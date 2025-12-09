امنیت ملی آمریکا!

تاریخ انتشار :09.12.2025

«راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵» آمریکا منتشر شد . کاخ سفید؛بیش از ۵۰ ایرانی دیگر را با دستبند از آمریکا به ایران دیپورت کرد …

زنگ زدم کاخ سفید و سوال کردم چند تاشون آقازاده بودند ؟

کاخ سفید گفت زبونتو گاز بگیر بچمه . آقا زاده ها رو تخم ما جا دارن ، این اخراجها ملی هستند جهت امنیت …

پتام باراک، فرستاده ویژه کاخ سفید در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه عصر یکشنبه در فروم دوحه گفت که هیچ‌گاه در خاورمیانه دموکراسی وجود نداشته است و نباهاس بذاریم پا بگیرد . همان دیکتاتوری خیرخواه خوب است . فقط اسرائیل می‌تواند ادعای دموکراسی داشته باشد…

دوباره از کاخ سفید سوال کردم دیکتاتوری خیر خواه دیگه چی بید مستر؟

کاخ سفید گفت ما خودمونم دقیقا نمیدونیم چی بید تازه کشفش کردیم . دکترا میگن واسه امنییت ملی خوبه !

استقبال کرملین از «راهبرد امنیت ملی» جدید آمریکا: با دیدگاه‌های ما همخوانی دارد !

حکومت اسلامی فقط در یک روز (۵آذر ۱۴۰۴) ۲۲مرد و ۲زن را اعدام کرد یعنی ماهی 700 نفر . نمایش صحنه های اعدام در خیابان ، تورم بالای 40 درصد ، هوای ناسالم ، زندانهای پُر ، سیاست گروگان گیری و معامله با غرب ادامه دارد ، فرش سرخ برای دیپورتی های خارجه …

اما جواز کنسرت برای شروین حاجی پور وسط این همه جنایت یهویی صادر شد . حکومت اسلامی عربده میکشید دنیا ببنید چقدر ما دموکراتیم ؟ ما خیلی زبلیم .

محمدعلی ابطحی در تلگرام نوشت : خانم بهروز آذر مشاور پزشکیان از هنرمندان زن مقیم خارج از کشور دعوت کرده به ایران برگردند.

خواستم بگم خیلی خوبه. اما تو رو خدا هنرمندان خارج کشوردعوت نظام را جدی نگیرند. به خصوص خانمها…

نظام اسلامی اگر توان داشت فیلترینگ را برداشته بود. یا آواز زنان را مجور میداد. فکر کنم خانم بهروز آذر منظورش اینه که تا فرودگاه تشریف بیاورید. بقیه ا ش دیگه من بی تقصیرم …

رضا پهلوی هم گفت : جاویدنام خسرو علی‌کردی در راه آزادی میهن جاودانه شد. به حاشیه‌ها توجه نکنید و روی هدف متمرکز بمانید یعنی تاج گذاری من …

ننه زنگ زد به رضا و سوال کرد چکار میکنی مارمولک ؟

رضاپهلوی : دارم با دخترم منچ بازی میکنم و همزمان پیام میدم که دیده بشم .

ننه : کار خوبی میکنی ننه . هی پیام بده . هیچ اتفاقی هم نیافتاد به بهانه گوز بُز کوههای هیمالیا پیام بده…

نور پهلوی گفت بابا من چکار کنم ؟

رضاپهلوی گفت : خودت را ادامه‌دهنده و میراث‌دار راه خانواده‌ پهلوی معرفی کن دخترم . اون قدیما یه بار ننه بزرگت یه پیراهن از مُد پاریس خرید به قیمت یک میلیون دلار . بابابزرگت بهش میگه قشنگ معلومه بهت انداختن ! ننه بزرگتم میگه مهم نیست پول مفته !

نورپهلوی : سلطنت یعنی چی بابا ؟

رضاپهلوی : سلطنت یعنی مفت خوری و پول بی زحمت …

نورپهلوی : اونوقت پهلوی یعنی چی ؟

رضاپهلوی: والله دژمن میگه یعنی لاشخوری وساواک و دزدی و لومپنی…ولی ما به خودمون میگیم ایران ساز ، تو هم بگو ایران ساز ، که عات کنی بابا…

نورپهلوی : ایران سوز …

رضاپهلوی : ایران سوز که حرف دژمنه … ایران ساز !

راستی وقت بذار یه کم فارسی تمرین کن دخترم که سودش خوفه !

اسماعیل هوشیار