افزایش فشار ترامپ بر زلنسکی
نشریه د هیل، چشمانداز دستیابی فوری به توافق صلح میان روسیه و اوکراین تیرهتر شده است، زیرا تنشها میان ترامپ و زلنسکی بالا گرفته است. مقامات دولت ترامپ طی هفتههای اخیر درباره امکان آتشبس با اتکا بر طرح ۲۸ بندی آمریکا ابراز خوشبینی کرده بودند؛ طرحی که منتقدان آن را بیش از حد به نفع مسکو میدانستند، اما دولت آمریکا آن را «نقطه آغاز» مذاکرات معرفی میکرد. ترامپ در چند روز گذشته بارها به زلنسکی طعنه زده و از او خواسته است پیشنهادهای صلح را بپذیرد. او در گفتوگو با پولیتیکو گفته است: «او باید وارد عمل شود و شروع به پذیرش برخی چیزها کند؛ آنها دارند میبازند.» ترامپ همچنین مدعی شده که زلنسکی هنوز آخرین نسخه طرح صلح را نخوانده است.
در ادامه آمده است: در حالی که ولادیمیر پوتین نیز برخی بندهای طرح آمریکا را ناپذیرفتنی توصیف کرده، مهمترین مانع مذاکرات، موضوع واگذاری احتمالی بخشهایی از خاک اوکراین به روسیه است. روسیه اکنون تمام کریمه و بخشهای وسیعی از دونباس شامل دونتسک و لوهانسک را در اختیار دارد و طرح اولیه آمریکا از اوکراین میخواست کنترل دونباس را بهطور کامل واگذار کند.
نشریه دهیل اضافه کرد: زلنسکی که روز شنبه با استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر گفتوگو کرده بود، روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد اوکراین هیچ بخشی از خاک خود را واگذار نخواهد کرد. او گفت: «طبق قوانین داخلی، قوانین بینالمللی و قانون اخلاقی، ما حق نداریم چیزی را واگذار کنیم؛ این همان چیزی است که برایش میجنگیم.»
برخی مقامات اوکراینی به اکسیوس گفتهاند مشاوران ترامپ در تماس اخیرشان، زلنسکی را برای پذیرش توافق تحت فشار گذاشتهاند و این احساس ایجاد شده که واشنگتن تلاش دارد خواستههای مسکو درباره دونباس را به اوکراین بقبولاند. زلنسکی روز دوشنبه در لندن با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان دیدار کرد و پس از آن حمایت آنها را در شبکههای اجتماعی برجسته کرد. او نوشت که کییف بهزودی اسناد اصلاحشده را برای آمریکا ارسال خواهد کرد.
این گزارش اضافه کرد: زلنسکی همزمان با فشارهای بیرونی، با چالشهای داخلی نیز روبهروست؛ از جمله یک رسوایی فساد که به استعفای رئیس دفترش پس از یورش بازرسان ضدفساد منجر شد. روسیه نیز از فرصت استفاده کرده و در تلاش است با پیشروی در میدان، اوکراین را وادار به واگذاری سرزمین کند.
این نشریه در پایان نوشت: روابط پر فراز و نشیب ترامپ و زلنسکی که با مشاجرات علنی و تلاشهای بعدی برای ترمیم همراه بوده، اکنون دوباره متشنج شده است. ترامپ در گفتوگوی اخیر خود همچنین خواستار برگزاری انتخابات در اوکراین شد؛ انتخاباتی که به دلیل جنگ به تعویق افتاده است. زلنسکی گفته است برگزاری انتخابات تنها در صورت موافقت پارلمان و متحدان خارجی ممکن است و این مسئله «به مردم اوکراین» مربوط است، نه کشورهای دیگر.