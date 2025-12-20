اگر غرب با احترام با ما رفتار کند، هیچ عملیات نظامی ویژه جدیدی در کار نخواهد بود
ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در نشست مطبوعاتی خود تأیید کرد که پس از بیرون راندن دشمن از منطقه کورسک، ابتکار عمل استراتژیک به نیروهای روسی منتقل شده است، به این معنی که نیروها در امتداد خط تماسی که دشمن در حال عقبنشینی است، پیشروی میکنند.
پوتین در این نشست خبری گفت که مسکو در حال حاضر هیچ نشانهای از آمادگی اوکراین برای بحث درباره مسئله سرزمینی مشاهده نمیکند.
او در پاسخ به پرسشی در این باره گفت «تا این لحظه، ما واقعاً این آمادگی را نمیبینیم» و افزود که کییف عملاً از پایان دادن به درگیری از طریق روشهای مسالمتآمیز خودداری میکند.
پوتین در ادامه به ریشههای این درگیری پرداخت و گفت: «این وضعیت با کودتا در اوکراین در سال ۲۰۱۴ و با فریب درباره امکان حلوفصل مسالمتآمیز همه مسائل از طریق توافقنامههای مینسک شروع شد.»
رئیسجمهور روسیه تأکید کرد که این روند باعث شکلگیری شرایطی شد که نهایتاً به درگیری نظامی کنونی انجامید.
پیشروی در سراسر خط تماس
پوتین همچنین گفت نیروهای روسیه «در سراسر خط تماس» در حال پیشروی هستند. او با بیان اینکه بهتازگی از «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گزارشی درباره وضعیت جبهه دریافت کرده است، تأکید کرد: «نیروهای ما در سراسر خط تماس پیشروی میکنند؛ جایی با سرعت بیشتر و جایی کندتر.»
رئیسجمهور روسیه گفت روسیه از برخی «سیگنالها» از جمله از سوی کییف مطلع است که ممکن است اوکراین برای «نوعی گفتوگو» آماده باشد.
او تأکید کرد روسیه برای پایان دادن به درگیری از راههای مسالمتآمیز «آماده و مایل» است؛ اما تنها بر اساس اصولی که سال گذشته در وزارت خارجه روسیه بیان کرده بود و «با رفع ریشههای بحران.»
مردم دونتسک و لوهانسک نمیخواستند زیر فشار ملیگراهای اوکراینی زندگی کنند
پوتین همچنین گفت که در سال ۲۰۲۲ به اوکراین هشدار داده بود مسکو مجبور خواهد شد مناطق دونتسک و لوهانسک را بهعنوان ۲ جمهوری بهرسمیت بشناسد.
پوتین ادامه داد: «به آنها گفتیم نیروهایتان را بیرون ببرید و اجازه دهید مردم همانطور که میخواهند در آرامش زندگی کنند؛ بدون کودتا، بدون روسهراسی و بدون فشار.»
رئیس جمهور روسیه گفت دلیل اصلی تنشها این بوده که مردمان دونتسک و لوهانسک نمیخواستند «زیر فشار ملیگراها» زندگی کنند و به همین دلیل پیشنهاد شده بود نیروهای اوکراینی از این مناطق خارج شوند.
تصرف شهر پوکراوسک رویدادی بسیار مهم
او همچنین تصرف شهر «پوکراوسک» در منطقه دونتسک توسط نیروهای روسیه را «رویدادی بسیار مهم» توصیف کرد و گفت این کنترل نظامی «فرصتهایی را از آن نقطه ایجاد میکند».
وی افزود که این شهر «سکوی مناسبی برای عملیات تهاجمی بعدی» محسوب میشود.
پوتین در نشست خبری سالانه خود اعلام کرد که ارتش اوکراین در تلاشهای خود برای بازپسگیری بخشهایی از شهر «پوکروفسک» ناکام مانده و متحمل خسارات سنگین شده است.
او گفت: «اوکراین در تلاش است تا حداقل بخشی از شهر پوکروفسک را بازپس بگیرد، اما موفقیتی به دست نیاورده است. دشمن در اینجا خسارات جدی متحمل میشود و هیچ پیشرفتی ندارد.»
در بخش دیگری از سخنانش، پوتین تأکید کرد که ارتش روسیه قادر است نیازهای نظامی خود را به طور کامل تأمین کند و همزمان مسائل توسعهای کشور را نیز پیش ببرد.
