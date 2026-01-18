         ایران ، آزمون سختی را پشت سر گذاشت 

نوشته ی : اسماعیل فروغی

درحالی که تمام جهان، درانتظارحملات تنبیهی امریکا به ایران بودند ، برخلاف انتظارهمه ، دونالد ترامپ رییس جمهورامریکا با این بهانه که کشتاردرایران متوقف شده و دولت برنامه ای برای اعدام ندارد ؛ ازمیدان عقب نشینی کرد و باصراحت به ژورنالیستان گفت که رضا پهلوی حمایت کافی مردم ایران را باخود ندارد .

ارچند دشواراست بدانیم که دونالد ترامپ ازین عقب نشینی تاکتیکی واقعاً چه درسرداشته و برای غافلگیرکردن ایران باز ازچه ترفندی سود خواهد برد ؛ اما هرچه درسرداشته باشد حالا مشت اش بازشده وهمه ایرانیان می دانند که یکی ازمشوقین اصلی آشوبهای خرابکارانه که خونریزی ها و ویرانی های وحشتناکی به بارآورد ، جناب ایشان می باشند . مردم ایران و جهان آن پیامها و دساتیرخرابکارانه ی دونالد ترامپ را به حافظه خواهند سپرد که می گفت : ” به اعتراضات ادامه بدهید . جاده ها و ادارات مهم دولتی را تصاحب کنید . کمک درراه است . “

آقای ترامپ که هیچ اعتنایی به قوانین بین المللی و حتا قوانین کشورخود اش ندارد ، همه را به آخرین ضربه ی فیصله کن ازسوی امریکا دلگرم نگهداشته ،همراه با نتنیاهو تمام آتش سوزی ها ، ویرانگری ها و قتل ها را نظاره می کرد و منتظربود تا پس از آنکه نظامیان ایرانی ازدرون دوپارچه و مضمحل شده ، مردم و نظامیان از رهبران دولت روبگردانند ، وارد معرکه شود . که چنان نشد . نظامیان ایران برای بقای نظام اسلامی منسجم ترازپیش شدند ؛ جمهوری اسلامی آشوبگران را سرکوب کرد و امریکا و اسراییل ، ازمیدان زورآزمایی عقب نشینی کردند .

اما نتیجه ی هولناک این آشوب واغتشاش چه بود : صدها و شاید هزاران کشته وزخمی ازهردوسوی ( معترضان ومسوولان امنیتی ) ، ویرانی و آتش سوزی جاده ها ، آتش سوزی و ویرانی مکمل چندین بازار ومراکزخرید ، به آتش کشیدن حدود 50 بانک ، بیش از 50 مسجد ومکان مقدس ، به آتش کشیدن دهها اتوبوس شهری ، 180 عراد آمبولانس با تمام تجهیزات ، 53 دستگاه مجهزآتش نشانی ، صدها واسطه ی نقلیه ی دولتی و شخصی ،به آتش کشیدن اکثر نواحی پولیس وحتا مراکزپست . می گویند تنها درشهرتهران 26 بانک و 25 مسجد و مکان مقدس ؛ همه به آتش کشیده شده اند .

بی تردید که خسارات وارده ازین اغتشاش خونین ، کمتر ازخسارات وارده ازحملات امریکا و اسراییل درجنگ دوازده روزه نبوده است .

همه می دانیم که این همه آشوب ازیک اعتصاب صنفی بازاریان تهران آغازشد . اعتصاب مسالمت آمیز حق مردم است . بدون شک نارضایتی های فراوان اقتصادی ــ اجتماعی درایران وجود دارد . فساد مالی و دولتی در اوج اش رسیده است ؛ اما این نارضایتی وشکایت ازسخت ترشدن زنده گی ، این گسترده گی فساد را نباید به معنای فقدان مشروعیت جمهوری اسلامی ایران پنداشته ، مردم را با سلاح گرم ، قمه ، چاقو وشمشیر بدنبال خود کشاند و با ایجاد ویرانی وآتش سوزی های عَمدی ، رژیم را به زانو درآورد . و باز تمام ماجرا را به تحریک و یاری کشورهای خارجی ــ آنهم به یاری امریکا و اسراییل انجام داد که نمی تواند ایرانیان باهوش و متمدن را قانع سازد . به همین دلیل ، درست دراوج خشونتها وبه آتش کشیدن های اموال دولتی و شخصی بود که مردم عامه خط خود را ازخط اغتشاشگران جدا کردند . و دونالدترامپ رییس جمهور امریکا که از گسترش دامنه ی شورش ناامید شده بود ، بادرک این حقیقت که جمهوری اسلامی ایران را نمی توان ازبیرون سقوط داد ؛ به سرعت ازمعرکه پا پس کشید .

از نظراغلب ناظران ، عمده ترین دلیل عقب نشینی ترامپ ازمعرکه ، سنجش دقیق تیم امنیتی اش ازقدرتِ پاسخگویی و بازدارنده گی ایران است. امروز امریکا بهترازهمه می داند که ایران چه ظرفیت و توانایی بزرگ نظامی ( به ویژه توانایی راکتی ) و چه قدرت قابل توجه بازدارنده گی درجهان دارد . امریکا بخوبی می داند ، کشوری که اسراییل قدرتمند را ــ اسراییلی را که همه رهبران اروپا و ناتو از او اطاعت می کنند ، به چالش کشیده است ، کشوری که حتا موجودیت نظامی امریکا را درمنطقه زیرسوال برده است ؛ نمی توان از بیرون سرنگون کرد .

دلیل دیگرعقب نشینی سریع ترامپ ازمعرکه این هم میتواند باشد که مشاوران اقتصادی وامنیتی اش او را ازخطرات جدی وهلاکتبار درگیرشدن دریک جنگ فرسایشی با ایران (که آرزوی چین و روسیه است ) ، بخوبی آگاه نموده و قناعت اش دادند تا ازین معرکه پا پس بکشد.

بهرحال ، طوری که معلوم است ، ایران مذهبی به یاری ارزشهای بزرگ تمدنی ــ تاریخی اش، باردیگرازآزمون بزرگ دیگری موفقانه عبورکرد. ایرانیان عزیزی که بیشترازدور می خواستند به کمک امریکا و اسراییل جمهوری اسلامی را ازپا درآورند ، باید ازحقایق جاری کشورشان وتاریخ سایرکشورها ــ بخضوص کشورهای اسلامی درس گرفته بدانند که امریکا درطول تاریخ اش نجاتبخش هیچ ملتی نبوده و نجاتبخش ملت شریف ایران هم نمی تواند باشد . امریکا نه برای لیبیا ، عراق ، افغانستان و سوریه خوشبختی و آزادی آورده است و نه برای ایران خوشبختی و آزادی خواهد آورد .

فروغی ( ماه جنوری سال 2026 )