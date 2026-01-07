اعتراف صدراعظم آلمان به وخامت اوضاع اقتصادی

اختلاف دښمني نه ده؛ د اختلاف نه زغمل دښمني زېږوي

نور محمد غفوری په انساني ټولنو کې د بڼو او فکرونو اختلاف یو…

شاعر کرد زبان معاصر

آقای هوزان اسماعیل (به کردی: هۆزان ئیسماعیل) شاعر کرد زبان…

چند شعر کوتاه از لیلا طیبی

(۱) انسان کلام سبز ترحم، جاری از گلوی خدا بود.  از یاد برده…

جغرافیای سیاسی افغانستان و رقابت های نیاتی قدرت ها

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان ژیوپلیتیک نیابتی؛ در هم زیستی با گروههای…

اعلامیه در مورد یورش سبعانه امپریالیسم آمریکا به ونزوئلا

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان سرانجام شنبه ۳ جنوری، پس از آنکه…

زخم کهنۀ سال نوین

رسول پویان سال نو آمد ولی جنگ و جـدل افزون شدست کودک…

تحول ششم جدی، روزی که برایم زنگ زنده‌گی دوباره را به…

نوشته از بصیر دهزاد   قصه واقعی از صفحات زنده‌گی ام  این نوشته…

دوستدارم

نوشته نذیر ظفر ترا   از  هر کی بیشتر دوستدارم ترا  چون قیمت  سر دوستدارم سرم  را گر    برند…

مولود ابراهیم

آقای "مولود ابراهیم حسن" (به کُردی: مەولود ئیبراهیم حەسەن) شاعر…

پدیدار شناسی هوسرل؛ ایده آلیستی و بورژوایی؟

Edmund Hussrel(1859-1938)    آرام بختیاری جهان شناسی؛ فنومنولوگی و شناخت ظاهر پدیده ها…

ميسر نميشود

28/12/25 نوشته نذير ظفر پير م    وصال  يار   ميسر   نميشود وقت  خزان   بهار    ميسر  نميشود بيكار م اينكه شعر و…

مهاجران در تیررس تروریستان و بازتولید سلطه طالبان در تبعید

نویسنده: مهرالدین مشید ترور جنرال سریع ، سرآغاز یک توطئه مضاعف،…

شماره ۳/۴ محبت 

شماره ۳/۴ م سال ۲۸م محبت از چاپ برآمدږ پیشکش…

مارکس و اتحادیه‌های کارگری(۸)

نوشته: ا. لازوفسکی برگردان: آمادور نویدی مارکس و جنبش اعتصاب مارکس و انگلس حداکثر توجه خود…

مائوئیسم در افغانستان: از نظریه‌پردازی تا عمل‌گرایی بدون استراتژی

این مقاله به بررسی تاریخی و تحلیلی جنبش مائوئیستی در…

                        به بهانه ی آمستردام              

   نوشته ی : اسماعیل فروغی          من نمیخواهم درباره ی چند وچون…

فدرال خواهی و هویت خواهی

در کنار فدرال خواهی درین تازگی ها پسوند دیگری بنام…

 ضرورت و اهمیت ادغام سیاسی در افغانستان

رویکردی تحلیلی به مشارکت سیاسی و تعامل مدنی نور محمد غفوری عصاره دقیق…

افغانستان معاصر و بازتعریف هویت ملی پس از فروپاشی دولت

 نویسنده: مهرالدین مشید     افغانستان معاصر یگانه کشوری در جهان است که…

یار در پیری

نوشته نذیر ظفر12/30/25سفیدی  يى که  به زلفان  یار  میبینمشکوفه  هاى…

«
»

اعتراف صدراعظم آلمان به وخامت اوضاع اقتصادی

به گزارش

از ان تی وی، در آغاز سال جدید میلادی اعضای پارلمان از احزاب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات نامه ای از طرف صدر اعظم دریافت کردند.

فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان در حالی که برای دومین سال دوره خود آماده می‌شود اذعان کرده که تصمیمات گرفته شده تاکنون نتوانسته اقتصاد را به مسیر درست بازگرداند.

صدراعظم آلمان در نامه‌ای به اعضای پارلمان از احزاب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات ، اولویت اصلی را تقویت اقتصاد آلمان برای سال 2026 قرار داد.

وی اعتراف کرد که تمام تصمیماتی که تاکنون گرفته شده، هنوز نتوانسته‌اند به اندازه کافی رقابت‌پذیری اقتصادی آلمان را بهبود بخشند. در نامه چهار صفحه‌ای صدر اعظم آلمان آمده است که وضعیت در برخی زمینه‌ها بسیار بحرانی است.

وی افزود: بنابراین، در سال 2026 ما باید بر اتخاذ تصمیمات سیاسی و حقوقی درست تمرکز کنیم تا بتوانیم به طور اساسی فضای کسب و کار را بهبود بخشیم.

مرتس تاکید کرد: بخش‌های بزرگ صنعتی، و همچنین بخش‌های قابل توجهی از کسب‌وکارهای متوسط ​​و مشاغل فنی، با چالش‌های عظیمی روبرو هستند؛ مشاغل در بسیاری از شرکت‌ها در حال از دست رفتن است.

وی در این نامه نوشت: تنها از این طریق است که اقتصاد آلمان می‌تواند دوباره رشد کند و از بحران خارج شود.

صدراعظم در بخش دیگری از این نامه اطمینان خود را از ادامه حمایت از اوکراین تکرار کرده و اظهار داشت که تصمیم به استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا، شرایط مالی لازم را برای حمایت از اوکراین در مبارزه بلندمدتش علیه روسیه ایجاد کرده است. وی نوشت: روسیه نباید در مورد عزم ما تردیدی داشته باشد.

در عین حال، او تأکید کرد که دولت آلمان به تلاش برای آتش‌بس سریعی که حاکمیت اوکراین را حفظ کند، ادامه خواهد داد.

وی افزود: ما کار دیپلماتیک خود را در شرایط سختی انجام می‌دهیم. روسیه تمایل کمی برای مذاکره نشان می‌دهد، رئیس‌جمهور زلنسکی برای حفظ وحدت اوکراین تلاش می‌کند و همکاری‌های فراآتلانتیک عمیقاً تغییر کرده است.

در پایان این نامه، مرتس از اعضای پارلمان درخواست کرد که با یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات، اعتماد به سیاست را تقویت کنند. او نوشت: به این ترتیب، ما اکثریت قریب به اتفاق جمعیت خود را نیز به ارزش دموکراسی و اقتصاد بازار خود متقاعد خواهیم کرد.

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us