او گفت: «ما قادر خواهیم بود تعهدات اجتماعی نسبت به مردم را بهطور کامل انجام دهیم، مسائل توسعهای را در چارچوب پروژههای ملی پیش ببریم، به اهداف توسعه فناوری دست پیدا کنیم و بدون تردید نیازهای نیروهای مسلح را تأمین کنیم.»
پوتین ادامه داد که ذخایر راهبردی ارتش اوکراین تقریباً از بین رفته است و این امر باید دولت کییف را به سمت پایان مسالمتآمیز درگیری سوق دهد.
او افزود: «به نظر میرسد دشمن در ذخایر راهبردی خود متحمل خسارات بسیار جدی شده است و این ذخایر تقریباً وجود ندارند. امیدوارم این مسئله کییف را به حلوفصل اختلافات و پایان دادن به درگیری از طریق صلح تشویق کند.»
تلاش برای مصادره داراییهای روسیه در اروپا «راهزنی» است
رئیسجمهور روسیه گفت تلاشها برای مصادره داراییهای روسیه در اتحادیه اروپا حتی «دزدی» هم محسوب نمیشود، بلکه «راهزنی» است.
او در نشست سالانه پرسش و پاسخ خود اظهار داشت: «دزدی تعریف مناسبی نیست. دزدی یعنی سرقت پنهانی اموال. اما در اینجا تلاش دارند این کار را آشکار انجام دهند. این یک راهزنی است.»
پوتین گفت اتحادیه اروپا قادر به انجام این راهزنی نیست، زیرا پیامدهای آن میتواند بسیار سنگین باشد. پوتین افزود اعطای وام به کییف با پشتوانه داراییهای روسیه، تعهدات کشورهای اروپایی را افزایش خواهد داد، حالآنکه آنها هماکنون نیز با مشکلاتی در بودجه روبهرو هستند.
رئیسجمهور روسیه ادامه داد: «کشورهای زیادی، نه فقط روسیه بلکه کشورهای دارای منابع، ذخایر ارزی و طلای خود را در منطقه یورو نگهداری میکنند. اکنون به آنچه میگذرد نگاه میکنند و دچار تردید و نگرانی میشوند.»
پوتین هشدار داد مصادره داراییهای روسیه نهتنها به اعتبار اروپا آسیب میزند بلکه اعتماد به حوزه یورو را نیز تضعیف خواهد کرد و در نهایت میتواند تبعات بنیادی برای نظام مالی ایجاد کند. او گفت روسیه از منافع خود دفاع خواهد کرد و نخستین اقدام، پیگیری در دادگاهها خواهد بود.
عقبنشینی اوکراین از کورسک، ابتکار عمل راهبردی را کاملاً به روسیه داد
پوتین در ادامه گفت ابتکار عمل راهبردی در خطوط نبرد پس از بیرون راندن نیروهای اوکراینی از منطقه کورسک، بهطور کامل به نیروهای روسیه منتقل شده است.
او ابراز اطمینان کرد که ارتش روسیه تا پایان سال دستاوردهای بیشتری در جبهه کسب خواهد کرد و افزود گروهی متشکل از ۱۵ گردان اوکراینی در منطقه کوپیانسک محاصره شدهاند و نه فرمان تسلیم دارند و نه امکان فرار. او همچنین گفت که نیروهای روس بهزودی پیشروی خود در اوکراین را بهسوی غرب آغاز خواهند کرد.
رئیس جمهور روسیه همچنین اظهار داشت که «بیش از ۴۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ با نیروهای مسلح روسیه قرارداد امضا کردند.»
پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود با عنوان «خط مستقیم» گفت: «ما سال گذشته با بیش از ۴۰۰ هزار نفر قرارداد بستیم – ۴۰۶ هزار یا ۴۱۰ هزار نفر.»
روسیه به رهبر حوزه پهپادی تبدیل شده است
رئیسجمهور روسیه در ادامه گفت این کشور در حوزه پهپادها به سطح «رهبری بیرقیب» رسیده است.
او در این باره گفت: «در زمینه پهپادی، ما تبدیل به رهبران بیچونوچرا شدهایم. از نظر تعداد پهپادها، اکنون تقریباً در تمام بخشهای جبهه از دشمن پیشی گرفتهایم.»
