ایران درابتذال قرون وسطی !

تاریخ انتشار :20.09.2025

فرانسه اعلام کرده است که فیلم «یک تصادف ساده» ساخته جعفر پناهی، به عنوان نماینده فرانسه در بخش «بهترین فیلم بین‌المللی» جوایز اسکار شرکت خواهد کرد…هویج !

فرانسه اعلام کرد تحریم‌های حکومت اسلامی در ایران تا پایان سپتامبر بازمی‌گردد…چماق !

فرانسه شاهد بزرگ‌ترین اعتصاب‌ و تجمعات اعتراضی در دو سال گذشته است. اتحادیه‌های کارگری از بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، آموزش، رانندگان کامیون و داروخانه ها، دست به اعتصاب زده‌اند تا به کاهش‌ شدید بودجه ۲۰۲۶ که دولت قصد اجرای آن را دارد، اعتراض کنند…

مکانیزم ماشه بزودی فعال میشود ، حمله دوم اسرائیل هم به زودی …

از جنبش مهسا تمام صحنه شکل دیگری گرفت . امروز در خیابانهای ایران صحنه هایی را میبینید که قبل از جنبش مهسا حکمش اعدام بود . حالا نظام از شُل کردن تسمه ها خوشش نمیآید ولی مجبور است . حمله اسرائیل اگر در هنگامه جنبش مهسا اتفاق میافتاد نظام رفته بود . زمان حمله محاسبه میشود تا نظام چپه نشود حتی در هر اندازه تکرار حملات !

این پیله حاکم دینی نهایتا شکسته میشود ولی نه به انتخاب حاکمان دینی در ایران … به خودشان باشد دوست دارند تا آخر دنیا خدایی کنند . این سرریزهای حامعه امروز را نظام نمیتواند جلویش را بگیرد . توان فیلم بازی کردن هم ندارد یعنتی فصل فیلم بازی کردن تمام شده است فصل فیلمهایی مثل استحاله و خاتمی !

قرون وسطی هم قرنها با تولید جنایت کلیسا حاکم بود ولی نهایتا کلیسا و پادشاهان رفتند موزه . البته نه بله میل خودشان …

اینها که حالا در موزه های اروپا “روحانییت و شاهان ” حقوق مفت خوری بابت بودن سمبلیک میگیرند ، از اول گوگولی مگولی نبودند .

اسماعیل هوشیار

20.09.2025