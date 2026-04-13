اولادی مبارزِ وطن!
امین الله مفکر امینی 2026-13-04!
بــی بنیاد میگردد پایه های ظلم وستـــم چنان یقیـن دان
کزیـــادی اولادی میهن گم شود نام دشمنـــان از زبـــان
جملگـــی اولادی وطـن برخیزند بسرکوبی ی دشمنــــان
پرچمدارانیـــــکه آموختـه بودند برجوانان نبرد بمـیــدان
پیروجوان میهـن نیاینــــد دیگـربه دامهای مذهب وادیان
صف آرا گشتــه و گردنـد درنبرد با ظالمیـن و خایینــــان
چنانــکه نبـــردی مشـرق زمین شد ثبت تاریخ زدلیـــران
یکبــاری دیگری گردنـــد نگون سلطه ی طالب وجاهـلان
عدالــت وانصاف مــــرام گــردد زبــهری بقای مظلومــان
این تغییروجنبش نقشــی حـــجرمیگــردد بتاریخ نیــــاکان
مفکـــــــرنـگردد کارگــرحرفـــی دشمنـآن وجمله اوباشان
بربنـی دسایس وچـــال وفریب زسیا وای اس ای پاکستان
بازمیگردد دری دانشگاه هابروی دختران وهـــم زنــــــان
هم مهیـــا گردد کاروبـاربرطبقــی دانــش بهمـــه جوانـــان
بدست گیرندسلطه ی زمــامداری جوانان وتعلیم دیده گــان
چون طلوع خورشید منورگردد بساطی آبا ونیاکــــــــــــان