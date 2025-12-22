گرچه برخی تحلیلگران از افول نقش آمریکا در جهان یاد می‌کنند که دور نمای آن قابل درک است اما پائین آمدن وجهه و اعتبار آن در جهان به معنی ناتوانی نظامی و اقتصادیش نیست .شکر رنجی های برخی متحدینش هم در روابط استراتژیک تغیر منفی کلان بجا نمی‌گذارد. در سی و هفت کشور جهان پایگاه های مجهز نظامی دارد ، پایگاه های نظامی اش در جرمنی و انگلستان تمام اروپا را زیر پوشش درآورده است . با حفظ کسر بودجه یک اعشاریه هشتادو سه تریلیون دالری در سال 2024 و قرضداران تنها از چین هفت صد وپنجاه ملیارد دالری قدرت صرف دالری اش پائین نیامده علاوه بر تمویل جنگها( اسرائیل و اوکراین ) استخبارات آن توان خرید احزاب ، سران سیاسی و نظامی کشور ها را دارد در بودجه سال 2026 مبلغ نه صد و یک ملیارد دالر برای وزارت جنگ تخصیص داده است و ترامپ بلند پروازی تاسیس یک پایگاه دائمی در مهتاب را در سال 2030 پیش‌بینی می‌کند. در کنار انواع شرار افگنی ها دستگاه های معتبر تلویزیونی ، رادیویی و نشرات اخباری را تحت اداره داشته با تبلیغات گمراه کننده سفید را سیاه و سیاه را سفید جلوه می‌دهد و بر افکار عامه جهان اثر می‌گذارد.

قدرت های نو ظهور که می‌شود آنرا در ( بریکس ) خلاصه کرد هنوز به آن پختگی نرسیده اند که طی یک قرن آمریکا و متحدینش رسیده اند ، نقش آمریکا در شرق میانه، قدرت اداره آن در جهان اسلام و نفوذ در سازمان های اسلامی وزنه دیگریست که صلابتش را نگهمیدارد.

با نقش این غول سرمایه و سلاح و شبکه های وسیع در خدمت داشته در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی ، اجتماعی ، فرهنگی و نشراتی زمانی مقابله صورت گرفته می‌تواند که در هرسه عرصه ( اقتصادی ، نظامی و تبلیغاتی ) توان رقابت به میان اید ، دولت‌ها، شخصیت‌ها، احزاب ، سازمانها و تشکلات ضد جنگ و تجاوز ، تشکلات منطقوی کشور های اسلامی برای آگاهی دهی مردم در مورد شناخت این هیولای جنگ منسجم و هماهنگ عمل کنند. خواهی نخواهی با رفتن جهان بسوی انقطاب، جنگ سرد و کارزار تبلیغاتی جایگاه ویژه ای در مسیر حال و آینده جهان میداشته باشد ، از اولویت های انقطاب پخش و توضیح حقایق مربوط به سیاست استعماری ادامه یافته در قرن جدید است .مظالم دوصد سال آمریکا بر جهان ، فساد توسعه یافته جهان سرمایه ، توسعه فقر و نابرابری جهانی، تلاش همیشگی آمریکا برای حفظ تمرکز ثروت و قدرت در مدار خود و متحدینش ، جنگها ، تجاوزات و پیامد های ناشی از آنها برای جهانیان بخصوص کشور های کمتر انکشاف یافته و فقیر گران تمام شده و هنوز ادامه دارد .

دادن ذهنیت جدید برای شناخت فریبندگی و نیرنگ بازی آمریکا و متحدینش ضرورت به یک جبهه گسترده کارزار سیاسی موازی به کارزار سیاسی غرب دارد .

اشتهای استعمار برای غارت جهان سیری ناپذیر است هر جا بویی از ثروت های زیر زمینی به مشامش برسد با تبلیغات پیشگیری کننده به آنجا می تازد یا برای دور نمایش پلان می‌سازد. برای باز دارندگی از پیشروی های جنکی، نفاق افگنی ، توطئه گری و بحران آفرینی آمریکا ضرورت جهانی است تا مبارزه جهانی و منطقوی پیش گ فته شود ، در غیر آن همانند دونیم دهه قرن جاری هرچه بخواهد می‌کند. شاید سرنوشت جنگ اوکراین یکی از عوامل تاثیر گذار بر روند جهانی باشد که آمریکا آنرا معین می‌کند.

آسیا از سلطه‌گرایی ، جنگ های برپا شده آمریکا از ویتنام تا افغانستان و حملات بر ایران با حمایت از اسرائیل و جنایاتش بر مردم غزه به ستوه آمده است ، سیاست بازی و نیرنگ آمریکا با دستیار منطقوی اش پاکستان نه تنها دولت‌ها که ذهنیت عامه مردم را علیه آمریکا قرار داده است ، زمان برای بهره گیری سیاسی غرض تنگتر ساختن جای پای جنکی آمریکا درین قاره که یک بر سه خشکه زمین را احتوا می‌کند، از لحاظ منابع زیر زمینی غنی است و در کشت و زراعت بیشترین تولیدات زراعتی و باغداری را دارد مساعد است و این مساعدت زمینه خوب برای خنثا سازی استراتژی های مخرب ثبات و امنیت آمریکا درین قاره میباشد .

عوامل افول قدرت یکه تاز امریکا زیاد است ، پیشرفت و انکشاف اقتصادی کشور های چون چین و هند در آسیا و روسیه در یورو ایشیا فاکتور های اثر گذار بر تسریع روند افول آمریکا میباشد .