ابوعلي سینا بلخي

هغه د اسلام د زرین پېر یو ستر  طبیب، ریاضي…

امریکا میخواهد پایگاه نظامی بگرام را پس بگیرد!

ترامپ در باکینگهام‌شایر به خبرنگاران گفت: «ما در تلاشیم تا…

ارنست ماندل؛- تروتسکیست، سندیکالیست،اکونومیست

Ernest Mandel (1923-1995 )  آرام بختیاری ارنست ماندل؛ هیچگاه به فلاکت سیاسی…

معروف آقایی

زنده‌یاد "معروف آقایی"، روز دوم بهمن ماه ۱۳۴۴ خورشیدی، در روستای وه‌زنی…

عشق به حقیقت٬ اقتداربخشی ذهنیت برای عدالت است...!

برخلاف فلسفه غرب در فلسفه مشرق اسلامی٬ عشق با حکمت…

جنگ و درگیری‌های خشونت‌بار: چگونه همه ما را تحت تأثیر…

جهان امروز با چالش‌های بی‌شماری روبرو است، اما یکی از…

نمک بپاش

تو هی نمک بپاش روی زخم‌ها روزی خون‌های سرخ جاری بر سیم خاردارها به…

تاملی بر  دیدگاه های «خدا مرده و یا اینکه سکوت…

نویسننده: مهرالدین مشید درامدی بر دو تجربه‌ی متفاوت از غیبت الهی اندیشه‌ی…

نصایح نامچه

موسی فرکیش «نصایح‌نامچه»، در حقیقت متن گفتار و پیشنهادهای عبدالرحمان خان…

یازدهم سپتامبر؛ مبارزه با تروریسم یا چرخه معکوس تحول در…

نویسننده: مهرالدین مشید حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نه تنها سیاست خارجی…

 آیا راه رشد غیر سرمایداری پاسخگوی  اهداف استراتیژیک خلقهای جهان…

مقدمه این را همه میدانند که در ایجاد جنبشها وحریانات تند…

استاد ګل پاچا الفت 

خدای بخښلی  استاد گل پاجا الفت  هغه  لوی  او وتلی…

د سیاسي ګوندونو په جوړولو او فعالیت کې د مرام…

 انسان له اوله په ټولنیز ژوند کې د ګډو موخو…

خاطر شاد 

رسول پویان  تـو گـویی خامـۀ پاییز کلک استاد است  به هر طرف…

برجحان تعلقات!

امین الله مفکر امینی                     2025-07-09 برجحان ز تـــــــــعلقات وافکاری واهی خدا جوییــــــــم با…

اگر سقراط ‌پدر فلسفه است، کنفوسیوس یا ملاصدرا چرا چنین…

بخش دوم از مقاله‌ی سقراط، تیشه‌زنی، به ریشه‌ی دانایی. بحثی از…

پاسخی به پرسشی

محمدعثمان نجیب  آغا صاحب گرامی، نه دانستم دلیل شتابان شما برای…

استاد قیام الدین خادم 

استاد خادم د پښتو ادبیاتو په اسمان کې له هغو…

روشنگری روس، ملی گرا، رفرمیستی، علم گرا

Lomonossow, Michail(1765-1711 آرام بختیاری لومونسف؛- شاعر، دانشمند، روشنگر. میشائیل لومونسف(1765-1711.م)، شاعر، محقق، فیلسوف،…

د سیاسي ګوند او سازمان اساسي او تشریفاتي سندونه

د یوه سیاسي ګوند او د هر سیاسي او ټولنیز…

«
»

این جمله زیاد مبهم نیست و با صراحت نشان از یک معامله دو طرفه دارد. سه منبع آگاه به سی ان ان گفته اند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، ماه هاست که مقام های امنتیتی خود را تحت فشار قرار می‌دهد تا راهی را برای بازپسگیری پایگاه بگرام پیدا کنند. منابع به سی ان ان گفته اند گفتگوها در باره بازگردانیدن کنترول پایگاه بگرام به ایالات متحده به ماه مارچ برمی‌گردد.

سخن‌گویان طالبان تاکنون به‌گونه رسمی به اظهارات ترامپ واکنش نشان ‏نداده‌اند؛ اما ذاکر جلالی، رییس دوم سیاسی وزارت امور خارجه‌ی طالبان در ‏پیامی در ایکس نوشته است که رئیس‌جمهور آمریکا صحبت از معامله بر سر ‏بگرام کرده است.‏ جلالی نوشته است که ترامپ فراتر از سیاست، یک تاجر و مذاکره‌کننده موفق ‏است و همچنین از بازپس‌گیری بگرام از طریق یک معامله نام می‌برد. او افزوده است: «افغانستان و ایالات متحده نیاز به تعامل با یکدیگر دارند و ‏می‌توانند روابط اقتصادی و سیاسی مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک داشته ‏باشند، صرف نظر از اینکه ایالات متحده در کجای افغانستان حضور نظامی ‏دارد.»‏

چنین معلوم میشود که برعلاوه تماس های ارگان‌های استخباراتی امریکا با طالبان سفر غیر مترقبه و دوباره هیات امریکایی به ریاست آدم بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در امور زندانیان و با موجودیت زلمی خلیلزاد و ملاقات با امیر خان متقی و ملا برادر در ارتباط به آزادسازی گروگان‌ها در افغانستان و بدون کدام دستآورد مشخص برای آزادسازی کدام گروگانی، در حقیقت چگونگی این معامله را با مقام های دیفکتوی کابل در میان گذاشته باشند و به نتایجی نیز رسیده باشند که آن را ترامپ عجولانه در مصاحبه اخیر خود در بریتانیا بیان داشته است. 

مطالبات طالبان از امریکا مشخص است که در مجموع عادی سازی روابط با این کشور را مدنظر دارند و برای شان این عادی سازی حیاتی است و با این عادی سازی و به رسمیت شناسی تمام موانع دیپلماتیک و اقتصادی موجود در برابر طالبان رفع خواهد گردید. باید طالبان نیز در این معامله چیزی برای عرضه کردن داشته باشند که این اتموسفیر تغییر کند. به احتمال زیاد آنها حاضر اند تا کنترول پایگاه بگرام را به اختیار امریکا بگذارند. رفتار کجدار و مریز طالبان با روسیه و چین و همچنان با ایران در بسا موردها روشن است. آیا در موجودیت امیر المومنین طالبان که یک شخصیت افراطی، متعصب و یک دنده است چنین معامله‌یی صورت خواهد گرفت ویا پیش از آن استحاله‌یی در رهبری و نظام طالبانی بوجود خواهد آمد؟؟    ‏

باید خاطرنشان گردد که روسیه در ماه های پسین بارها در مورد تلاش های غرب برای بازگشت نظامی به افغانستان هشدار داده است. این هشدارها اما در افغانستان تنها پس از اظهارات دیروز ترامپ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درماه ثور سال روان اعلام کرد که کشورهای غربی در تلاش اند تا دوباره وارد «بازی افغانستان» شوند، بازی که به گفته او ، پس از تسلط مجدد طالبان، آن را «ترک» کرده بودند. او یک ماه پس دوباره هشدار داد که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در پی یافتن راه‌های جدیدی برای بازگشت به افغانستان است.

پس به این نتجه میتوان رسید که «بازی افغانستان» در میان قدرت‌های بزرگ بار دیگر با جدیت بیشتر مطرح است و در این بازی نقش مردم افغانستان بخاطر نبود یک زعامت و بدیل مشروع خیلی کمرنگ است.

دستگیر صادقی

19 سپتمبر 2025