به گفته پوتین، گرچه روسیه هنوز کمبود پهپادهای سنگین دارد، اما این مسئله بهزودی حل خواهد شد.
وی افزود وضعیت پهپادها در روسیه «بهطور بنیادین» تغییر کرده است و نیروهای روسی در خط مقدم نیز این تغییر را تأیید میکنند.
رئیسجمهور روسیه گفت توسعه حوزه پهپادی تنها زمانی کامل میشود که فناوریها در بخش غیرنظامی نیز گسترش یابد و تأکید کرد این بخش در خشکی و دریا با سرعت خوبی در حال رشد است و ادامه خواهد یافت.
روسیه جنگ را شروع نکرد، پس مسؤول مرگومیرها نیست
پوتین در اظهارات خود در روز جمعه گفت که روسیه خود را مسؤول مرگ انسانها نمیداند، زیرا این مسکو نبود که جنگ را آغاز کرد.
پوتین در جریان نشست سالانه پرسش و پاسخ خود گفت: «ما خود را مسؤول مرگ انسانها نمیدانیم، چون ما این جنگ را آغاز نکردیم. این جنگ پس از کودتای اوکراین، یعنی کودتای مسلحانه و خلاف قانون اساسیِ سال ۲۰۱۴ شروع شد و سپس رهبران رژیم کییف علیه شهروندان خود در جنوبشرق اوکراین عملیات نظامی را آغاز کردند.»
او افزود که روسیه برای مدتی طولانی جمهوریهای دونتسک و لوهانسک را به رسمیت نشناخته بود، اما پس از «فریب و عدم اجرای توافقات مینسک» مجبور شد از نیروهای مسلح برای پایاندادن به جنگی استفاده کند که بهگفته او «توسط کییف و با حمایت کشورهای غربی آغاز شده بود».
تلاش ترامپ برای پایان جنگ اوکراین جدی است
پوتین در ادامه گفت که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری اوکراین تلاشهایی جدی و صادقانه انجام میدهد.
او در این نشست افزود: «رئیسجمهور ترامپ تلاشهایی جدی برای پایان این درگیری انجام میدهد. همانطور که بارها گفتهام، او بهنظر من این کار را با نهایت صداقت انجام میدهد.»
رئیسجمهور روسیه ادامه داد که در نشست «آنکوریج»، روسیه عملاً با پیشنهادهای ترامپ درباره اوکراین موافقت کرده است. پوتین گفت: «در نشستهای مقدماتی در مسکو، برخی پیشنهادها به ما ارائه شد و از ما خواسته شد به برخی مصالحهها تن دهیم. زمانی که وارد آنکوریج شدم، گفتم این تصمیمها برای ما آسان نیست، اما با مصالحههایی که به ما پیشنهاد شده بود، موافقیم.»
پوتین تأکید کرد روسیه آماده مذاکره و پایاندادن به درگیری اوکراین از راههای مسالمتآمیز است.
روابط مسکو و پکن بهطور مستمر در حال توسعه است
رئیسجمهور روسیه گفت روابط روسیه و چین بهصورت مستمر در حال توسعه است و افزود روسیه در میان کشورهای اروپایی، بزرگترین شریک تجاری چین است و حجم تجارت دوجانبه میان ۲ کشور ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار است. او افزود روسیه قصد دارد این روابط را در کوتاهمدت و بلندمدت ادامه دهد.
پوتین در ادامه «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین را دوست قابلاعتماد و شریک باثبات توصیف کرد و گفت: «او دوست قابلاعتماد و شریک باثبات من و متحد روسیه است.»
در شرایط برابر آماده همکاری با اروپا هستیم
وی اظهار داشت که اگر شرایط مسکو در مورد ضمانتهای امنیتی برآورده شود، روسیه آماده است فوراً خصومتها را متوقف کند. روسیه آماده همکاری با بریتانیا و ایالات متحده است، اما به طور مساوی.
او خاطرنشان کرد که هم روسیه و هم غرب از چنین همکاری سود خواهند برد. پوتین افزود: «ما آماده همکاری با شما هستیم. چه با بریتانیا، چه با کل اروپا، یا با ایالات متحده. اما در شرایط برابر و با احترام متقابل. ضمناً، اگر در نهایت تصمیم به ادامه این کار بگیریم، همه از آن سود خواهند برد.»
