل از امروز اعلان داشته ، ومحل مسئولیت را تنها انسان زنده ، عاقل ، بالغ ومختار دانسته است

متن

اسلام عزیز جرم را منحیث مسئولیت شخصی به رسمیت شناخته است زیرا در این زمینه

نصوصی از قرآن وسنت وجود داردبا خلقت انسان جرم وخطا وبه تعقیب آن کیفر ومجازات بوجود آمده است زیرا خداوند ج در قرآن کریم در این زمینه چنین می فرماید

وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (۳۵)

ترجمه:

و گفتيم: «ای آدم! تو با همسرت در بهشت سكونت كن؛ و از [نعمت‌های] آن، از هرجا می‌خواهيد، در كمال فراوانی بخوريد؛ [ولی] نزديك اين درخت نشويد؛ كه از ستمكاران خواهيد شد.»

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلی‌ حِينٍ (۳۶)

ترجمه:

پس شيطان موجب لغزش آنها از بهشت شد؛ و آنان را از آنچه در آن بودند، بيرون كرد. و [در اين هنگام به آنها] گفتيم: «[همگی از مقام خويش] فرودآييد! در حالی‌كه دشمن يكديگر خواهيدبود. و برای شما در زمين، تا مدّت معيّنی محل اقامت و وسيله‌ي بهره‌برداری خواهدبود». (۳۶)

همچنان الله سبحان می فرماید

[سوره مائده (۵): آیات ۲۸-۲۹]

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (۲۸) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَ ذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (۲۹)

ترجمه:

اگر تو برای كشتن من، دست دراز‌كنی،من هرگز به قتل تو دست نمی‌گشايم، چون من از خداوند كه پروردگار جهانيان است می‌ترسم. (۲۸) من می‌خواهم تو بار‌گناه من و گناه خود را بر دوش كشی؛ و از دوزخيان گردی. و همين است سزای ستمكاران! (۲۹)

که شاهد مدعای ماست چنانچه

(خداوند متعال می‌فرماید: وإذا بَلَغَ الأطفال منکم الحلم سْتَأْذِنُوا کَما اسْتَأْذَنُوا الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکیمٌ (النور 59)

چون کودکان شما به سن بلوغ رسیدند باید کسب اجازه کنند همان گونه که آنان که پیش از ایشان بودند کسب اجازه کردند خداوند آیات خود را این گونه برای شما بیان می دارد وخدا دانای سنجیده کار است همچنان خداوند متعال می‌فرماید: مَن کَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِیمَانِ وَلَکِن مَن شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ (النحل 106) هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزیدن عذاب سختی خواهد داشت مگر آن کس مجبور شده و لی قلبش به ایمان اطمینان دارد لیکن هر که سینه اش کفر گشاده گردد خشم خدا برآنان است وبرایشان عذابی بزرگ خواهد بود همچنان خداوند متعال می‌فرماید: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ الغَیرِ اللَّهُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ( البقره 173) خداوند تنها مردار و خون و گوشت خاک و آنچه را که هنگام بریدن نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده است. ولی کسی که برای حفظ جان خود به خوردن آنها ناچار شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی نیست، زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. همچنان خداوند متعال می‌فرماید: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّیسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَى ثُمَّ یُجْزَاءُ الْجُزَاء الأوفى ( النجم ۳۹، ۳۸، ۴۰ و ۴۱) وهیچ بردارنده ای بار گناه دیگری را بر نمی دارد واینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست و ( نتیجه ) کوشش او به زودی دیده خواهد شد سپس هر چه تمامتر وی را پاداش دهند وبه همین ترتیب پیامبر ص می فرماید .

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی یستیقظ وعن الصغیر حتی یکبر وعن المنجنون حتی یعقل آویقین

ترجمه قلم از سه شخص بر داشته شده است از خواب برده تاآنکه بیدار شود ، از طفل تا آنکه بزرگ شود واز مجنون تا آنکه به عقل یا به هوش بیاید .

وهمچنان پیامبر ص در جای دیگر می فرماید ان الله تجاوز عن آمتی الخطاء والنسیان وما آستکرهوا علیه .

هر آینه خداوند ج از خطای امت من ، وآنچه را به فراموشی میکند وآنچه را به اکراه وجبره انجام میدهند گذشت نموده است از آیات واحادیث فوق الذکر به وضاحت معلوم میشود که یک شخص از یک عمل جرمی هنگامی مسئول دانسته میشود که انسان زنده ، عاقل ، بالغ ومختار بوده ، تحت جبره واکره قرار نگرفته وعمل جرمی را شخصآ خودش انجام داده باشد .

