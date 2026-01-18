         ایران ، آزمون سختی را پشت سر گذاشت 

عقل چیست ؟

د مولانا سعید افغاني : آزاده ، ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي  او نشراتي ارګان …

د تصوف او عرفان په تړاو مرکه‎

له ښاغلي پوهاند محمد بشیر دودیال سره، چې د علم،…

نمک شناسان!

امین الله مفکر امینی                     2026-15-01! دوستش میدارم آنــرا کزاعمــــاقی قلبی  مملو زمهــــرش دوستم بــــدارد  بسی…

رمان نیهلیستی، عرفان رفرمیستی، روشنفکر پوپولیستی

Aldous Huxely (1894- 1963) آرام بختیاری روشنفکران و فرهنگسازان در رمانهای هاکسلی. آلدوس…

پیام شادباش رفیق سلطانعلی کشتمند

پیام شادباش رفیق سلطانعلی کشتمند، از بنیان‌گذاران حزب دموکراتیک خلق…

دا نه یو انتخاب دی، بلکې یو تاریخي مسؤلیت دې 

درنو محضرو ملګرو! نن موږ دلته یوازې د یوې عادي غونډې…

فرخنده باد  شصت ویکمین سالروز تاسیس حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

رفقای عزیز! امروز بخاطر تجلیل  شایسته ازشصت ویکمین سالروز حزب دیموکراتیک…

از اختناق در سطح طالبان تا اختناق در دموکراسی های…

نویسنده: مهرالدین مشید اختناق داخلی طالبان و مصلحت‌گرایی جهانیان اختناق در افغانستان…

فــــــــــــــراخــــــــــوان

نشست مشترک شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و تشکل نوین…

به پیشواز بزرگداشت از سالگرد ح د خ ا

هویت واقعی هر حزب یا سازمان سیاسی، پیش از هر…

تجلیل از شصت‌ویکمین سالگرد تأسیس ح د خ ا

به مناسبت شصت‌ویکمین سالگرد بنیان‌گذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نشست…

قتل نظم و قانون 

رسول پویان  خـدا نظـاره گـر قـتل نظـم و قـانـون است  ز بیم جنگ و تجاوز بشر جگرخون است  شرار حرص تجاوزگران چه افزون است  حدیث هیتلـر و چنگیز…

عشق فطرت اش!

امین الله مفکر امینی                             2026-04-01! زعشق گفتن نباید خواست صرف ارضای خواهشهای…

ګالیلیو ګالیله

دی یو ایتالیوي فیلسوف، ستوری پېژندونکی، فزیک‌پوه، ریاضي پوه…

آلبر کامو،‌ محصول یا قربانی استعمار فرانسه؟

درودها دوستان گرامی ما! محمدعثمان نجیب  نماینده‌ی مکتب  دینی فلسفی  من بیش از…

کتاب "زندگی عیسی" نقد مسیحیت بود 

Strauß, David (1808-1874) آرام بختیاری داوید اشتراوس؛- مبارز ضد مسیحی، مبلغ علم…

عدل الهی و عدالت اجتماعی و سرنوشت عدالت در جهان

نویسنده: مهرالدین مشید  خوانشی فلسفی–دینی از نسبت خدا، انسان و مسئولیت…

لذت چیست؟

لذت به معنای حقیقی٬ بدون وابستگی به خوردن و مراقبت جنسی٬ بصورت…

اختلاف دښمني نه ده؛ د اختلاف نه زغمل دښمني زېږوي

نور محمد غفوری په انساني ټولنو کې د بڼو او فکرونو اختلاف یو…

شاعر کرد زبان معاصر

آقای هوزان اسماعیل (به کردی: هۆزان ئیسماعیل) شاعر کرد زبان…

«
»

         ایران ، آزمون سختی را پشت سر گذاشت 

           نوشته ی : اسماعیل فروغی

     درحالی که تمام جهان، درانتظارحملات تنبیهی امریکا به ایران بودند ، برخلاف انتظارهمه ، دونالد ترامپ رییس جمهورامریکا با این بهانه که کشتاردرایران متوقف شده و دولت برنامه ای برای اعدام ندارد ؛ ازمیدان عقب نشینی کرد و باصراحت به ژورنالیستان گفت که رضا پهلوی حمایت کافی مردم ایران را باخود ندارد .

    ارچند دشواراست بدانیم که دونالد ترامپ ازین عقب نشینی تاکتیکی واقعاً چه درسرداشته و برای غافلگیرکردن ایران باز ازچه ترفندی سود خواهد برد ؛ اما هرچه درسرداشته باشد حالا مشت اش بازشده وهمه ایرانیان می دانند که یکی ازمشوقین اصلی آشوبهای خرابکارانه که خونریزی ها و ویرانی های وحشتناکی به بارآورد ، جناب ایشان می باشند . مردم ایران و جهان آن پیامها و دساتیرخرابکارانه ی دونالد ترامپ را به حافظه خواهند سپرد که می گفت : ” به اعتراضات ادامه بدهید . جاده ها و ادارات مهم دولتی را تصاحب کنید . کمک درراه است . “

   آقای ترامپ که هیچ اعتنایی به قوانین بین المللی و حتا قوانین کشورخود اش ندارد ، همه را به آخرین ضربه ی فیصله کن ازسوی امریکا دلگرم نگهداشته ،همراه با نتنیاهو تمام آتش سوزی ها ، ویرانگری ها  و قتل ها را نظاره می کرد و منتظربود تا پس از آنکه نظامیان ایرانی ازدرون دوپارچه و مضمحل شده ، مردم و نظامیان از رهبران دولت روبگردانند ، وارد معرکه شود . که چنان نشد . نظامیان ایران برای بقای نظام اسلامی منسجم ترازپیش شدند ؛ جمهوری اسلامی آشوبگران را سرکوب کرد و امریکا و اسراییل ، ازمیدان زورآزمایی عقب نشینی کردند .

