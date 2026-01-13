اعتراضات در ایران را ایالات متحده هدایت میکند
ولادیمیر پراخواتیلوف (VLADIMIR PROKHVATILOV)، استاد علوم سیاسی، کارشناس نظامی
ا. م. شیری: علاوه بر اطلاعات موجود در مقالۀ حاضر در مورد منشاء و مبداء اغتشاشات و حملات تروریستی اخیر به کشور ما و چگونگی برانگیختن و مدیریت آنها و همچنین، اذعان صریح ترامپ و نتانیاهو به سازماندهی اغتشاشات و حملات تروریستی دی ماه، حمایت از تروریستها و اغتشاشگران و تهدید ایران به حملۀ نظامی (تروریستی)، من هم طی مقالهای با عنوان «مرحلۀ دوم حملات تروریستی فاشیستهای آمریکا و اسرائیل به میهن ما»، ماهیت و هدف ایران ویرانکن وقایع دی ماه را ثابت کردم، اما باز هم در فضای مجازی و رسانهای، برخی شبهتحلیلهایی مبنی بر «خیزش سراسری مردم ایران» منتشر میشود. حیرتآور است که چرا مؤلفان چنین شبهتحلیلها، واقعیتهای مثل روز روشن را نمیبینند! چگونه بر آنها چشم میبندند؟! واقعاً عجیب نیست؟ آیا تیراندازیها، آتش زدن خودروهای کمکهای فوری پزشکی، واژگون کردن و به آتش کشیدن اتوبوسهای شهری و دیگر خرابکاریها جزو مطالبات «خیزش سراسری مردم ایران» است؟ قضاوت با شما.
*-*-*
سازماندهی و تحریک اعتراضات اجتماعی در کشورهای هدف، کمهزینهترین شکل گسترش جهانگشایی است.
اعتراضات گسترده بیش از دو هفته است که در ایران در بحبوحۀ بحران عمیق اقتصادی در جمهوری اسلامی آغاز شده است. تا پایان سال میلادی، تورم به ۴۲ و ۲ دهم درصد در سال رسید؛ ارزش ریال، ارز ملی ایران به پایینترین حد خود یعنی ١۴۵ هزار تومان در برابر هر دلار رسید.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در ماه نوامبر فرمانی مبنی بر تغییر واحد پول امضا کرد که بر اساس آن هر ۱۰۰۰۰ ریال فعلی معادل یک ریال جدید خواهد بود. قرار است این تغییر واحد پول به تدریج طی سه سال اجرا شود. علاوه بر این، دولت ایران برای مبارزه با گرانی و قاچاق سوخت، قیمت بنزین یارانهای دولتی را در ماه دسامبر افزایش داد و یک مقیاس تعرفه تصاعدی را اعلام کرد: ۶۰ لیتر اول ۱۵۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر؛ ۱۰۰ لیتر بعدی ۳۰۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر؛ و بیش از ۱۶۰ لیتر، ۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر.
اعتراضات در دو بازار بزرگ در مرکز تهران، درست پس از سقوط ارزش ریال آغاز شد: کسبۀ کوچک، با بستن مغازههای خود، به خیابانها آمدند تا به کاهش ارزش پول و افزایش قیمتها اعتراض کنند؛ به زودی سایر ساکنان پایتخت ایران نیز به آنها ملحق شدند.
اعتراضات به زودی فراتر از تهران گسترش یافت و تظاهرات به بسیاری از شهرها در سراسر کشور سرایت کرد. علاوه بر این، اعتراضات با حمایت فعال خارجی، ابعاد سیاسی به خود گرفت.
ایالات متحده و کشورهای ناتو از طریق رسانههای دیجیتال و رسانههای بینالمللی، فشار بر مقامات ایرانی را مدیریت میکنند. نشریات مهم غربی، غولهای رسانهای و شبکههای آنلاین، از جمله بازارهای پیشبینی، به جنگ اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی کشیده شدهاند و شرطبندیها روی بیثباتسازی این کشور به شدت افزایش یافته است. اخبار جعلی در مورد از دست دادن کنترل ادعایی مقامات بر شهرهای بزرگ، از جمله پایتخت، به طور گسترده منتشر میشود.
برای مثال، پلیمارکت، بزرگترین صرافی پیشبینی آمریکا، شرطبندی روی تاریخهای کنارهگیری آیتالله خامنهای، رهبر معنوی ایران از قدرت و «سقوط رژیم ایران» را قبول میکند.
لازم به ذکر است که سال گذشته، نیت سیلور، مؤسسۀ نظرسنجی برتر آمریکایی، مشاور پلیمارکت شد و در سال ۲۰۲۵، دونالد ترامپ جونیور از طریق شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر خود، ۱۷۸۹ کاپیتال، «دهها میلیون دلار» در پلیمارکت سرمایهگذاری کرد و مشاور این شرکت شد.
