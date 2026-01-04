اعتراضات گسترده در شهرهای جهان علیه ربایش مادورو

در حالی که جهان هنوز از شوک حمله ناگهانی آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، خارج نشده است، اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف جهان علیه این اقدام شکل گرفته است.

هزاران نفر در بیش از 50 شهر از جمله واشنگتن دی‌سی، نیویورک، پاریس، لندن، برلین، تورنتو، بوستون، کاراکاس و مونترال به خیابان‌ها آمدند و این عملیات را «تهاجم امپریالیستی» و «نقض حاکمیت ملی» توصیف کردند. این اعتراضات عمدتاً توسط گروه‌های ضدجنگ، سوسیالیست‌ها و فعالان حقوق بشر سازمان‌دهی شد و در واکنش به بمباران‌های آمریکا بر مکان‌های کلیدی ونزوئلا و انتقال مادورو به نیویورک برای محاکمه به‌اتهام ادعایی «قاچاق مواد مخدر» برگزار شد. در برخی کشورها از جمله استرالیا و ژاپن، فراخوان‌های زیادی برای برگزاری اعتراضات در ساعات آینده صادر شده است.

در آمریکا، واشنگتن‌دی‌سی کانون اعتراضات بود، معترضان مقابل کاخ سفید تجمع کرده شعارهایی مانند «دونالد ترامپ و ایالات متحده، بزرگ‌ترین تهدید جهان امروز» سر دادند و پلاکاردهایی علیه «ربودن مادورو» و «بمباران ونزوئلا» در دست داشتند.

در نیویورک، میدان تایمز شاهد تجمع پرشوری بود، جایی که معترضان با تصاویر مادورو و شعار «ایالات متحده رئیس‌جمهور ونزوئلا را ربود!» اعتراض خود را اعلام کردند. ویدیوهایی که توسط خبرنگاران منتشر شد، نشان‌دهنده سوزاندن پرچم آمریکا و درخواست آزادی مادورو بود.

اعتراضات مشابهی در بوستون برگزار شد و معترضان در بوستون کامن گرد آمدند و علیه «عملیات نظامی آمریکا» و «ربودن مادورو» اعتراض کردند. گروه‌های ضدجنگ تجمعاتی در لس‌آنجلس، شیکاگو، فیلادلفیا و سیاتل نیز برگزار کردند.

در اروپا نیز واکنش‌ها گسترده بود. در پاریس، معترضان پرچم آمریکا را به آتش کشیدند و اقدامات واشنگتن را «تهاجم امپریالیستی» خواندند. ویدیوهایی از این تجمع حضور گسترده مسلمانان و فعالان چپ‌گرا در پایتخت فرانسه را نشان می‌دهد.

در لندن، حزب کمونیست بریتانیا تظاهراتی مقابل سفارت آمریکا برگزار کرد و خواستار «آزادی مادورو» و «خروج امپریالیسم آمریکا از ونزوئلا» شد.

در کانادا نیز تورنتو و مونترال صحنه اعتراضات گسترده‌ای بودند. در تورنتو، معترضان مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند و این عملیات را «ربودن» و «تهاجم» توصیف کردند. در مونترال، شبکه همبستگی آمریکای لاتین تجمعی برگزار و هدف ترامپ را «تغییر رژیم» اعلام کرد.

اما در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، دهها هزار نفر از طرفداران مادورو به خیابان‌ها آمدند و با شعار «مادورو، مقاومت کن، مردم برمی‌خیزند!» علیه آمریکا اعتراض کردند. گزارش‌ها حاکی از مسلح شدن مردم در محله‌های مختلف کاراکاس برای دفاع از دولت است.

واکنش‌های بین‌المللی نیز شدید بوده است. آفریقای جنوبی این تهاجم را «اقدام امپریالیستی» نامید و روسیه خواستار توضیح فوری شد. کارشناسان این عملیات را مشابه حمله آمریکا به پاناما در سال 1989 می‌دانند که منجر به دستگیری مانوئل نوریگا شد. دونالد ترامپ اعلام کرده است که ایالات متحده تا انتقال امن قدرت، ونزوئلا را «اداره» خواهد کرد، اقدامی که خشم بین‌المللی و داخلی را برانگیخته است. تحلیلگران معتقدند هدف واشنگتن از این عملیات، بخشی از استراتژی کنترل منابع نفتی ونزوئلا است؛ کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد.