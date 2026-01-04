اعتراضات گسترده در شهرهای جهان علیه ربایش مادورو

زخم کهنۀ سال نوین

رسول پویان سال نو آمد ولی جنگ و جـدل افزون شدست کودک…

تحول ششم جدی، روزی که برایم زنگ زنده‌گی دوباره را به…

نوشته از بصیر دهزاد   قصه واقعی از صفحات زنده‌گی ام  این نوشته…

دوستدارم

نوشته نذیر ظفر ترا   از  هر کی بیشتر دوستدارم ترا  چون قیمت  سر دوستدارم سرم  را گر    برند…

مولود ابراهیم

آقای "مولود ابراهیم حسن" (به کُردی: مەولود ئیبراهیم حەسەن) شاعر…

پدیدار شناسی هوسرل؛ ایده آلیستی و بورژوایی؟

Edmund Hussrel(1859-1938)    آرام بختیاری جهان شناسی؛ فنومنولوگی و شناخت ظاهر پدیده ها…

ميسر نميشود

28/12/25 نوشته نذير ظفر پير م    وصال  يار   ميسر   نميشود وقت  خزان   بهار    ميسر  نميشود بيكار م اينكه شعر و…

مهاجران در تیررس تروریستان و بازتولید سلطه طالبان در تبعید

نویسنده: مهرالدین مشید ترور جنرال سریع ، سرآغاز یک توطئه مضاعف،…

شماره ۳/۴ محبت 

شماره ۳/۴ م سال ۲۸م محبت از چاپ برآمدږ پیشکش…

مارکس و اتحادیه‌های کارگری(۸)

نوشته: ا. لازوفسکی برگردان: آمادور نویدی مارکس و جنبش اعتصاب مارکس و انگلس حداکثر توجه خود…

مائوئیسم در افغانستان: از نظریه‌پردازی تا عمل‌گرایی بدون استراتژی

این مقاله به بررسی تاریخی و تحلیلی جنبش مائوئیستی در…

                        به بهانه ی آمستردام              

   نوشته ی : اسماعیل فروغی          من نمیخواهم درباره ی چند وچون…

فدرال خواهی و هویت خواهی

در کنار فدرال خواهی درین تازگی ها پسوند دیگری بنام…

 ضرورت و اهمیت ادغام سیاسی در افغانستان

رویکردی تحلیلی به مشارکت سیاسی و تعامل مدنی نور محمد غفوری عصاره دقیق…

افغانستان معاصر و بازتعریف هویت ملی پس از فروپاشی دولت

 نویسنده: مهرالدین مشید     افغانستان معاصر یگانه کشوری در جهان است که…

یار در پیری

نوشته نذیر ظفر12/30/25سفیدی  يى که  به زلفان  یار  میبینمشکوفه  هاى…

هستی، بود و است !

امین الله مفکر امینی                        1015-22-12! بهشتِ این دنیا را مفروش به نسیــــه…

از روایت سازی تا مهندسی نفوذ و تاثیر گذاری بر…

 نویسنده: مهرالدین مشید     سفید سازی، معامله و مهار؛ الگوهای نوین تعامل…

د ارواښاد سمیع الدین « افغاني » د پنځم تلین…

نن  د ارواښاد  سمیع الدین « افغاني »  چې  د…

از نیم قرن دست آلودگی بیگانگان

باید درس عبرت گرفت ! افغانستان در جغرافیای موجود جهان از…

به پیشواز شب یلدا

دوباره نوبت دیدار یلداست شب برف است و یخبندان و سرماست دگر…

اعتراضات گسترده در شهرهای جهان علیه ربایش مادورو

 در حالی که جهان هنوز از شوک حمله ناگهانی آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، خارج نشده است، اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف جهان علیه این اقدام شکل گرفته است.