روایتگری بیبیسی صادقانه نیست؛ حق با ترامپ است
رئیسجمهور روسیه در ادامه اظهارات خود گفت شبکه خبری «بیبیسی» در اطلاعرسانی درست مشکل دارد و رئیسجمهور آمریکا در این مسئله حق دارد. طبق سندی که دادگاه منتشر کرده بود، ترامپ در ۱۶ دسامبر از بیبیسی به دلیل «تحریف سخنان رئیسجمهور» شکایت کرده است.
پوتین در این باره گفت: «این پوشش نادرست اطلاعات و تقلب است. به نظر من واضح است و فکر میکنم رئیسجمهور ترامپ درباره این موضوع درست میگوید.»
پوتین همچنین شکایت ترامپ از بیبیسی را «یک موضوع خانوادگی» توصیف کرد و گفت طرفین باید خودشان آن را حلوفصل کنند.
برای عضویت در ناتو مذاکره کردیم، اما آنها آماده نبودند
رئیسجمهور روسیه گفت که مسکو با ناتو همکاری داشته و حتی موضوع عضویت در این ائتلاف نیز مطرح بوده، اما مسکو در نهایت متوجه شد که جایی برایش در ناتو وجود ندارد.
او گفت: «در مورد همکاری با ناتو باید بگویم که ما همکاریهایی داشتیم. موضوع فقط همکاری نبود، بلکه موضوع عضویت مستقیم اتحاد جماهیر شوروی و سپس فدراسیون روسیه در ناتو نیز مطرح بود. اما در هر ۲ مورد فهمیدیم که آمادگی ما را ندارند.»
پوتین افزود که روسیه بارها در زمینه وعدههای ناتو درباره عدم گسترش به سوی شرق «فریب خورده» است و افزود: «حرکت زیرساخت نظامی ناتو به سمت مرزهای ما، موجب نگرانی مشروع ما شده و همچنان میشود.»
او در ادامه گفت اگر روسیه و غرب همکاری را آغاز کنند، هر ۲ طرف سود خواهند برد. رئیسجمهور روسیه در این باره گفت: «ما برای همکاری با شما آماده هستیم؛ هم با بریتانیا، هم با اروپا به طور کلی و هم با ایالات متحده، اما بر پایه شرایط برابر و با احترام متقابل. اگر در نهایت چنین کنیم، همه از آن بهرهمند خواهند شد.»
پوتین همچنین به سخنان «هلموت کُهل» صدراعظم پیشین آلمان در سال ۱۹۹۳ اشاره کرد که گفته بود آینده اروپا باید در کنار روسیه باشد و افزود این مسئله روشن است که روسیه و اروپا با اتحاد و تکمیل یکدیگر شکوفا خواهند شد، نه با تقابل.
او همچنین درباره نگرانی کشورهای غربی از تهدید ادعایی روسیه و احتمال حمله روسیه به اروپا در آینده گفت: «اگر با ما با احترام برخورد کنید، چنین نخواهد بود. اگر به منافع ما احترام بگذارید، همانطور که ما همیشه تلاش کردیم به منافع شما احترام بگذاریم. اگر مانند ماجرای گسترش ناتو به شرق ما را فریب ندهید. گفتید که ناتو حتی یک اینچ به سوی شرق نخواهد رفت. این نقلقول مستقیم شماست. پس چه شد؟ همانطور که میگویند، ما را فریب دادند.»
او با بیان اینکه غرب به منافع امنیتی روسیه بیتوجهی کرده، گفت: «سیاستمداران غربی با دستان خود این وضعیت را ایجاد کردهاند و با صحبت مداوم درباره آمادهسازی برای جنگ با روسیه همچنان به تشدید اوضاع ادامه میدهند.»
رئیسجمهور روسیه اظهار داشت ادعاهایی که میگویند روسیه قصد حمله به اروپا را دارد «مزخرف» است و این سخنان برای ساختن تصویری خصمانه از مسکو مطرح میشود.
او گفت غرب تلاش میکند اشتباهات داخلی خود در حوزه اقتصاد و جامعه را پشت نام روسیه پنهان کند.
