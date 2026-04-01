ایران «ضربهٔ سنگینی به امپراتوری اپستین وارد کرد»، چیزی که از زمان ویتنام دیده نشده است

با ورود تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به بیست‌ونهمین روز خود، سوزان ابوالهوا، دانشمند، نویسنده، و فعال فلسطینی ـ آمریکایی می‌گوید جمهوری اسلامی «با موفقیتی چشمگیر» از خود دفاع کرده است.

ابوالهوا در گفت‌وگو با وب‌سایت پرس‌تی‌وی، ارزیابی تندی از جنگ ارائه داد؛ او ضمن ستایش از استقامت ایران، تکبر غرب و «خیانت» کشورهای مسلمان را محکوم کرد.

او با اشاره به جنگی که به‌گفتهٔ او با «حمله‌ای غافلگیرانه و بدون تحریک قبلی» در بحبوحه مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای میان تهران و واشنگتن آغاز شد، هرگونه پیشنهاد بازگشت ایران به مذاکرات در شرایط فعلی را رد کرد.

او گفت:

با وجود مواجهه با دو قدرت هسته‌ای که پیشرفته‌ترین فناوری‌های مرگ و نظارت را در اختیار دارند؛ با وجود دهه‌ها تحمل تحریم‌های فلج‌کننده؛ و با وجود خیانت نابخشودنی بسیاری از کشورهای مسلمان، ایران با موفقیتی چشمگیر از خود دفاع کرده است.

این نویسندهٔ رمان «صبح‌ها در جنین» و بنیان‌گذار سازمان کودکان «زمین‌های بازی برای فلسطین» افزود:

آن‌ها ضربهٔ سنگینی به امپراتوری اپستین وارد کرده‌اند؛ چیزی که از زمان ویتنام هیچ کشوری نتوانسته انجام دهد.

این جنگ در ۲۸ فوریه با ترور عالی‌ترین رهبران سیاسی و نظامی ایران، از جمله آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، و همچنین بیش از ۱۷۰ کودک مدرسه‌ای در شهر میناب در جنوب ایران آغاز شد.

تعداد کشته‌ها به ۱۹۰۰ نفر رسیده است که بیشتر آن‌ها غیرنظامی هستند، و زیرساخت‌های غیرنظامی ــــ از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و تأسیسات ورزشی ــــ بیشترین آسیب را از این حملات دیده‌اند.

ابوالهوا مقاومت ایران را «افسانه‌ای» توصیف کرد و بر اهمیت آن فراتر از میدان نبرد تأکید نمود:

کرامت، استقامت، شرافت، راهبرد، و سرکشی‌ای که ایران نشان داده، افسانه‌ای است. صرف‌نظر از آنچه از این پس رخ دهد، جهان دیگر هرگز مانند گذشته نخواهد بود. آن‌ها به جهان نشان داده‌اند که می‌توان بدون زانو زدن یا مصالحه بر سر حاکمیت ملی زندگی کرد. ایران به همهٔ ما الهام می‌بخشد، به ما امید می‌دهد و عزم ما را برای مبارزه برای عدالت تجدید می‌کند.

او در پاسخ به درخواست‌ها برای بازگشت تهران به میز مذاکره گفت، جمهوری اسلامی «هیچ بدهی‌ای به آمریکا ندارد»، و افزود:

این‌که مذاکره کنند یا بجنگند، یا ترکیبی از این دو، یا هر گزینه دیگری را انتخاب کنند، کاملاً تصمیم ایران است و در هر مسیری که برگزینند، موجه خواهند بود.

شایان ذکر است که هر دو بار که ایران در سال گذشته با میانجیگری عمان وارد مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا شد، اسرائیل و آمریکا تجاوزی بدون تحریک قبلی و غیرقانونی انجام دادند.

آخرین جنگ تجاوزکارانه در ژوئن سال گذشته رخ داد که ۱۲ روز به طول انجامید و جان بیش از ۱۰۰۰ نفر را گرفت که بیشتر آنها غیرنظامی بودند.

ابوالهوا به سال‌ها تحریکات آمریکا و اسرائیل ــــ از جمله سرنگونی یک هواپیمای مسافربری، ترور دانشمندان هسته‌ای برجسته، ترور فرمانده ارشد ضدتروریسم ایران قاسم سلیمانی، و ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس در خاک ایران ــــ اشاره کرد و آن را گواهی روشن بر «خویشتنداری فوق‌العادهٔ» ایران دانست.

او گفت:

ایران با خویشتنداری رفتار کرد و با زورگویانی که خویشتنداری، دیپلماسی، حسن نیت، یا شرافت را درک نمی‌کنند، با حسن نیت مذاکره کرد.

ابوالهوا افزود که هرچند او و دیگران توانایی ایران برای پاسخ قدرتمند را پیش‌بینی کرده بودند، بسیاری در غرب و منطقه به‌دلیل تکبر و تعصب آن را نادیده گرفتند.

او گفت:

پس از جنگ ۱۲روزه، که در آن ایران اسرائیل را به‌شدت کوبید، فکر می‌کنم همهٔ ما نشانه‌ای از توانایی‌های آن‌ها دریافت کردیم.