تعریف سیاست جنایی

اصطلاح ومفهوم سیاست جنایی به عنوان رشته مطالعاتی علمی برای نخستین بار توسط دانشمند آلمانی آنسلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق کیفری او در ۱۸۰۳میلادی چاپ ونشر گردید به کار برده شده است فوئر باخ سیاست جنایی را مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای که دولت با استفاده از آن ها علیه جرم واکنش نشان می دهد تعریف کرده وبدین ترتیب مفهوم مضیق از آن به دست داده است که در حقیقت همان سیاست کیفری است زیرا سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ

۱ مبتنی ومجهز به تدبیر ها وامکاناتی است که از نظر ماهیت عمدتآ قهر آمیز وتنبهی هستند یعنی آن حقوق ونظام کیفری برای مقابله با مجرمان در اختیار آن می گذارد .

۲ جنبه رسمی ، یعنی دولتی دارد وصرفا توسط قوای عمومی تشکیل دهنده حاکمیت به اجرا گذاشته میشود زیرا در این دیدگاه تآ مین امنیت اجتماعی از وظایف انحصاری دولت تلقی می شود

۳ فقط به مبارزه علیه جرم یعنی پدیده ای که تعریف وحد ومرز وانواع آن را قانون گذار مشخص کرده است می پردازد وبه سایر رفتار ها جنبه منحرفانه ، که هر چند از لحاظ اجتماعی واخلاقی مذموم اند ولی جنبه کیفری وضمانت اجرای ندارند توجهی ندارند بدین سان انحراف واز قلمرو اقدام های آن خارج است

۴ پیش گیری از جرم صرفآ با سرکوب واجرای مجازات محقق می شود زیرا اقدام های خاص پیش گیرانه ( پیش گیری غیر کیفری ) در سیاست کیفری جایگاه ندارد .

تعریف مضیق از سیاست جنایی بر پایه تفکر قدیمی وسنتی نسبت به بر خورد با جرح ومطرح شده است که نظام کیفری وانواع مجازات ها را لازم وکافی برای مبارزه با جرم می دانست هر چند به نظر می رسد اندیشمندان جوامع بشری هیچ گاه از دیگر ابزار های مبارزه با جرم غافل نبوده اند وادعای این که آن ها معتقد بوده اند تنها مبارزه با جرم است اندکی مسامحه است به هر حال سیاست جنایی در معنای مضیق خود همان سیاست کیفری است که امروزه از طریق قوه قضاییه وبا به کار بستن قوانین جزایی بدان می پردازد سیاست کیفری تنها بر خورد حقوقی باپدیده جنایی دارد وابزار مجازات ها واقدامات تآمینی و تربیتی است وبه همین دلیل نیز توانایی بر خورد با انحراف را ندارد زیرا انحراف جرم تلقی نمی شود

انواع سیاست جنایی :

به نظر دانشمندان وصاحب نظران سیاست جنایی از لحاظ کار بردی ودر صحنه عمل ، سیاست جنایی به چهار دسته متفاوت تقسیم می گردد

۱ سیاست جنایی تقنینی که همان تدبیر قانون گذار در مورد واکنش علیه جرم است .

۲ سیاست جنایی قضایی که شامل برداشت قوه قضاییه از سیاست جنایی تقنینی می شود .

۳ سیاست جنایی اجرایی که در واقع نحوه درک واجرای قوانین واحکام قضایی در مورد کنترول جرم و واکنش های ضد آن می باشد .

۴ سیاست جنایی مشارکتی این جنبه از سیاست جنایی ممکن است در بردارنده حالت های پشین باشد به عبارت دیگر ممکن است سیاست مشارکتی با هر کدام از سیاست جنایی های تقنینی قضایی واجرایی در ارتباط نزدیک باشد .

اینجاست که در واقع تجلی حضور ونقش جامعه مدنی در سیاست جنایی در نظام های مختلف کشور ها مشخص میگردد

وظایف ومکلفیت های مامورین یا پولیس مبارزه با جرایم جنایی .

کشف جرم تآمین امنیت مردم یکی از مکلفیت های اساسی مامور پولیس جنایی میباشد .

به منظور سوق اداره , سازمان دهی دقیق واجرای هرچه بهتر وبه موقع امورات مربوط به جرایم جنایی , تروریستی , سازمان یافته , فساد اداری وسایر جرایم , ایجاد دستگاه وشناخت واحد از مجرمین در کتگوری های مختلف جهت تامین امنیت هر چه بیشتر شهروندان ولایت نیمروز در قسمت تثبیت , شناسایی وگرفتاری سارقین مسلح ,سارقین منازل , سارقین موتر سارقین موترسایکل , سارقین دوکاکین سارقین اموال واجناس , غاصبین غصب پول , غضب اموال اجناس زمین ها ودارایی های عامه , رهزنان وفروشنده گان مواد مخدر اسلحه اشخاصیکه سلاح های غیر قانونی حمل و نقل می نمایند شناسایی وگرفتاری سارقین بانک ها که به شیوه الکترونیکی انجام میدهند در نهایت آوردن فشار وتنگ ساختن عرصه فعالیت ها بالای عموم مجرمین .

