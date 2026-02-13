                امریکا ، آبستن تغیراتی شگرف !؟      

نوشته ی : اسماعیل فروغی

تازه ترین استراتژی امنیت ملی امریکا که چندروزپیش به اطلاع مردم امریکا و مردم جهان رسانیده شد ، حاوی نکات بسیارنو وجالب امنیتی ــ سیاسیست که همه رهبران وناظران سیاسی جهان را به حیرت انداخته است .( استراتژی امنیت ملی آمریکا، مهمترین سند راهبردی دولت امریکاست که معمولاً روسای جمهورامریکا به منظورمعرفی وتشریح اولویت های ملی وجهانی کشور، درهردوره ی ریاست جمهوری منتشرمی نمایند.)

دراین تازه ترین سند معتبرملی 33 صفحه ای، اولویت های امنیتی ــ سیاسی ایالات متحده ی امریکا بازتعریف شده و درآن دگرگونی ها وچرخش های بزرگی درسیاست خارجی امریکا هم به مشاهده می رسد . حکومت دونالد ترامپ با نشراین سند ملی می خواهد به همه بگوید که امریکا پس ازین بیشتربه خود اش ونیم کره ی غربی رسیده گی خواهد کرد تا برکُلِّ جهان . حفاظت وتامین رفاه داخلی به جای مدیریت برهمه بحران های جهانی ، مهم ترین بخش این سند ملی را تشکیل می دهد . درست متکی به همین سند راهبردی نواست که تعهد امریکا نسبت به امنیت اروپا درقدم اول وامنیت اسراییل و شرقمیانه درگام بعدی، باید روزتاروزکاهش یافته ؛ امنیت اروپا به دوش خود اروپاییان و امنیت اسراییل وهم پیمانان عرب امریکا به دوش خودشان گذاشته شود.(هرگاه مفاد این سند راهبردی دولت امریکا اعتبارداشته باشد ، امریکای تحت رهبری دونالد ترامپ ، با وجود اینهمه سازوبرگ نظامی دراطراف ایران ، برخلاف توقع اسراییل ، وارد جنگ فرسایشی نو وبیحاصلی با ایران نخواهد شد .)

درین سند ملی ، ایالات متحده ی امریکا برخلاف اسناد راهبردی پیشین ، چین را نه دشمن جیوپولیتیک بلکه شریک اقتصادی خود و روسیه را نه تهدید امنیتی برای امریکا ، بلکه مشکل امنیتی اروپاییان پنداشته ، هیچگونه علاقمندی و تأکیدی برمقابله با رقبای نظامی کلاسیک خود چون روسیه یا چین ندارد .

جنجالی ترین و تعجب انگیزترین بخش این سند ، بخش سیاستهای راهبردی امریکا درقبال اروپاست که براساس آن ، ایالات متحده ی امریکا با قاطعیت بیش ازین نمی خواهد مصارف و مسوولیتهای امنیتیِ اروپا را به دوش بکشد .( ازجمله مصارف جنگ دراوکراین را) درست درهمین فصل مربوط به اروپاست که اروپا ” شرورجیوپولیتیک ” ، ” ضعیف و روبه زوال ” خوانده شده ، با ادبیاتی تند به اروپاییان هشدارداده می شود که اروپا درمعرض خطر” محو تمدنی ” قرارگرفته است ــ خطری که ناشی ازمهاجرت های گسترده ، سرکوب آزادی بیان وکاهش شدید نرخ زاد و ولد می باشد. دراین سند ، امریکا با صراحتی بی پیشینه ، اتحادیه ی اروپا را متهم به مسدود کردن تلاش های امریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین نموده ، به اروپاییان فهمانده می شود: به همان اندازه که امریکا می خواهد اوکراین کشوری پایدارباقی بماند ؛ به همان اندازه آرزو دارد تا جایگاه برترروسیه هم همیشه درنظرگرفته شود .

این قضاوت صریح که قسماً با ادبیاتی تند ارائه شده است ، نگرانی های جدی را در میان اروپاییان این نزدیک ترین متحدان امریکا برانگیخته است .

با آنکه رهبران اروپا ازقضاوت های صریح وتند این سند درمورد اروپا ،نگران وحتا خشمگین شده اند؛اما تاهنوزموضعگیری شجاعانه وروشنی دربرابرآن اتخاذ ننموده اند .

به نظربسیاری تحلیلگران ، استراتژی جدید امنیت ملی امریکا ، قبل ازهمه ، دره ی اختلاف میان امریکا و اروپا راعمیق ترکرده وحتا سرنوشت سازمان امنیتی ناتو را با خطرروبرو کرده است .

به هرحال ، ما می پذیریم که استراتژی جدید امنیت ملی امریکا ، چرخش عجیبی را در سیاستهای خارجی ـ امنیتی و راهبردی امریکا نشان می دهد ؛ اما پرسش اینست که آیا دولت امریکا برهبری دونالد ترامپ ، خواستهای این سند راهبردی را به تحقق خواهد رساند ویا همه درلای کاغذپاره ها ودرسطح یک ابزارتبلیغاتی تنزل خواهد کرد ؟ آیا پس ازین ، امریکا واقعاً بدنبال ایجاد جنگ ها نبوده ، درنقاط مختلف جهان به ” ملت سازی ” هایی به شیوه ی امریکایی نخواهد پرداخت ؟ آیا امریکا بازبه رییس جمهورربایی ادامه خواهد داد ؟ و آیا امریکا به تشویق وتحریک اسراییل ، باز ایران را بمباردمان خواهد کرد ؟

پاسخ های درست را زمان به ما خواهد داد .

فروغی ( ماه فبروری سال 2026 )