هزاران نفر در بیش از 50 شهر از جمله واشنگتن دی‌سی، نیویورک، پاریس، لندن، برلین، تورنتو، بوستون، کاراکاس و مونترال به خیابان‌ها آمدند و این عملیات را «تهاجم امپریالیستی» و «نقض حاکمیت ملی» توصیف کردند. این اعتراضات عمدتاً توسط گروه‌های ضدجنگ، سوسیالیست‌ها و فعالان حقوق بشر سازمان‌دهی شد و در واکنش به بمباران‌های آمریکا بر مکان‌های کلیدی ونزوئلا و انتقال مادورو به نیویورک برای محاکمه به‌اتهام ادعایی «قاچاق مواد مخدر» برگزار شد. در برخی کشورها از جمله استرالیا و ژاپن، فراخوان‌های زیادی برای برگزاری اعتراضات در ساعات آینده صادر شده است.

در آمریکا، واشنگتن‌دی‌سی کانون اعتراضات بود، معترضان مقابل کاخ سفید تجمع کرده شعارهایی مانند «دونالد ترامپ و ایالات متحده، بزرگ‌ترین تهدید جهان امروز» سر دادند و پلاکاردهایی علیه «ربودن مادورو» و «بمباران ونزوئلا» در دست داشتند.

در نیویورک، میدان تایمز شاهد تجمع پرشوری بود، جایی که معترضان با تصاویر مادورو و شعار «ایالات متحده رئیس‌جمهور ونزوئلا را ربود!» اعتراض خود را اعلام کردند. ویدیوهایی که توسط خبرنگاران منتشر شد، نشان‌دهنده سوزاندن پرچم آمریکا و درخواست آزادی مادورو بود.

اعتراضات مشابهی در بوستون برگزار شد و معترضان در بوستون کامن گرد آمدند و علیه «عملیات نظامی آمریکا» و «ربودن مادورو» اعتراض کردند. گروه‌های ضدجنگ تجمعاتی در لس‌آنجلس، شیکاگو، فیلادلفیا و سیاتل نیز برگزار کردند.

در اروپا نیز واکنش‌ها گسترده بود. در پاریس، معترضان پرچم آمریکا را به آتش کشیدند و اقدامات واشنگتن را «تهاجم امپریالیستی» خواندند. ویدیوهایی از این تجمع حضور گسترده مسلمانان و فعالان چپ‌گرا در پایتخت فرانسه را نشان می‌دهد.

در لندن، حزب کمونیست بریتانیا تظاهراتی مقابل سفارت آمریکا برگزار کرد و خواستار «آزادی مادورو» و «خروج امپریالیسم آمریکا از ونزوئلا» شد.

در کانادا نیز تورنتو و مونترال صحنه اعتراضات گسترده‌ای بودند. در تورنتو، معترضان مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند و این عملیات را «ربودن» و «تهاجم» توصیف کردند. در مونترال، شبکه همبستگی آمریکای لاتین تجمعی برگزار و هدف ترامپ را «تغییر رژیم» اعلام کرد.

اما در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، دهها هزار نفر از طرفداران مادورو به خیابان‌ها آمدند و با شعار «مادورو، مقاومت کن، مردم برمی‌خیزند!» علیه آمریکا اعتراض کردند. گزارش‌ها حاکی از مسلح شدن مردم در محله‌های مختلف کاراکاس برای دفاع از دولت است.

واکنش‌های بین‌المللی نیز شدید بوده است. آفریقای جنوبی این تهاجم را «اقدام امپریالیستی» نامید و روسیه خواستار توضیح فوری شد. کارشناسان این عملیات را مشابه حمله آمریکا به پاناما در سال 1989 می‌دانند که منجر به دستگیری مانوئل نوریگا شد. دونالد ترامپ اعلام کرده است که ایالات متحده تا انتقال امن قدرت، ونزوئلا را «اداره» خواهد کرد، اقدامی که خشم بین‌المللی و داخلی را برانگیخته است. تحلیلگران معتقدند هدف واشنگتن از این عملیات، بخشی از استراتژی کنترل منابع نفتی ونزوئلا است؛ کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد.

