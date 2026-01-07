اعتراف صدراعظم آلمان به وخامت اوضاع اقتصادی
به گزارش
از ان تی وی، در آغاز سال جدید میلادی اعضای پارلمان از احزاب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات نامه ای از طرف صدر اعظم دریافت کردند.
فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان در حالی که برای دومین سال دوره خود آماده میشود اذعان کرده که تصمیمات گرفته شده تاکنون نتوانسته اقتصاد را به مسیر درست بازگرداند.
صدراعظم آلمان در نامهای به اعضای پارلمان از احزاب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات ، اولویت اصلی را تقویت اقتصاد آلمان برای سال 2026 قرار داد.
وی اعتراف کرد که تمام تصمیماتی که تاکنون گرفته شده، هنوز نتوانستهاند به اندازه کافی رقابتپذیری اقتصادی آلمان را بهبود بخشند. در نامه چهار صفحهای صدر اعظم آلمان آمده است که وضعیت در برخی زمینهها بسیار بحرانی است.
وی افزود: بنابراین، در سال 2026 ما باید بر اتخاذ تصمیمات سیاسی و حقوقی درست تمرکز کنیم تا بتوانیم به طور اساسی فضای کسب و کار را بهبود بخشیم.
مرتس تاکید کرد: بخشهای بزرگ صنعتی، و همچنین بخشهای قابل توجهی از کسبوکارهای متوسط و مشاغل فنی، با چالشهای عظیمی روبرو هستند؛ مشاغل در بسیاری از شرکتها در حال از دست رفتن است.
وی در این نامه نوشت: تنها از این طریق است که اقتصاد آلمان میتواند دوباره رشد کند و از بحران خارج شود.
صدراعظم در بخش دیگری از این نامه اطمینان خود را از ادامه حمایت از اوکراین تکرار کرده و اظهار داشت که تصمیم به استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا، شرایط مالی لازم را برای حمایت از اوکراین در مبارزه بلندمدتش علیه روسیه ایجاد کرده است. وی نوشت: روسیه نباید در مورد عزم ما تردیدی داشته باشد.
در عین حال، او تأکید کرد که دولت آلمان به تلاش برای آتشبس سریعی که حاکمیت اوکراین را حفظ کند، ادامه خواهد داد.
وی افزود: ما کار دیپلماتیک خود را در شرایط سختی انجام میدهیم. روسیه تمایل کمی برای مذاکره نشان میدهد، رئیسجمهور زلنسکی برای حفظ وحدت اوکراین تلاش میکند و همکاریهای فراآتلانتیک عمیقاً تغییر کرده است.
در پایان این نامه، مرتس از اعضای پارلمان درخواست کرد که با یافتن راهحلهایی برای مشکلات، اعتماد به سیاست را تقویت کنند. او نوشت: به این ترتیب، ما اکثریت قریب به اتفاق جمعیت خود را نیز به ارزش دموکراسی و اقتصاد بازار خود متقاعد خواهیم کرد.