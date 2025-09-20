ایران درابتذال قرون وسطی !

ابوعلي سینا بلخي

هغه د اسلام د زرین پېر یو ستر  طبیب، ریاضي…

امریکا میخواهد پایگاه نظامی بگرام را پس بگیرد!

ترامپ در باکینگهام‌شایر به خبرنگاران گفت: «ما در تلاشیم تا…

ارنست ماندل؛- تروتسکیست، سندیکالیست،اکونومیست

Ernest Mandel (1923-1995 )  آرام بختیاری ارنست ماندل؛ هیچگاه به فلاکت سیاسی…

معروف آقایی

زنده‌یاد "معروف آقایی"، روز دوم بهمن ماه ۱۳۴۴ خورشیدی، در روستای وه‌زنی…

عشق به حقیقت٬ اقتداربخشی ذهنیت برای عدالت است...!

برخلاف فلسفه غرب در فلسفه مشرق اسلامی٬ عشق با حکمت…

جنگ و درگیری‌های خشونت‌بار: چگونه همه ما را تحت تأثیر…

جهان امروز با چالش‌های بی‌شماری روبرو است، اما یکی از…

نمک بپاش

تو هی نمک بپاش روی زخم‌ها روزی خون‌های سرخ جاری بر سیم خاردارها به…

تاملی بر  دیدگاه های «خدا مرده و یا اینکه سکوت…

نویسننده: مهرالدین مشید درامدی بر دو تجربه‌ی متفاوت از غیبت الهی اندیشه‌ی…

نصایح نامچه

موسی فرکیش «نصایح‌نامچه»، در حقیقت متن گفتار و پیشنهادهای عبدالرحمان خان…

یازدهم سپتامبر؛ مبارزه با تروریسم یا چرخه معکوس تحول در…

نویسننده: مهرالدین مشید حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نه تنها سیاست خارجی…

 آیا راه رشد غیر سرمایداری پاسخگوی  اهداف استراتیژیک خلقهای جهان…

مقدمه این را همه میدانند که در ایجاد جنبشها وحریانات تند…

استاد ګل پاچا الفت 

خدای بخښلی  استاد گل پاجا الفت  هغه  لوی  او وتلی…

د سیاسي ګوندونو په جوړولو او فعالیت کې د مرام…

 انسان له اوله په ټولنیز ژوند کې د ګډو موخو…

خاطر شاد 

رسول پویان  تـو گـویی خامـۀ پاییز کلک استاد است  به هر طرف…

برجحان تعلقات!

امین الله مفکر امینی                     2025-07-09 برجحان ز تـــــــــعلقات وافکاری واهی خدا جوییــــــــم با…

اگر سقراط ‌پدر فلسفه است، کنفوسیوس یا ملاصدرا چرا چنین…

بخش دوم از مقاله‌ی سقراط، تیشه‌زنی، به ریشه‌ی دانایی. بحثی از…

پاسخی به پرسشی

محمدعثمان نجیب  آغا صاحب گرامی، نه دانستم دلیل شتابان شما برای…

استاد قیام الدین خادم 

استاد خادم د پښتو ادبیاتو په اسمان کې له هغو…

روشنگری روس، ملی گرا، رفرمیستی، علم گرا

Lomonossow, Michail(1765-1711 آرام بختیاری لومونسف؛- شاعر، دانشمند، روشنگر. میشائیل لومونسف(1765-1711.م)، شاعر، محقق، فیلسوف،…

د سیاسي ګوند او سازمان اساسي او تشریفاتي سندونه

د یوه سیاسي ګوند او د هر سیاسي او ټولنیز…

«
»

ایران درابتذال قرون وسطی !

تاریخ انتشار :20.09.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

فرانسه اعلام کرده است که فیلم «یک تصادف ساده» ساخته جعفر پناهی، به عنوان نماینده فرانسه در بخش «بهترین فیلم بین‌المللی» جوایز اسکار شرکت خواهد کرد…هویج !

فرانسه اعلام کرد تحریم‌های حکومت اسلامی در ایران تا پایان سپتامبر بازمی‌گردد…چماق !

فرانسه شاهد بزرگ‌ترین اعتصاب‌ و تجمعات اعتراضی در دو سال گذشته است. اتحادیه‌های کارگری از بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، آموزش، رانندگان کامیون و داروخانه ها، دست به اعتصاب زده‌اند تا به کاهش‌ شدید بودجه ۲۰۲۶ که دولت قصد اجرای آن را دارد، اعتراض کنند…

مکانیزم ماشه بزودی فعال میشود ، حمله دوم اسرائیل هم به زودی …

از جنبش مهسا تمام صحنه شکل دیگری گرفت . امروز در خیابانهای ایران صحنه هایی را میبینید که قبل از جنبش مهسا حکمش اعدام بود . حالا نظام از شُل کردن تسمه ها خوشش نمیآید ولی مجبور است . حمله اسرائیل اگر در هنگامه جنبش مهسا اتفاق میافتاد نظام رفته بود . زمان حمله محاسبه میشود تا نظام چپه نشود حتی در هر اندازه تکرار حملات !

این پیله حاکم دینی نهایتا شکسته میشود ولی نه به انتخاب حاکمان دینی در ایران … به خودشان باشد دوست دارند تا آخر دنیا خدایی کنند . این سرریزهای حامعه امروز را نظام نمیتواند جلویش را بگیرد . توان فیلم بازی کردن هم ندارد یعنتی فصل فیلم بازی کردن تمام شده است فصل فیلمهایی مثل استحاله و خاتمی !

قرون وسطی هم قرنها با تولید جنایت کلیسا حاکم بود ولی نهایتا کلیسا و پادشاهان رفتند موزه . البته نه بله میل خودشان …

اینها که حالا در موزه های اروپا “روحانییت و شاهان ” حقوق مفت خوری بابت بودن سمبلیک میگیرند ، از اول گوگولی مگولی نبودند .

اسماعیل هوشیار

20.09.2025

