«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در ادامه گفت بیش از ۳۰۰ شهرک آزاد شده‌اند که شامل استحکامات اصلی می‌شوند.

به نقل از خبرگزاری تاس، پوتین همچنین افزود نیروهای روسیه در حال نابودی دشمن هستند. گروه‌ها، ذخایر و واحدهای ویژه آن را نابود می‌کنند. مواضع و سرپل‌هایی که در ماه‌های اخیر تثبیت شده‌اند، به روسیه اجازه می‌دهند تا حمله را در جهات مهم استراتژیک تسریع کند.

پوتین در ادامه خاطرنشان کرد روسیه به قهرمانی سربازان و افسران خود که در خط مقدم می‌جنگند و شجاعت و مقاومت خود را نشان می‌دهند، افتخار می‌کند.

رئیس جمهور روسیه همچنین در این نشست بر افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارتش روسیه و صنایع دفاعی کشور تاکید و به پیشرفت‌های مداوم در تمام زمینه‌های کلیدی دفاع ملی اشاره کرد.

ناتو از اوکراین حمایت نظامی می‌کند

وی در ادامه گفت ‌نیروهای مسلح روسیه همچنان اثربخشی رزمی بالای خود را نشان می‌دهند. ظرفیت‌های نظامی روسیه به صورت دائمی در حال گسترش و تکامل است. صنایع دفاعی روسیه در حال تولید تمام تجهیزات و سلاح‌های لازم در حجم فزاینده‌ای است.

پوتین تاکید کرد: «ما به خوبی می‌دانیم که کشورهای قدرتمند ناتو از اوکراین حمایت می‌کنند و سلاح و تجهیزات نظامی به آن می‌دهند. ناتو همچنان به کی‌یف کمک می‌کند، اطلاعات در اختیار این کشور قرار می‌دهد و به اوکراین مشاور می‌فرستد.»

به زودی موشک‌های مافوق صوت معرفی می‌کنیم

رئیس جمهور روسیه در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: «ارتش روسیه به زودی موشک‌های جدید مافوق صوت را معرفی خواهد کرد. ما در حال تقویت قابلیت‌های ناوگان دریایی خود هستیم و زیردریایی‌های جدیدی از جمله زیردریایی‌هایی که قادر به حمل موشک هستند، تولید کرده‌ایم.»

پوتین گفت: «قابلیت‌های ناوگان دریایی ما در حال توسعه است و ما زیردریایی‌های جدیدی از جمله زیردریایی‌های حامل موشک و حدود ۲۰ کشتی جنگی تولید کرده‌ایم. ما مصمم هستیم به اهداف عملیات ویژه نظامی در اوکراین دست یابیم. نیروهای مسلح روسیه همچنان ضامن حاکمیت و امنیت روسیه هستند.»

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: «کشور باید به طور سیستماتیک برای تقویت نیروهای مسلح خود تلاش کند. روسیه از پیشرفت در تماس با واشنگتن استقبال می‌کند. سامانه موشکی اورشنیک تا پایان سال در روسیه به حالت آماده‌باش در خواهد آمد.»

رهبران اروپا مردم را به ترس از جنگ سوق می‌دهند

وی گفت: «رهبران اروپا عمدا سطح هیستری در مورد درگیری احتمالی با روسیه را افزایش می‌دهند. روسیه همیشه به دنبال یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای موقعیت‌های دشوار است.»

پوتین در این سخنرانی گفت: «در اروپا مردم به ترس از درگیری اجتناب‌ناپذیر با روسیه سوق داده شده‌اند، اما این دروغ و مزخرف محض است.»

به گفته پوتین، تعدادی از رهبران اروپایی مسئولیت خود را فراموش کرده‌اند و بر منافع شخصی تمرکز می‌کنند.

او همچنین در این سخنرانی اشاره کرد که وضعیت ژئوپلتیکی جهان در برخی مناطق همچنان پرتنش و بحرانی است.

