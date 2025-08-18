اشعار و داستانهای شاعر سفر کردهی کرمانشاهی منتشر شد
کتاب “گریه لبخند در الفبای بازی”، تنها مجموعهای از اشعار و داستانهای کوتاه زندهیاد “ایرج کیا”، شاعر و داستاننویس کرمانشاهیست، که به کوشش و اهتمام دکتر “عبدالله سلیمانی” گردآوری و تصحیح و منتشر شده است.
این مجموعهی ارزشمند، از سوی انتشارات هرمز با مدیریت جناب آقای “شهرام فروغیمهر” چاپ و روانهی بازار نشر شده است.
بنا به گفتهی گردآورندهی کتاب، قرار بر این بوده، که این کتاب سالها پیش و از طرف انتشارات دیگری منتشر شود، که هر بار به دلایل و بهانههایی لغو و کنار گذاشته شده است.
اشعار و داستانهای کوتاه این مجموعه، از بهترین و زیباترین آثار زندهیاد “ایرج کیا” است، که به اذعان نگارندهی کتاب، معیار انتخاب اشعار و داستانها در این مجموعه تنها و تنها ارزش ادبی و زیبایی شناسانه آثار مورد نظر بوده است. در ضمن تعدادی از اشعار و داستانهای کوتاه این مجموعه پیش از این در نشریات معتبر ادبی منتشر شده و مورد استقبال خوانندگان قرار گرفته بود.
زندهیاد “ایرج کیا” (آذرمهر) از نجیبترین و بیادعاترین نویسندگان و شاعران کرمانشاهی بود، که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۳ خورشیدی، در شهر کرمانشاه دیده به جهان گشود و در اسفند ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، در ۵۶ سالگی، به علت بیماری دیده بر جهان فرو بست.
فعالیتهای ادبی جدی وی از سال ۱۳۷۰ خورشیدی، ابتدا با نشریات شهر کرمانشاه و سپس با نشریات معتبر سراسری شروع شد. ابتدا شعر و طنز و بعدها داستان و نقد هم کار میکند.
سرودن شعر را تا زمانی که در قید حیات بود، ادامه داد، بهگونهای که اشعارش در نشریهها و جنگهای مختلف استان کرمانشاه از قبیل: باختر، آوای کرمانشاه، ابراز، فراتاش، عصرانه، آوای پراو و…
و نیز نشریات سراسری همچون: جهان کتاب، معیار، عصر پنجشنبه، فرهنگ مردم، ندای جامعه، سخن، اندیشه نو، وزن دنیا و… منتشر شده است.
همچنین اشعارش در سایتهای و کانالهای مجازی معتبری، همانند جنزار، جنگ ادبی و کانال تلگرامی معتبر استاد “علی باباچاهی” هم منتشر شده است.
کتاب «گریه لبخند در الفبای بازی» را میتوانید از طریق فروشگاه الکترونیکی کتاب سیبوک و صدای معاصر تهیه کنید.
