انگار آغاز شده است 

نبرد ابرقدرت‌ها رو به تشدید است. ترامپ در حال آماده‌سازی غافلگیری‌هایی است. روسیه چطور؟

میخائیل گروموف (Mikhail Gromov)

ا. م. شیری

منابع گزارش می‌دهند که نبرد ابرقدرت‌ها در خاورمیانه رو به تشدید است و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حال آماده‌سازی غافلگیری‌هایی برای ایران است. پس، روسیه چطور؟ آیا به تهران کمک خواهد کرد؟

ترامپ در حال آماده‌سازی غافلگیری‌هایی است.

ترامپ که پیش از این دولت ایران را نکوهش کرده و وعده داده بود در صورت امتناع از باز کردن تنگۀ هرمز برای آن‌ها جهنم درست کند، ضرب‌الاجلی برای این کشور تعیین کرد که در تاریخ ۷ آوریل ساعت ۸ شب به وقت شرقی (۴ صبح به وقت مسکو در ۸ آوریل) به پایان می‌رسید. رهبر آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

کانال تلگرامی «Military Chronicle» گزارش می‌دهد که با توجه به همه چیز، انگار مقدمات حمله به ایران که توسط ترامپ اعلام شده، آغاز شده است. به نظر می‌رسد آن‌ها شروع کرده‌اند.

تحلیلگران نظامی گزارش دادند: «یک هواپیمای آواکس E-3 Sentry» بر فراز ترکیه در حال فعالیت است. دو پهپاد «Bayraktar TB-2» نیز در مرز ترکیه و ایران در حال فعالیت هستند. هواپیمای بوئینگ «E-3 Sentry» به رادار «AN/APY-1» یا «AN/APY-2» مجهز است. قابلیت تشخیص هدف آن به ارتفاع هواپیما و نوع هدف بستگی دارد. <…> این رادار بازتاب‌های زمینی را حذف می‌کند و می‌تواند اهداف را در فاصله تا ۴۰۰ کیلومتر تشخیص دهد. برد تشخیص برای ماشین‌های پرنده در فضای آزاد (بالای افق)، تقریباً ۶۵۰ کیلومتر است».

کانال تلگرامی «نظریه پرداز توطئه شماره ۱» گزارش داد که ترامپ زمان‌سنج عملیات «هل فایر» علیه ایران را به صدا درآورده است.

منابع داخلی به منطق ترامپ اشاره کردند که بر اساس آن ایران یا باید تسلیم شود و دریچه‌های سیل را به روی اقتصاد جهانی باز کند و یا با تخریب کامل زیرساخت‌های انرژی خود روبرو شود.

کارشناسان معتقدند: «در بحبوحۀ افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، پنجرۀ تحمل برای «مذاکرات خوب» کاملاً مسدود شده است».

تحلیلگران معتقدند که غافلگیری‌های ترامپ نباید واقعاً ایران را غافلگیر کند. زیرا، با توجه به دریافت کمک از روسیه و از سایر منابع، برای شدیدترین پاسخ باید آماده باشد.

کمک روسیه

بنا به تخمین کارشناسان، روسیه مستقیماً وارد درگیری‌های خاورمیانه نشده و بعید است که بشود. با این حال، ایران را رها نکرده و همواره به بقای آن کمک کرده او می‌کند. به گفتۀ منابع، مسکو یک برگ برنده در دست دارد که می‌تواند حتی بدون استفاده از زور، کار واشنگتن را یکسره کند.

به عنوان مثال، «نظریه پرداز توطئه شماره ۱» گزارش داد که روسیه آماده است به ایران کمک کند تا سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به یک وضعیت امن و طبیعی کاهش دهد.

به گفتۀ این منابع «واشینگتن و تل‌آویو پناهگاه‌های زیرزمینی ایران را هدف حملات سنگین قرار می‌دهند و این کشتار را دقیقاً با خطر برنامۀ هسته‌ای ایران توجیه می‌کنند. روسیه تلاش می‌‌کند با طرح پیشنهاد مهم‌ترین بهانۀ ائتلاف آمریکا و اسرائیل خنثی کرده، از ادامه و تشدید درگیری جلوگیری کند. مسکو عملاً به تهران یک چتر فنی و دیپلماتیک پیشنهاد می‌دهد تا طرف مقابل را از استدلال لازم برای حملات جدید محروم کند».

کانال تلگرامی «نجوای کرملین» نیز گزارش می‌دهد که مسکو ممکن است از تهران پشتیبانی اطلاعاتی به عمل آورد و اطلاعاتی را ارائه دهد که می‌تواند اثربخشی حملات ایران علیه مواضع دشمن را افزایش دهد. وزارت دفاع روسیه در این باره اظهار نظری نکرده است.

با این حال، ناظران روزنامۀ «ساوت چاینا مورنینگ پست» بر این باورند که درگیری در خاورمیانه، موقعیت روسیه را در شرق آسیا تقویت خواهد کرد. به نوشتۀ این نشریه، تولیدکنندگان انرژی منطقه‌ای در بحبوحۀ بحران، جایگزینی برای گاز خلیج فارس ندارند. بنابراین، به نفت و انرژی هسته‌ای روسیه علاقه‌مند شده‌اند.

مؤلفان می‌نویسند: «مهم‌ترین افراد کسانی خواهند بود که می‌توانند منابع را در اختیار دیگران قرار دهند، آن‌ها را سرپا نگه دارند و بیش از حد آن‌ها را درگیر نکنند. این جنگ می‌تواند منطقه را حتی قبل از رسیدن به سواحل خود تغییر شکل دهد».

کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که رویارویی مستقیم بین آمریکا و ایران نه تنها قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه اساساً استراتژی‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های کوچک و متوسط ​​را نیز تغییر می‌دهد. این نشریه انتظار دارد که کشورهای آسیایی گزینه‌های ایدئولوژیک را به نفع راه‌حل‌های عملی و از نظم انرژی به طور جدی کنار بگذارند.

برگرفته از: دزن.رو

١٨ فروردین- حمل ١۴٠۵