رئیس جمهور روسیه با اشاره به این مساله که سلاح‌های «بوروستنیک» و «پوزیدون» برای مدت طولانی سلاح‌های منحصر به فرد و بی‌نظیری باقی خواهند ماند، گفت: «سیستم‌های موشکی، پهپادها و رباتیک به طور مداوم در اختیار نیروهای مسلح روسیه قرار می‌گیرند.

پوتین در ادامه گفت که پرسنل نظامی کره شمالی در تلاش‌های گسترده مین‌زدایی در منطقه کورسک شرکت کردند.

همچنین رهبر کرملین اشاره داشت که نیروهای مسلح روسیه دشمن و ذخایر آن، از جمله آنهایی که مجهز به تجهیزات خارجی هستند را نابود می‌کنند و نیروهای روسی سرعت حملات خود را در مناطق مهم استراتژیک افزایش می‌دهند.

وی افزود: «با توجه به اینکه ناتو به طور فعال در حال ساخت و نوسازی نیروهای تهاجمی خود و استقرار انواع جدید سلاح‌ها، از جمله در فضا است، اگر دیپلماسی شکست بخورد، مجبور خواهیم شد سرزمین‌های تاریخی خود را با ابزار نظامی آزاد کنیم و مناطق غیرنظامی را گسترش خواهیم داد.»

ارتش در تمام خطوط مقدم پیروز شده است

پوتین ادامه داد: «سال ۲۰۲۵ نقطه عطف مهمی در رسیدگی به چالش‌های نیروهای پدافند هوایی است. ارتش روسیه در تمام خط مقدم پیروز شده و ابتکار عمل استراتژیک را در دست دارد. نیروهای مسلح روسیه در حال درهم کوبیدن دشمن، از جمله واحدهای نخبه آن که در مراکز نظامی غربی آموزش دیده‌اند، هستند.

وی گفت، روسیه باید همکاری‌های نظامی و فنی-نظامی خود را با متحدان و شرکایش بیشتر توسعه دهد. در نهایت، ما باید به طور فعال به توسعه همکاری‌های نظامی و فنی-نظامی با کشورهای خارجی، متحدان و شرکای خود ادامه دهیم و سیستم امنیت جمعی و دولت متحد را بهبود بخشیم.

وی افزود: «امسال نیروی دریایی روسیه زیردریایی‌های جدید و ۱۹ کشتی و شناور سطحی دریافت کرد. کارخانه اورشنیک تا پایان سال در حالت آماده‌باش رزمی قرار خواهد گرفت.»

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: «وظیفه گسترش منطقه حائل امنیتی بررسی و اهداف منطقه نظامی استراتژیک محقق خواهد شد. نیروهای هسته‌ای استراتژیک روسیه نقش اصلی خود را در بازدارندگی در برابر متجاوز و حفظ تعادل قدرت در جهان حفظ خواهند کرد.»

ولادیمیر پوتین در این جلسه همچنین گفت که بهبود نیروهای هسته‌ای استراتژیک برای روسیه یک اولویت است، زیرا آنها عنصر کلیدی بازدارندگی هستند. آنها نقش کلیدی در بازدارندگی متجاوز و حفظ تعادل قدرت در جهان ایفا خواهند کرد.

پوتین همچنین در جلسه هیئت مدیره وزارت دفاع روسیه دستور داد کار بر روی شاخص‌بندی حقوق نظامیان و تامین مسکن برای آنها ادامه یابد.

پوتین همچنین گفت: «پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ما معتقد بودیم که به سرعت به جهان متمدن غرب خواهیم پیوست. اما امروز، به نظر می‌رسد که هیچ تمدنی در آنجا وجود ندارد و فقط انحطاط است.»