پلیمارکت اخیراً ۲۰۰ میلیون دلار بودجه از پیتر تیل، بنیانگذار پالانتیر، پیمانکار اصلی پنتاگون و سیا، جذب کرده است.
به راحتی میتوان حدس زد که پلتفرم بلاکچین، که به شدت توسط تیم ترامپ کنترل میشود، یکی از ابزارهایی است که برای دامن زدن به اعتراضات در ایران استفاده میشود.
از نظر ایالات متحده، سازماندهی و تحریک اعتراضات اجتماعی در کشورهای هدف، ارزانترین شکل جهانگشایی است.
مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی ایالات متحده در شکلگیری و کنترل فعالیتهای خرابکارانه نقش کلیدی ایفا میکند و در پروژۀ «EMBERS» (زغالهای گداخته) پنتاگون، کار چندین گروه تحلیلی را هماهنگ میکند.
همانطور که قبلاً گزارش دادیم، پروژۀ «EMBERS» از رقابتی که در سال ۲۰۱۲ توسط جیسون ماتنی، یکی از کارمندان «IARPA»، بخشی از دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده سازماندهی شد، پدید آمد. از سه تیم: از ویرجینیا تک، شرکت محاسبات کوانتومی «Raytheon BBN Technologies» در کمبریج، ماساچوست و آزمایشگاههای تحقیقاتی هیوز در مالیبو، کالیفرنیا، خواسته شد یک مدل برای پیشبینی ناآرامیهای اجتماعی بسازند. در نهایت، پروژۀ «Embers»، پروژهای که از سوی یک گروه از دانشمندان ویرجینیا تک پیشنهاد شده بود، برنده شد.
بهترین همزیستی هوش جمعی انسانی و الگوریتمهای نرمافزاری را یک تیم ویرجینیایی ایجاد کرده است. توسعهدهندۀ اصلی این الگوریتمها قیزیم قورخماز، استاد دانشگاه ویرجینیا و محقق اصلی یک پروژۀ مشابه پنتاگون به نام «مینروا» بود. آنها مدلهای شبکهای و آماری را توسعه دادند که با منابعی مانند رسانههای اجتماعی، شبکۀ X (ممنوعه در روسیه)، اخبار، وبلاگها و حتی مرورگر «Tor» کار میکنند تا «اعتراضات اجتماعی، اعتصابات و نتایج انتخابات را در کشورهای هدف در آمریکای لاتین پیشبینی کنند» («Tor»، یک سامانۀ سرور نیابتی است که امکان اتصال ناشناس و امن به شبکه را فراهم میکند).
قورخماز اذعان میکند که «ناآرامیهای مدنی (اعتراضات، اعتصابات و «تصرف») از اعتراضات کوچک و غیرخشونتآمیز با هدف پرداختن به مسائل خاص تا رویدادهایی که به شورشهای گسترده تبدیل میشوند، متغیر است. تشخیص و پیشبینی این رویدادها برای جامعهشناسان و سیاستگذاران از اهمیت کلیدی برخوردار است. زیرا، میتوانند به تغییرات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی منجر شوند».
این نسخۀ رسمی آن وظایفی است که پنتاگون به توسعهدهندگان و شرکتکنندگان پروژههای «Minerva» و «EMBERS» تعیین کرده است. در واقع، هر دوی این پروژهها با هدف ایجاد بازخورد معکوس با شرکتکنندگان در اعتراضات و مدیریت مؤثر این اعتراضات انجام میشوند.
تیم ویرجینیا تک، از طریق پروژۀ «EMBERS» خود، در دو دهۀ گذشته اعتراضات در ایران را به طور فعال رصد (و اساساً مدیریت) کرده است و امروز نیز به این کار ادامه میدهد.
تحلیل و ارزیابی دقت پیشبینیهای سامانۀ «EMBERS» توسط کارشناسان تخصصی (Subject Matter Experts – SME) شرکت «MITRE»، شرکتی که ستاد عملیاتی پنتاگون برای سازماندهی اعتراضات اجتماعی و ناآرامیهای مدنی در کشورهای مختلف جهان بهشمار میآید، انجام میشود.
این «کارشناسان تخصصی» همانگونه که قبلاً اشاره کرده بودیم، از مشارکتکنندگان برنامۀ نظامی «سامانۀ شناخت محیط انسانی» (The Human Terrain System – HTS) هستند؛ برنامهای که در آن انسانشناسان، جامعهشناسان، دانشمندان علومسیاسی و زبانشناسان به کار گرفته شدند تا در جریان تهاجم ارتش آمریکا به عراق و افغانستان، الگوهایی برای مدیریت و هدایت ذهنیت جمعیت این کشورها تدوین کنند.