مداخله در انتخابات آمریکا کار اروپا بود، نه روسیه
رئیسجمهور روسیه گفت هیچگونه مداخلهای از سوی روسیه در انتخابات آمریکا وجود نداشته، اما دخالت اروپاییها رخ داده است.
او گفت: «در مقطعی، از دونالد ترامپ بهخاطر دخالت روسیه در انتخابات آمریکا انتقاد شد، اما هیچچیز تأیید نشد، تمام تحقیقات کنگره به نتیجهای نرسید. هیچ همکاری و هیچ مداخلهای از سوی روسیه وجود نداشت. اما نخبگان سیاسی اروپا دخالت کردند، آن هم بهصورت مستقیم، آشکار و بیپرده. این موضوع کاملاً واضح، مشهود و پنهاننشدنی بود.»
پوتین ادامه داد: «نخبگان سیاسی اروپا در جریان انتخابات ریاستجمهوری آمریکا از حزب دموکرات و کامالا هریس حمایت کردند و این کار را کاملاً آشکار و حتی گستاخانه انجام دادند… فکر میکنم آنها همچنان امیدوارند که پس از انتخابات میاندورهای آینده کنگره آمریکا، وضعیت سیاسی اندکی تغییر کند و متحدان سنتی آنها ظاهر شوند تا بتوانند فشار بیشتری بر رئیسجمهور ترامپ وارد کنند.»
پوتین در ادامه گفت تشکیل یک دولت موقت و برگزاری انتخابات در اوکراین روی کاغذ امکانپذیر است، مشروط بر اینکه کشورهای غربی چنین ارادهای داشته باشند.
او تأکید کرد: «در مورد انتخابات در اوکراین و معرفی نوعی رژیم حکمرانی خارجی، این موضوع از سوی دیگران مطرح شده و خود من نیز اشاره کردهام، اما این یک مسئله فرضی است و باید چنین ارادهای وجود داشته باشد، از جمله در میان کشورهای غربی.»
او افزود روسیه آماده است موضوع خودداری از حمله در روز انتخابات اوکراین را در صورت برگزاری آن بررسی کند و توضیح داد که مسکو اظهارات کییف درباره درخواست از غرب برای تضمین امنیت در جریان انتخابات احتمالی اوکراین را شنیده است.
رئیسجمهور روسیه تاکید کرد دولت در اوکراین نهایتاً باید مشروع شود و این امر بدون برگزاری انتخابات ممکن نیست. او همچنین گفت روسیه در همه سطوح انتخابات برگزار کرده است، با وجود تلاشها برای مختلکردن رأیگیری در مناطق جدید.
پوتین افزود اگر کییف بخواهد از انتخابات برای متوقفکردن پیشروی ارتش روسیه استفاده کند، این اقدام نادرست است.
این اظهارات در حالی بیان میشود که ارتش روسیه طی ماههای اخیر پیشرویهای میدانی خود را در شرق اوکراین افزایش داده و از کنترل مناطق جدیدی خبر داده است. از سوی دیگر، مقامهای اوکراین و غربی همچنان بر ادامه مقاومت و جلوگیری از گسترش کنترل روسیه تأکید دارند.
این نشست در قالب برنامه «نتایج سال» برگزار شد و پوتین در آن به پرسشهایی درباره موضوعات مختلف از جمله تورم، آینده سیاسی خود، سلاحهای هستهای و جنگ اوکراین پاسخ داد. گزارشها حاکی از آن است که بیش از ۲.۵ میلیون پرسش برای این نشست خبری ثبت شده است.
پوتین که از سال ۱۹۹۹ در رأس قدرت در روسیه قرار دارد، این نشست را تقریباً هر سال برگزار کرده است. در شرایطی که جنگ اوکراین به چهارمین سال خود نزدیک میشود، تحلیلگران معتقدند سخنان پوتین میتواند سرنخی از مسیر آینده این درگیری باشد؛ اینکه آیا او آماده مصالحه و پایان جنگ است یا تصمیم دارد نبرد را ادامه دهد.
رئیسجمهور روسیه در سخنان پیشین خود جنگ اوکراین را «نقطه عطف» روابط با غرب توصیف کرده و گفته بود که گسترش ناتو و نفوذ غرب در حوزه نفوذ روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برای مسکو تحقیرآمیز بوده است.