رئیس جمهور روسیه افزود: «ما بر تحقق وعده‌هایی که به ما داده شده بود، اصرار داریم. علنا اعلام شد که ناتو به سمت شرق گسترش نخواهد یافت. آنها اهمیتی ندادند. ما جنگ را در سال ۲۰۲۲ آغاز نکردیم. در اصل، خود غرب این جنگ را آغاز کرد. خوک‌های کوچک اروپایی به امید سود بردن از فروپاشی روسیه به کار دولت بایدن پیوستند. آنها می‌خواستند آنچه را که در دوره‌های تاریخی قبلی از دست داده بودند، دوباره به دست آورند و سعی کردند انتقام بگیرند. روسیه در حال دستیابی به ابزارهای جدید تخریب است که تا مدت‌ها در هیچ جای دیگر جهان ظاهر نخواهند شد.»

وی ادامه داد: «مانند گذشته، ما آماده‌ایم تا مذاکرات را انجام دهیم و تمام مسائل پیش آمده را از طریق مسالمت‌آمیز حل کنیم. ایالات متحده چنین آمادگی را نشان می‌دهد. امیدواریم که همین اتفاق در اروپا نیز رخ دهد. این اجتناب‌ناپذیر است.»

وزیر دفاع روسیه نیز در این جلسه گفت: ناتو برای درگیری با روسیه حدود سال ۲۰۳۰ آماده می‌شود. ما آنها را تهدید نمی‌کنیم، آنها ما را تهدید می‌کنند.

«آندری بلوسوف» وزیر دفاع روسیه در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت که تعداد شهرک‌ها و کیلومتر مربع از اراضی آزاد شده در سال ۲۰۲۵، یک سوم بیشتر از ارقام سال ۲۰۲۴ است.

وی اظهار داشت که سرعت پیشروی گروه‌های نظامی «شرق»، «مرکز» و «غرب» در مقایسه با سال ۲۰۲۴، ۱.۵ تا ۲ برابر افزایش یافته است. فروپاشی خطوط دفاعی نیروهای مسلح اوکراین اجتناب‌ناپذیر است؛ ناظران غربی کی‌یف بالاخره این را درک کرده‌اند.

بلوسوف اظهار داشت که تهدید حمله به مناطق بلگورود، کورسک و بریانسک با ایجاد یک «منطقه امنیتی» در مناطق مرزی اوکراین کاهش یافته است.

وزیر دفاع روسیه همچنین افزود که آزادسازی کوپیانسک «منطقه امنیتی» را در منطقه خارکیف گسترش داده و تهدید گلوله‌باران در شمال لوهانسک را کاهش می‌دهد. منطقه «کنستانتینیفکا» جایی که نبردها در جریان است، به آخرین دژ اوکراین در دونباس، یعنی منطقه دروژکوفکا-کراماتورسک-اسلوویانسک، تبدیل خواهد شد. نیروهای مسلح اوکراین در شهر دیمیتروف در جمهوری خلق دونتسک به شدت محاصره شده‌اند.

بلوسوف گفت گروه نیروهای «دنیپرو» در نزدیکی‌های شهر «اورخوف» در منطقه زاپوریژیا در حال نبرد هستند. هدف اصلی برای سال آینده حفظ و افزایش شتاب فعلی حمله است. اثربخشی پدافند هوایی روسیه در دفع حملات نیروهای مسلح اوکراین به طور متوسط ۹۷ درصد است.

وزیر دفاع روسیه در این سخنرانی اظهار داشت که سیاست‌های کشورهای اروپایی و ناتو پیش‌شرط‌های واقعی برای ادامه اقدامات نظامی در سال ۲۰۲۶ ایجاد می‌کند. نقطه عطفی در استفاده از پهپادها در ماه اوت امسال رخ داد. نیروهای مسلح روسیه اکنون دو برابر نیروهای مسلح اوکراین هستند. برنامه استخدام نیروهای مسلح روسیه در سال جاری فراتر رفته و نزدیک به ۴۱۰ هزار شهروند تحت قرارداد ثبت نام کرده‌اند. همچنین تلاش‌ها باید بر جذب جوانان زیر ۳۵ سال برای کار با سیستم‌های پهپادی متمرکز شود.