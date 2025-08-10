 امریکا از اروپا ” جزیه ” می گیرد  

نوشته ی : اسماعیل فروغی

پس از آنکه دراسکاتلند دونالد ترامپ تعرفه ی پانزده درصدی براموال اروپایی را بر اورزولا فاندرلاین رییس کمسیون اتحادیه اروپا قبولاند ، حالا یک گام پیش تر گذاشته از اروپاییان می خواهد تا هرچه زودتر درامریکا سرمایه گذاری کرده و وعده ی تحفه ی شش صد میلیارد دالری شانرا به تحقق برسانند . اواخیرا طی مصاحبه ای با تلویزیون سی ان بی سی تهدید کرده است که اگر اروپاییان هرچه زودتر در امریکا سرمایه گذاری نکنند ، تعرفه ها براموال وارده از اروپا را به سی و پنج درصد بالا خواهد برد‌ . تعرفه های تنبیهی پانزده درصدی بر محصولات اتحادیه ی اروپا از امروز پنجشنبه هفتم اگست اعمال خواهد شد .

بسیاری اروپاییان این برخورد و تهدید دونالد ترامپ را قلدری صریح ، بی پرده و دیده درآیانه می پندارند . آنان می گویند این دیگر ” جزیه گرفتن ” از دوست است نه دوستی و همبسته گی استراتژیک . درست متکی به همین برخوردهای تهدید آمیز و غیردوستانه آقای ترامپ است که باساس آخرین نظر سنجی ها در آلمان و بسیاری کشورهای اروپایی ، مردم اروپا آرام آرام اعتماد شان را نسبت به امریکا از دست داده و آرام آرام حدود نود درصد مردم اروپا از دولت‌های شان می خواهند تا در مسایل اقتصادی ، سیاسی و حتا امنیتی شان ، مستقل از امریکا تصمیم بگیرند .

همانگونه که همه می دانیم ، طی هشتادسالِ پس از جنگ دوم جهانی ، اروپای ترس خورده ازهیبت وقدرت امریکا ، درتمام جنگهای غیرعادلانه ای که امریکا براه انداخته است ، سهم گرفته و کورکورانه یا آگاهانه به دنبال امریکا دویده است . اگرعراق بود یا لیبیا و یمن و اگر افغانستان بود یا اکنون غزه و اوکراین ، در تمام اینهمه جنگهای ویرانگر ، اروپا همیشه بدنبال امریکا دویده و به نحوی در تمام ویرانی ها و کشتار ها سهم گرفته است .

واما اکنون که جنگ تجاری ترامپ با کل کشورها ازجمله اروپا باساس شعار خودخواهانه و قلدرمآبانه ی ” اول امریکا ” ی دونالدترامپ ، براه افتاده و ماهیت درون امریکا را بیشتر برملاکرده است ، دیگر اروپاییان نمی خواهند بدنبال سیاست‌های زورگویانه ی امریکا بدوند. اکنون اروپاییان می دانند که ترامپ از وضع تعرفه ها بر اموال وارد شده از سایر کشورها به امریکا ، به عنوان ابزار فشار کار گرفته می خواهد اقتصاد کشور قرضدار اش را رونق بهتر بخشیده و امریکا را قدرتمندتر و بزرگتر از دیگران بسازد . اما آیا این تعرفه بازی ها به اقتصاد امریکا رونق و قوت دوباره خواهد بخشید ؟ آیا این تعرفه بازی ها از سی و شش تریلیون دالر قرض آن کشور خواهد کاست ؟ که هرگز نه. به باور بسیاری اقتصاددانان نامدارامریکا و جهان این ” آشوب تعرفه ها” که هیچ هدف مشخصی به جز هیاهو و آشوب در پی ندارد ، امریکا را قرضدار تر ، ناتوان تر و ضعیف تر از پیش خواهد کرد . و به اعتبار و اتوریته ی ایالات متحده ی امریکا صدمات تاریخی و جبران ناپذیری وارد خواهد آورد.

اقتصاد دانان امریکایی هشدار داده اند که سیاست تعرفه های وارداتی ترامپ ، اقتصاد امریکا را به رکود مواجه خواهد کرد . آنان به این باوراند که افزایش تعرفه ها سبب بالارفتن قیمت های کالاهای وارداتی ، بیشتر شدن هزینه های مصرف کننده گان و درنتیجه رکود بیشترکسب وکارها درایالات متحده ی امریکا خواهد شد. آمارهای اقتصادی سه ماه اخیر درامریکا نشان می دهد که پیش ازماه اپریل اقتصادامریکا ماهانه 150 تا 200 هزار شغل جدید ایجاد می کرد درحالیکه حالا براساس تازه ترین گزارش های وزارت کار امریکا این رقم به میانگین 35 هزار شغل کاهش یافته است .

اقتصاد دانان امریکایی ، پس از تجزیه و تحلیل آمارهای سه ماه اخیر بیشترینه به این باور رسیده اند که اگر این روند همچنان ادامه یابد ، رشد اقتصادی درامریکا کندترشده ، قیمت های اکثرکالاها افزایش خواهدیافت ودرنتیجه خسارات وارده بربودجه ی دولت امریکا بیش ازدرآمد حاصل از تعرفه ها خواهد بود .

فروغی ( ماه اگوست سال 2025 )