نقد متافیزیک؛ شرط انقلابی بودن،شد

Metaphisik. آرام بختیاری متافیزیک؛ میان الاهیات، و هستی شناسی توهمی.   آغاز بحث متافیزیک…

جهان در آستانهٔ زوال دموکراسی

نویسنده: مهرالدین مشید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ نقطهٔ…

اتحاد 

تابکی در رنج  و دوری ها ستیم موج  نا  پید ا…

نان آوران کوچک

   ساجده میلاد در ازدحام جاده در شب ها  کودکی پرسه می‌زند هر…

یادهانی ضروری

خطاب به کسانی که به خطا، ببرک کارمل و محمود…

روناک آلتون

خانم "روناک آلتون" (به کُردی: ڕوناک ئاڵتوون)، شاعر و نویسنده‌ی…

جګړې او ورک شوي سرتېري

حميدالله بسيا په انساني تاریخ کې جګړې تل له وینو، وېر،…

تجربه های تاریخی که به سرمایه های ملی بدل نشد

نویسنده: مهرالدین مشید شکست هایی که هر روز ما را وحشتناک…

لنینگراد دیمیتری شوستاکوویچ سمفونــیِ پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم 

ترجمه و تنظیم: آناهیتا اردوان این ترجمه را  به مهندس ارشد…

ارزش نقد و کم‌رنگی نقدهای ادبی

یکی از بدی‌های تاریخی در جهان و کشور ما، رنگ‌باختنِ…

                یک گرفتاری با مافیا

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی                               (قسمت سوم…

چند شعر کوتاه از زانا کوردستانی

گاهی اتفاقی ستاره‌ای  در دفترم چشم باز می‌کند ولی، من هنوز به آفتاب نقش…

ترور عروس خدا، توسط پدران مقدس!

Hypatia(355-415م ). ترور دختر خدا، توسط پدران مقدس! آرام بختیاری نبرد مکتب و…

مخالفان پراکنده، بازیگران متحد؛ مدیریت خلای سیاست در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید اردوگاۀ از هم گسخته؛ فرصتی برای مانورهای منطقه…

گام بزرگ به سوی مبارزهٔ مشترک

برگزاری نشست مشترک دفتر سیاسی – اجرایی و بیروی اجرائیه…

پدر سالار

ما زنان سر زمین های جنگ  زنان جهان سوم  جهان پدر سالار وقتی…

اسدالله بلهار جلالزي

له ښاغلي (اسدالله بلهار جلالزي) سره، چې د علم او…

افغانستان، سوار بر شانه های ژیوپولیتیک پرتنش و پیچیده منطقه…

نویسنده: مهرالدین مشید روایتی از زنده گی در سایه امید یا…

میراث سکاها، هویت ایرانی و مسئله تورانیان در شاهنامه 

- دکتر بیژن باران شاهنامه، خاطره حماسی سکاهای ایران، جغرافیای اسطوره‌ای…

افغانستان نقطه مرکزی جیو پولیتیک

در سیاست قدرت های مخرب نظم و ثبات ! در بردن…

«
»

افزایش فشار ترامپ بر زلنسکی

نشریه د هیل، چشم‌انداز دستیابی فوری به توافق صلح میان روسیه و اوکراین تیره‌تر شده است، زیرا تنش‌ها میان ترامپ و زلنسکی بالا گرفته است. مقامات دولت ترامپ طی هفته‌های اخیر درباره امکان آتش‌بس با اتکا بر طرح ۲۸ بندی آمریکا ابراز خوش‌بینی کرده بودند؛ طرحی که منتقدان آن را بیش از حد به نفع مسکو می‌دانستند، اما دولت آمریکا آن را «نقطه آغاز» مذاکرات معرفی می‌کرد. ترامپ در چند روز گذشته بار‌ها به زلنسکی طعنه زده و از او خواسته است پیشنهاد‌های صلح را بپذیرد. او در گفت‌و‌گو با پولیتیکو گفته است: «او باید وارد عمل شود و شروع به پذیرش برخی چیز‌ها کند؛ آنها دارند می‌بازند.» ترامپ همچنین مدعی شده که زلنسکی هنوز آخرین نسخه طرح صلح را نخوانده است.

در ادامه آمده است: در حالی که ولادیمیر پوتین نیز برخی بند‌های طرح آمریکا را ناپذیرفتنی توصیف کرده، مهم‌ترین مانع مذاکرات، موضوع واگذاری احتمالی بخش‌هایی از خاک اوکراین به روسیه است. روسیه اکنون تمام کریمه و بخش‌های وسیعی از دونباس شامل دونتسک و لوهانسک را در اختیار دارد و طرح اولیه آمریکا از اوکراین می‌خواست کنترل دونباس را به‌طور کامل واگذار کند.

نشریه دهیل اضافه کرد: زلنسکی که روز شنبه با استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر گفت‌و‌گو کرده بود، روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد اوکراین هیچ بخشی از خاک خود را واگذار نخواهد کرد. او گفت: «طبق قوانین داخلی، قوانین بین‌المللی و قانون اخلاقی، ما حق نداریم چیزی را واگذار کنیم؛ این همان چیزی است که برایش می‌جنگیم.»

برخی مقامات اوکراینی به اکسیوس گفته‌اند مشاوران ترامپ در تماس اخیرشان، زلنسکی را برای پذیرش توافق تحت فشار گذاشته‌اند و این احساس ایجاد شده که واشنگتن تلاش دارد خواسته‌های مسکو درباره دونباس را به اوکراین بقبولاند. زلنسکی روز دوشنبه در لندن با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان دیدار کرد و پس از آن حمایت آنها را در شبکه‌های اجتماعی برجسته کرد. او نوشت که کی‌یف به‌زودی اسناد اصلاح‌شده را برای آمریکا ارسال خواهد کرد.

این گزارش اضافه کرد: زلنسکی هم‌زمان با فشار‌های بیرونی، با چالش‌های داخلی نیز روبه‌روست؛ از جمله یک رسوایی فساد که به استعفای رئیس دفترش پس از یورش بازرسان ضدفساد منجر شد. روسیه نیز از فرصت استفاده کرده و در تلاش است با پیشروی در میدان، اوکراین را وادار به واگذاری سرزمین کند.

این نشریه در پایان نوشت: روابط پر فراز و نشیب ترامپ و زلنسکی که با مشاجرات علنی و تلاش‌های بعدی برای ترمیم همراه بوده، اکنون دوباره متشنج شده است. ترامپ در گفت‌وگوی اخیر خود همچنین خواستار برگزاری انتخابات در اوکراین شد؛ انتخاباتی که به دلیل جنگ به تعویق افتاده است. زلنسکی گفته است برگزاری انتخابات تنها در صورت موافقت پارلمان و متحدان خارجی ممکن است و این مسئله «به مردم اوکراین» مربوط است، نه کشور‌های دیگر.

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us