«MITRE» در پروژۀ جنگ سایبری پنتاگون، معروف به طرح «X»، مشارکت دارد. وبسایت «DARPA» مینویسد که «طرح X یک برنامۀ جنگ سایبری بنیادی است که با هدف توسعۀ پلتفرمهایی برای وزارت دفاع جهت برنامهریزی، اجرا و ارزیابی جنگ سایبری انجام میشود… برای این منظور، این برنامه جوامع سایبری مورد علاقه، از دانشگاهها گرفته تا پایگاه صنعتی دفاعی، صنعت فناوری تجاری و متخصصان تجربۀ کاربری را به هم متصل خواهد کرد».
بنا به وبسایت رسمی پنتاگون، «MITRE»، به عنوان بخشی از «طرح X»، پروتکلهای «STIX» (بیان ساختارمند اطلاعات تهدید) و «TAXII» (تبادل خودکار و قابل اعتماد اطلاعات شاخص) را توسعه داده است که برای ارائۀ اطلاعات در مورد تهدیدات سایبری طراحی شدهاند.
یکی از تمرکزهای اصلی توسعههای «MITRE»، چارچوب نرمافزاری «ATT&CK» (تاکتیکها، تکنیکها و دانش مشترک تهاجمی) است که میتواند برای عملیات تهاجمی آنلاین مورد استفاده قرار گیرد.
وبسایت رسمی «MITER ATTACK» در حال حاضر در مورد «مجرمان سایبری ایرانی که در جاسوسی و نظارت سایبری فعالیت میکنند»، فعالانه در حال اطلاعرسانی به جهان است، اما در مورد حملات سایبری خود به ایران سکوت میکند.
در عین حال، به گفتۀ تحلیلگران شرکت روسی «Positive Technologies»، مقامات جمهوری اسلامی در حال حاضر با یک نبرد دفاعی در سه جبهۀ سایبری روبرو هستند: «… مقابله با حملات سایبری گروههای «APT» خارجی که توسط کشورهای مختلف حمایت میشوند؛ خنثیسازی فعالیتهای هکری با هدف بیثبات کردن اوضاع در داخل کشور؛ و مبارزه با کلاهبرداری سایبری مالی».
گروههای تهدید پیشرفته و مداوم (APT)، گروههای مجرمان سایبری بسیار سازمانیافتهای هستند که حملات هدفمند پیچیده، پنهانی و طولانیمدت (را با هدف جاسوسی، سرقت دادهها و خرابکاری انجام میدهند. این گروهها میتوانند ماهها یا حتی سالها بدون شناسایی در شبکههای قربانیان باقی بمانند و برای دستیابی به دسترسی غیرمجاز از روشهایی مانند «فیشینگ»، بهرهبرداری از آسیبپذیریها و مهندسی اجتماعی استفاده میکنند.
جاسوسافزارها در کل دورۀ بررسی، تهدید غالب در ایران باقی ماندند و در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ در مقایسه با سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲، ۱۹ درصد رشد داشتند. سهم ترویانهای بانکی به ۲۰ درصد افزایش یافت.
باشگاه آروین، گروهی که خود را به عنوان یک گروه فعال مخالف معرفی میکند، وسیعاً از باجافزار استفاده میکند. این گروه به طور فعال تبلیغاتی را در «دارکوب» منتشر میکند که همگی در دستۀ باجافزار قرار میگیرند.
حملات گروههای هکری اسرائیلی «Predatory Sparrow» و «WeRedEvils» تأسیسات صنعتی ایران (کارخانههای فولاد و کارخانههای شیمیایی)، زیرساختهای راهآهن، جایگاههای سوخترسانی، وزارتخانهها و سایر سازمانهای دولتی را هدف قرار میدهد. «WeRedEvils» حملات سایبری متعددی را به زیرساختهای صنعتی و مخابراتی، از جمله ورود به سامانۀ مدیریت پروژۀ زیرساختهای نفتی ایران، انجام داده است.
همانطور که تحلیلگران «Positive Technologies» متذکر میشوند، بسیاری از گروههای «APT» مزدوران سایبری هستند. به این معنی که آنها با کمکهای مالی «MITRE» کار میکنند.
با تلاش «کارشناسان» آمریکایی، دستور کار اعتراضات در ایران به حداکثر خود رسیده است. اما، نقشۀ واقعی اعتراضات بسیار کوچکتر از نقشهای است که توسط رسانههای غربی به صورت آنلاین ایجاد شده است.
لازم به ذکر است که پنتاگون از نزدیک رصد «EMBERS» را که در حال حاضر طبقهبندی شده است، زیر نظر دارد. بنابراین، با وجود کاهش محدود ناآرامیها، وقایع در ایران به هیچ وجه پایان نیافته است.
٢٣ دی- جدی ١۴٠۴