فروپاشی شرم آور در اوجی از فساد و خیانت  و…

نویسنده: مهرالدین مشید بازخوانی یک سقوط و روایت های دردناک آن  ۱۵…

ردپای خراب‌کاری آلمان برای کشور ما و حمایت از فروپاشی…

ره‌بران طالبان خواهان پناهنده شدن به آلمان بودند. مولوی دلاور…

اسباب و عوامل سقوط جمهوری تحت اشغال

ماه اسد ماه به زانو در آمدن دو قدرت امپریالیستی…

فراخوان بخاطر انفاذ قانون اساسی

بنام خداوند حق و عدالت بدون پرداختن به چگونگی سقوط سومین…

تقدیم به روح ببرک کارمل، آن کوه اندیشه و خرد…

رفیق کارمل گرامی:  ما آن‌‌چه را فرمودید، انجام دادیم:  درس بخوان= خواندیم  کارکن=…

اسدالله بلهار جلالزي

 له نوښتګر کیسه لیکونکي، څېړونکي، ژباړونکي، تکړه ادیب او ژورنالیست…

چهارساله گی حاکمیت طالبان

نوشته ی : اسماعیل فروغی      امروز پانزدهم اگست 2025 ،…

آخرین نگاه و آخرین لبخند؛ جرقه ای سوزنده و بغضی…

نویسنده: مهرالدین مشید سنگ صبور من! خدا‌ نگهدارت؛ روایت یک سفر…

افغانستان د نړۍ په شطرنج کې یوه ډېره مهمه مهره!

حميدالله بسيا په نړیوال سیاست کې هر هېواد د شطرنج یوه…

چرا افلاتون پیامبر نشد ؟

platon (428-347 v.ch) آرام بختیاری غربی ها فیلسوف ساختند، شرقی ها، پیغمبر…

سوز وگداز!

امین الله مفکر امینی  2025-11-08! سوزوگدازِعشق،سوزد جسم وجانـــــــم زگٌدازیکه است بســـوز،روح وروانــــم ای اهلِ…

رسول همذاتوف

رسول همذاتوف (آواری: ХӀамзатил Расул؛ ۸ سپتامبر ۱۹۲۳ – ۳ نوامبر ۲۰۰۳) شاعر اهل اتحاد…

دنباله‌ی مانی‌فی‌ستِ مکتبِ دینی فلسفی من بیش از این نه…

خیلی متأسفیم برای بسیاری‌ها که دانش‌کستری را تنها با شنیدن…

افغانستان در پرتگاۀ مثلث جدال‌های قومی، تروریسم طالبانی و رقابت‌های…

نویسنده: مهرالدین مشید وقتی قومیت سلاح می‌شود، ترور حکومت می‌کند و…

غزۀ خونین

غـزه که جهـنـم زمین گردیدست از کینۀ شـیطـان لعین گردیدست درقحطی دایمی…

 فـرضـیـات ادبـیـات مـارکـسـیـسـتـی

ـررسـی انـتـقـادی دربـارۀ نـظـریـات مـطـرح شـده دربـارۀ ادبـیـات مـارکـسـیـسـتـی، کـه بـه آن…

سخن‌دان روزگذار

ای وای آن درخت شگوفان (شکست و ریخت) کاج بلند ز…

گاهنامه محبت 

شماره دوم سال ۲۸م گاهنامه محبت از چاپ برآمد. پیشکش…

صنف کوچک؛ اما مکانی مشهور و سرشار از معنویت

نویسنده: مهرالدین مشید صنفی ساده و بی آلایش؛ اما نمادی از…

د پښتو ژبې په ډګر کې پېژندل شوی کیسه او…

له ښاغلي کریم حیدري سره، چې د پښتو ژبې په…

اشعار و داستان‌های شاعر سفر کرده‌ی کرمانشاهی منتشر شد

کتاب “گریه لبخند در الفبای بازی”، تنها مجموعهای از اشعار و داستان‌های کوتاه زنده‌یاد “ایرج کیا”، شاعر و داستان‌نویس کرمانشاهی‌ست، که به کوشش و اهتمام دکتر “عبدالله سلیمانی” گردآوری و تصحیح و منتشر شده است.

این مجموعه‌ی ارزشمند، از سوی انتشارات هرمز با مدیریت جناب آقای “شهرام فروغی‌مهر” چاپ و روانه‌ی بازار نشر شده است.

بنا به گفته‌ی گردآورنده‌ی کتاب، قرار بر این بوده، که این کتاب سال‌ها پیش و از طرف انتشارات دیگری منتشر شود، که هر بار به دلایل و بهانه‌هایی لغو و کنار گذاشته شده‌ است. 

اشعار و داستان‌های کوتاه این مجموعه، از بهترین و زیباترین آثار زنده‌یاد “ایرج کیا” است، که به اذعان نگارنده‌ی کتاب، معیار انتخاب اشعار و داستان‌ها در این مجموعه تنها و تنها ارزش ادبی و زیبایی شناسانه آثار مورد نظر بوده است. در ضمن تعدادی از اشعار و داستان‌های کوتاه این مجموعه پیش از این در نشریات معتبر ادبی منتشر شده و مورد استقبال خوانندگان قرار گرفته بود.

زنده‌یاد “ایرج کیا” (آذرمهر) از نجیب‌ترین و بی‌ادعا‌ترین نویسندگان و شاعران کرمانشاهی بود، که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۳ خورشیدی، در شهر کرمانشاه دیده به جهان گشود و در اسفند ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، در ۵۶ سالگی، به علت بیماری دیده بر جهان فرو بست.

فعالیت‌های ادبی جدی وی از سال ۱۳۷۰ خورشیدی، ابتدا با نشریات شهر کرمانشاه و سپس با نشریات معتبر سراسری شروع شد. ابتدا شعر و طنز و بعدها داستان و نقد هم کار می‌کند.

سرودن شعر را تا زمانی که در قید حیات بود، ادامه داد، به‌گونه‌ای که اشعارش در نشریه‌ها و جنگ‌های مختلف استان کرمانشاه از قبیل: باختر، آوای کرمانشاه، ابراز، فراتاش، عصرانه، آوای پراو و…
و نیز نشریات سراسری هم‌چون: جهان کتاب، معیار، عصر پنجشنبه، فرهنگ مردم، ندای جامعه، سخن، اندیشه نو، وزن دنیا و… منتشر شده‌ است.

همچنین اشعارش در سایت‌های و کانال‌های مجازی معتبری، همانند جن‌زار، جنگ ادبی و کانال تلگرامی معتبر استاد “علی باباچاهی” هم منتشر شده‌ است.

کتاب «گریه لبخند در الفبای بازی» را می‌توانید از طریق فروشگاه الکترونیکی کتاب سی‌بوک و صدای معاصر تهیه کنید.

✍ #زانا_کوردستانی

