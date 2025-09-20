امریکا میخواهد پایگاه نظامی بگرام را پس بگیرد!

ترامپ در باکینگهام‌شایر به خبرنگاران گفت: «ما در تلاشیم تا آن را پس بگیریم ‏زیرا طالبان به چیزهایی از ما نیاز دارند. ما آن پایگاه را می‌خواهیم.»

این جمله زیاد مبهم نیست و با صراحت نشان از یک معامله دو طرفه دارد. سه منبع آگاه به سی ان ان گفته اند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، ماه هاست که مقام های امنتیتی خود را تحت فشار قرار می‌دهد تا راهی را برای بازپسگیری پایگاه بگرام پیدا کنند. منابع به سی ان ان گفته اند گفتگوها در باره بازگردانیدن کنترول پایگاه بگرام به ایالات متحده به ماه مارچ برمی‌گردد.

سخن‌گویان طالبان تاکنون به‌گونه رسمی به اظهارات ترامپ واکنش نشان ‏نداده‌اند؛ اما ذاکر جلالی، رییس دوم سیاسی وزارت امور خارجه‌ی طالبان در ‏پیامی در ایکس نوشته است که رئیس‌جمهور آمریکا صحبت از معامله بر سر ‏بگرام کرده است.‏ جلالی نوشته است که ترامپ فراتر از سیاست، یک تاجر و مذاکره‌کننده موفق ‏است و همچنین از بازپس‌گیری بگرام از طریق یک معامله نام می‌برد. او افزوده است: «افغانستان و ایالات متحده نیاز به تعامل با یکدیگر دارند و ‏می‌توانند روابط اقتصادی و سیاسی مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک داشته ‏باشند، صرف نظر از اینکه ایالات متحده در کجای افغانستان حضور نظامی ‏دارد.»‏

چنین معلوم میشود که برعلاوه تماس های ارگان‌های استخباراتی امریکا با طالبان سفر غیر مترقبه و دوباره هیات امریکایی به ریاست آدم بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در امور زندانیان و با موجودیت زلمی خلیلزاد و ملاقات با امیر خان متقی و ملا برادر در ارتباط به آزادسازی گروگان‌ها در افغانستان و بدون کدام دستآورد مشخص برای آزادسازی کدام گروگانی، در حقیقت چگونگی این معامله را با مقام های دیفکتوی کابل در میان گذاشته باشند و به نتایجی نیز رسیده باشند که آن را ترامپ عجولانه در مصاحبه اخیر خود در بریتانیا بیان داشته است.

مطالبات طالبان از امریکا مشخص است که در مجموع عادی سازی روابط با این کشور را مدنظر دارند و برای شان این عادی سازی حیاتی است و با این عادی سازی و به رسمیت شناسی تمام موانع دیپلماتیک و اقتصادی موجود در برابر طالبان رفع خواهد گردید. باید طالبان نیز در این معامله چیزی برای عرضه کردن داشته باشند که این اتموسفیر تغییر کند. به احتمال زیاد آنها حاضر اند تا کنترول پایگاه بگرام را به اختیار امریکا بگذارند. رفتار کجدار و مریز طالبان با روسیه و چین و همچنان با ایران در بسا موردها روشن است. آیا در موجودیت امیر المومنین طالبان که یک شخصیت افراطی، متعصب و یک دنده است چنین معامله‌یی صورت خواهد گرفت ویا پیش از آن استحاله‌یی در رهبری و نظام طالبانی بوجود خواهد آمد؟؟ ‏

باید خاطرنشان گردد که روسیه در ماه های پسین بارها در مورد تلاش های غرب برای بازگشت نظامی به افغانستان هشدار داده است. این هشدارها اما در افغانستان تنها پس از اظهارات دیروز ترامپ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درماه ثور سال روان اعلام کرد که کشورهای غربی در تلاش اند تا دوباره وارد «بازی افغانستان» شوند، بازی که به گفته او ، پس از تسلط مجدد طالبان، آن را «ترک» کرده بودند. او یک ماه پس دوباره هشدار داد که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در پی یافتن راه‌های جدیدی برای بازگشت به افغانستان است.

پس به این نتجه میتوان رسید که «بازی افغانستان» در میان قدرت‌های بزرگ بار دیگر با جدیت بیشتر مطرح است و در این بازی نقش مردم افغانستان بخاطر نبود یک زعامت و بدیل مشروع خیلی کمرنگ است.

دستگیر صادقی

19 سپتمبر 2025