فعالیت های مامور جنایی در بعد جنایی …

استخدام وجذب شبکه های اوپراتیفی , تدابیر وقایوی از جرایم , تطبیق هدایات واوامر جهت دستگیری مجرمین تطبیق قرار های مراجع عدلی وقضایی.

اقدامات مامور جنایی قبل از وقوع جرم

مامورین جنایی با همکاری مامورین پولیس امنی جهت تامین امنیت هرچه بیشتر مردم وتقویت امن و نظم عامه سعی نمایند تا با استفاده از منابع اگنتوری خویش در بعد وقایوی و شناسایی مجرمین اطلاعات اخذ نمایند با ایجاد شوراهای مردمی مانند ایجاد جال است استخباراتی , تکمیل پاسپورت ساحوی به نحوی که تحرک پولیس جنایی وامنی را در ساحه نشان دهد و ایجاد مراکز توجه پولیس در ساحات ومحلات که جرایم در گذشته به وقوع پیوسته است تامین روابط نیک وحسنه با خطیب های مساجد , معلمین مکاتب , اشخاص دارای نفوس قومی ومردم وطن دوست ودر نهایت بلند بردن سطح معلومات مرفوع ساختن مشکلات مردم به وقت و زمان وکسب اعتماد مردم نسبت به عملکرد پولیس اقدام نمایند .

اقدامات مامور مبارزه باجرایم جنایی بعد از وقوع جرم …

بعد از اینکه واقعه به وقوع پیوست مامور موظف مبارزه با جرایم جنایی در ( زون ) وشرید خویش با همکاری پولیس امنی در قسمت نگهداری مدارک وشواهد محل واقعه , انسداد محل واقعه اقدام نماید و عندالموقع جهت اعزام تیم بررسی محل واقعه اطلاع رسانی نموده در صورت امکان در مورد دستگیری فاعل قضیه اجرآات نموده ساحات را تحت پوشش وکنترول کشفی امنیتی قرار دهد

اقدامات مامور مبارزه با جرایم جنایی در قسمت عملیات های خصوصی قضایای جرم عادی …

پولیس مبارزه با جرایم جنایی بعد از سلسله اجرآات ابتدایی ,اعزام تیم وتحقیق در صورت نیاز تیم بررسی محل واقعه جهت جمع آوری شواهد وآثار مربوط به جرم , اخذ اطلاعات اوپراتیفی وتحلیل آن در عملیات های او پراتیفی , جمع آوری معلومات همه جانبه در مورد افراد اخلال گر ویاگروپ های جنایت کار در خصوص محلات بود و باش گشت وگذار شماره های تماس شماره پلیت وسایط شان با افراد , وظیفه وپیشه کار همنشی نان , علایم فارقه وغیره معلومات جمع آوری نمایند .

بادر نظر داشت اینکه تکنالوژی بیشرفت نموده است روش جرمی مجرمین هم پیشرفته بوده پولیس باید دارای مسلک وتخصص باشد افراد غیر مسلکی نباید شامل ادارات پولیس گردند .

پولیس باید از علم کریمنالستیک , کریمنالوژی , ترتیب دوسیه جات , روش های کشفی واپراتیفی , روش استنطاق باز جوی وتحقیق ،بررسی اسناد تزویر وجعل ، بررسی قتل ها در مکان غیر مسکونی ، بررسی آثار پل وعراده جات تخصص اسلحه مهمات بالستیک ، آگاهی از سلاح ناریه وجروحات بررسی جمع آوری مدارک بیولوژیکی مانند قطره خون تار مو مجرمین وغیره آگاهی کامل مسلکی داشته باشد

تحلیل جنایی در قضایای جرمی !

دین اسلام در همه امورات بیشتر تاکید به عدالت نموده است

چنانچه در قران کریم چنین می فرماید

[سوره نساء ( آيه ۵۸)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً

ترجمه:

خداوند به شما فرمان می‌دهد كه امانت‌ها را به صاحبانش بدهيد؛ و هنگامی‌كه ميان مردم داوری می‌كنيد، به عدالت داوری كنيد. خداوند، اندرزهای خوبی به شما می‌دهد. خداوند، شنوا و بيناست.

امید وارم که خواننده گان گرامی مشکلات املای وغیره را مورد عفو قرار دهند چون نوشتن همه مقالات من در گوشی میباشد .