    اما نتیجه ی هولناک این آشوب واغتشاش چه بود :  صدها و شاید هزاران کشته وزخمی ازهردوسوی ( معترضان ومسوولان امنیتی ) ، ویرانی و آتش سوزی جاده ها ، آتش سوزی و ویرانی مکمل چندین بازار ومراکزخرید ، به آتش کشیدن حدود 50 بانک ، بیش از 50 مسجد ومکان مقدس ، به آتش کشیدن دهها اتوبوس شهری ، 180 عراد آمبولانس با تمام تجهیزات ، 53 دستگاه مجهزآتش نشانی ، صدها واسطه ی نقلیه ی دولتی و شخصی ،به آتش کشیدن اکثر نواحی پولیس وحتا مراکزپست . می گویند تنها درشهرتهران 26 بانک و 25 مسجد و مکان مقدس ؛ همه به آتش کشیده شده اند . 

   بی تردید که خسارات وارده ازین اغتشاش خونین ، کمتر ازخسارات وارده ازحملات امریکا و اسراییل درجنگ دوازده روزه نبوده است .

   همه می دانیم که این همه آشوب ازیک اعتصاب صنفی بازاریان تهران آغازشد . اعتصاب مسالمت آمیز حق مردم است . بدون شک نارضایتی های فراوان اقتصادی ــ اجتماعی درایران وجود دارد . فساد مالی و دولتی در اوج اش رسیده است ؛ اما این نارضایتی وشکایت ازسخت ترشدن زنده گی ، این گسترده گی فساد را نباید به معنای فقدان مشروعیت جمهوری اسلامی ایران پنداشته ، مردم را با سلاح گرم ، قمه ، چاقو وشمشیر بدنبال خود کشاند و با ایجاد ویرانی وآتش سوزی های عَمدی ، رژیم را به زانو درآورد . و باز تمام ماجرا را به تحریک و یاری کشورهای خارجی ــ آنهم به یاری امریکا و اسراییل انجام داد که نمی تواند ایرانیان باهوش و متمدن را قانع سازد . به همین دلیل ، درست دراوج خشونتها وبه آتش کشیدن های اموال دولتی و شخصی بود که مردم عامه خط خود را ازخط اغتشاشگران جدا کردند . و دونالدترامپ رییس جمهور امریکا که از گسترش دامنه ی شورش ناامید شده بود ، بادرک این حقیقت که جمهوری اسلامی ایران را نمی توان ازبیرون سقوط داد ؛ به سرعت ازمعرکه پا پس کشید .

     از نظراغلب ناظران ، عمده ترین دلیل عقب نشینی ترامپ ازمعرکه ، سنجش دقیق تیم امنیتی اش ازقدرتِ پاسخگویی و بازدارنده گی ایران است.  امروز امریکا بهترازهمه می داند که ایران چه ظرفیت و توانایی بزرگ نظامی ( به ویژه توانایی راکتی ) و چه قدرت قابل توجه بازدارنده گی درجهان دارد . امریکا بخوبی می داند ، کشوری که اسراییل قدرتمند را ــ اسراییلی را که همه رهبران اروپا و ناتو از او اطاعت می کنند ، به چالش کشیده است ، کشوری که حتا موجودیت نظامی امریکا را درمنطقه زیرسوال برده است ؛ نمی توان از بیرون سرنگون کرد .

     دلیل دیگرعقب نشینی سریع ترامپ ازمعرکه این هم میتواند باشد که مشاوران اقتصادی وامنیتی اش او را ازخطرات جدی وهلاکتبار درگیرشدن دریک جنگ فرسایشی با ایران  (که آرزوی چین و روسیه است ) ، بخوبی آگاه نموده و قناعت اش دادند تا ازین معرکه پا پس بکشد.

   بهرحال ، طوری که معلوم است ، ایران مذهبی به یاری ارزشهای بزرگ تمدنی ــ تاریخی اش، باردیگرازآزمون بزرگ دیگری موفقانه عبورکرد. ایرانیان عزیزی که بیشترازدور می خواستند به کمک امریکا و اسراییل جمهوری اسلامی را ازپا درآورند ، باید ازحقایق جاری کشورشان وتاریخ سایرکشورها ــ بخضوص کشورهای اسلامی  درس گرفته بدانند که  امریکا درطول تاریخ اش نجاتبخش هیچ ملتی نبوده و نجاتبخش ملت شریف ایران هم نمی تواند باشد . امریکا نه برای لیبیا ، عراق ، افغانستان و سوریه خوشبختی و آزادی آورده است و نه برای ایران خوشبختی و آزادی خواهد آورد .  

                      فروغی ( ماه جنوری سال 2026 )