و ادامه داد:

حتی به ما گفتند که از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کنند و در حال مصرف موجودی موشک‌های قدیمی هستند. پروفسور مرندی صراحتاً گفت که ایران ظرفیت بسیار بیشتری دارد. البته من حرف او را باور می‌کنم و فکر می‌کنم بیشتر افراد منطقی نیز همین‌طور.

با این حال، او افزود که بسیاری در غرب و منطقه «بیش از حد متکبر و نژادپرست بودند که بتوانند تصور کنند ایران می‌تواند در برابر آمریکا و اسرائیل بایستد». او گفت:

آن ها تمایل ایران برای توقف خونریزی و بازگشت به دیپلماسی را با ضعف اشتباه گرفتند. اما اکنون می‌دانند که این ضعف نبود، بلکه صرفاً شرافت، صداقت، و حسن نیت بود.

در هفته‌های اخیر، ایران تقریباً همهٔ پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده و به هشدارهای پیش از جنگ خود عمل کرده است. چندین کشور میزبان نیز پس از آن اعتراض کرده‌اند. ابوالهوا مشروعیت این اعتراض‌ها را زیر سؤال برد.

او، با اشاره به بیش از ۸۰ موج حملات تلافی‌جویانهٔ ایران در قالب عملیات «وعدهٔ صادق ۴»، گفت:

من متخصص حقوق بین‌الملل یا قواعد درگیری نظامی نیستم، اما به نظر می‌رسد ایران کاملاً حق داشته پایگاه‌های آمریکا را که از آن‌ها مورد حمله یا نظارت قرار می‌گرفت، هدف قرار دهد.

او از دولت‌های منطقه خواست هم‌راستایی‌های خود را بازنگری کرده و مسیر همکاری ــــ به‌دور از دخالت خارجی ــــ را در پیش بگیرند:

صمیمانه امیدوارم این کشورها به خود بیایند و دست دوستی و همسایگی خوب را به‌سوی ایران دراز کنند. اگر کشورهای منطقه بتوانند به چنین اتحادی منطقه‌ای دست یابند، امکانات برای امنیت، پیشرفت علمی، تکامل اخلاقی و معنوی، و رنسانس فرهنگی بسیار عظیم خواهد بود.

ابوالهوا همچنین به نقد مدل‌های سیاسی و اقتصادی غرب پرداخت و خواستار «شیوه‌ای نوین از زندگی» مبتنی بر ارزش‌های تاریخی شد:

روشن است که مدل غربی سرمایه‌داری افسارگسیخته و مصرف‌گرایی پایدار نیست. این مدل شکست اخلاقی و زیست‌محیطی فاجعه‌باری بوده است ــــ یک سمّ. منطقهٔ ما باید شیوه‌ای جدید از زندگی را تصور کند، مبتنی بر ارزش‌هایی که از حضور تمدنی کهن خود به ارث برده‌ایم و نیز بر پایهٔ تخیل اخلاقی خودمان.

او در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا و اسرائیل پس از این جنگ می‌توانند همچنان مدعی بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان باشند، این ادعا را بی‌محتوا دانست:

این عنوانی است که تنها افراد از نظر معنوی ضعیف در پی آن هستند. قدرت نظامی می‌آید و می‌رود. احساس گذرایی از قدرت به انسان می‌دهد، اما کشورهایی مانند اسرائیل و آمریکا، که بر پایه نسل‌کشی، سرقت، و استثمار گسترده بنا شده‌اند، در نهایت ناپایدار هستند. تجهیزات نظامی سرانجام زنگ می‌زنند و به توده‌ای از آهن‌های خون‌آلود بدل می‌شوند.

او ماهیت گذرای قدرت آمریکا و اسرائیل را با ریشه‌های عمیق تمدنی ایران چنین مقایسه کرد:

وقتی آن زمان فرا برسد، چیزی از اسرائیل باقی نخواهد ماند ــــ آن‌ها هیچ ریشه، فرهنگ، تاریخ، یا حضور تمدنی ندارند، نه در حال و نه در گذشته. آن‌ها هیچ بنیانی ندارند جز آن ماشین نظامی پرهیاهو که برای تداوم خود به تجاوز و شکنجهٔ دختران خردسال متکی است تا سایر کشورها همچنان از آن حمایت کنند.

این پژوهشگر فلسطینی ـ آمریکایی گفت ائتلاف اسرائیلی‌ ـ آمریکایی «در نهایت به خاکستر بدل خواهد شد، در حالی که ایران پابرجا خواهد ماند.

او در پایان گفت:

آن‌ها سرانجام به خاکستر بدل خواهند شد. در حالی که ایران ــــ حتی اگر آسیب‌دیده باشد ــــ بر ریشه‌هایی که در اعماق زمین و تاریخ گسترده‌اند و در پهنه‌های علم، شعر، زیبایی، معماری، غذا، رقص، موسیقی، روایت، افسانه، فولکلور، دانش، سنت، میراث، افق‌های معنوی، شرافت، و هر آنچه انسانی و واقعی است، استوار خواهد ایستاد.

منبع: پرس تی‌وی، ۲۸ مارس ۲۰۲۶

https://www.presstv.ir/Detail/2026/03/28/765973/iran-dealt-heavy-blow-epstein-empire-something-not-seen-since-vietnam-analyst