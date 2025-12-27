                        به بهانه ی آمستردام              

 اسناد تازه !

 تاریخ انتشار :27.12.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

پاپ لئون چهاردهم در نخستین سخنان کریسمس خود برای جمعیت حاضر در میدان سن پیترو در واتیکان، گفت ای گوسفندان به من پیامبر خدا پول بدهید …

سه سندی که توسط «آرشیو امنیت ملی» در دانشگاه جورج واشینگتن منتشر شده است ، تصویری تازه از همکاری ایالات متحده و روسیه در زمینه حکومت اسلامی در ایران به دست می‌دهد . سه سندی که حالا منتشر شده متن گفت‌وگوهای خصوصی ولادیمیر پوتین و جورج دبلیو بوش، روسای جمهوری روسیه و آمریکا در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ است.

دو رهبر از همان ابتدا توافق دارند که خوب شد خمینی را انداختیم به مردم ایران و در اولین گفت‌وگوی این دو در کاخ بردو در اسلوونی است که ولادیمیر پوتین می‌گوید به نظر او یه بار باهاس یه انگلی بندازیم به مردم ایران تا نونمون تو روغن بمونه …

بی بی سی فارسی ترانه علیدوستی را نشان داد و همزمان رضاپهلوی … یعنی 2 سمبل فرهنگی !

همین چند وقت پیش بود علی کریمی سمبل فرهنگ پهلوی از زیر عبای آخوند اومد آلمان و با رئیس جمهور آلمان عکس گرفت و رفت نشست وسط ائتلاف و عاشق رضاپهلوی شد و رفت و رفت و رفت … هنوز دارد میرود منتها هی عقب عقب …
 
دلیل قاطی کردنش روشن است فکر میکرد از زیر عبای آخوند برود زیر چتر سلطنت و بنشیند زیر دست پهلوی سودش بهتر است . اما آمد و دید عملا واسه خود رضا پهلوی هم شیشکی نمیزنن چه رسد به فحاشان و مریدان ابلهش…

عجیب نیست قاط زدن حاج علی کریمی . فکر میکرد به زودی وزیر همایونی میشود با حقوق مکفی …

حالا فقط فحاش شده ، یعنی از عصبانییت . کاملا برایشان مشخص شد خبری از بازگشت سلطنت نیست . خر داغ میکنن پس عصبانی است …

غرب همین عقب مونده ها را در ائتلاف هشت نفره نشاند کنار هم و رسانه های فارسی زبان هم دمیدن توش !

علی کریمی یکی از سمبلهای فرهنگ سلطنت و پهلوی است که با مرداتگی اش میخواهد همه مخالفان سلطنت را بگاید … رضاپهلوی هم سمبل اصلی نرینه ها یی است که به جز جنس نر اصلا چیز دیگه ایی نمیشناسد . بابایش از همان قدیم به ننه اش میگفت ناقص العقل …

رادیو فردا هم ، یورونیوز ، بی بی سی … هم مستمر مشغول نشان دادن رضاپهلوی و فرهنگ پهلوی از جنس نرینه ها هستند .

 روزی که بی بی سی فارسی مستند ترانه علی دوستی را نشان داد با میلیونها بازدید کننده … یعنی میداند تحولات آتی جامعه ایران از جنس زنانه است و این کشف جدیدی نیست . الان فرهنگ نرینه های سلطنتی در قرن 21 کجای مش باقره ؟ این جماعت بازمانده از سلطنت ساخت غرب در قرن 20 طی این سالها فقط تلاش کردند که ثابت کنند اهل تغییر و تنظیم با قرن 21 نیستند .

نمیفهمم این تناقض را ؟ یعنی از یک طرف پهلوی نرنیه مرتجع را نشان بدهد و از طرفی با نشان دادن مستند ترانه علیدوستی به جنس زنانه تحولات اقرار کند ؟ این شکاف عمیق فرهنگی فقط در یک حالت بسته میشود . سامانه سلطنت پهلوی خودش را با نبض قرن 21 تنظیم کند یعنی فقط سرعتش را بالا ببرد . قرار نیست جامعه رشد یافته ایران خودش را با مرتجعین سلطنت و فرهنگ کیری علی کریمی و سلطنت پهلوی تنظیم کند .

فرهنگ نرینه های وحشی البته میتواند بگوید کمونیست است یا مسلمان یا هیتلری یا گاو پرست… ولی فعلا بازارش عمدتا در قبضه مسلمین و سلطنتی ها است .

اسماعیل هوشیار

27.12.2025

