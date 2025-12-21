از نیم قرن دست آلودگی بیگانگان

باید درس عبرت گرفت !

افغانستان در جغرافیای موجود جهان از پیچ و خم های گوناگون عبور کرده است ، از اشغال ها تا جنگ های خودی، از دسایس خلاف تمامیت ارضی تا نعره بازی های قومی و زبانی و زبان درازی های تغیر نام یا تجزیه .

گروهک های دست پرورد مراجع تشنج زای خارجی یا مست امید‌های موهوم امتیاز ثروت و قدرت اند یا از سفاهت و نا عاقبت اندیشی در نقش قدم دلالان سود و سرمایه پا می‌گذارند. عده ای هم از روی احساسات ناقص در قفس تنگ فکری فریبکاران گیر مانده اند . این ها به بازیگران روی صحنه دسترسی دارند نه به نقش آفرینان عقب ستیژ سیاستگری ، ازین جهت از سناریوی سری نگاشته شده مراجع استخبارات نا آگاه اند و نمی‌توانند درک کنند که پرده نشینان حرم تئوری توطئه چگونه در دست سوم ایشان را خلاف منافع ملی کشور به گردش می آورند.

صفحه تفرقه جویی و نفاق اندازی عقیدتی از لندن و قصر سفید تا اسلام آباد سیاه شده است ، دیگر ریگن و تاچر صلاحیت صدور فتوای جنگ افغان علیه افغان را از دست داده اند و پاکستان نمی‌تواند به آن رنگ اسلامی بدهد ، سران هفتگانه ایکه همچون ربات‌ها در بدل بوجی های دالر از ماورای دیورند بسوی افغانستان به تحرک آورده می‌شدند یا چشم از جهان پوبسته اند یا آنقدر رنگ زرد و ملامت سار عام و خاص اند که از خجلت زدگی شیمه تحرک را ندارند .

کسانیکه نا آگاهانه‌ در سایه تبلیغات همان مراجع کهنه کار نیم قرنه قرار گرفته اند به وضعیت جیوپولیتیک و جیو استراتژیک کشور با چشمان باز و مغز دور از تعصب بنگرند و بیاندیشند که چگونه مراکز تحریک و تشنج از جوشش عقیدتی پاک مردم به پرپایی تفرقه های نامیمون قومی و سمتی گذر نموده اند و چه می‌خواهند؟ به همان گونه که از شور عقیدتی مردم بهره بردند حالا از گرم سازی تنور تفرقه و به هم اندازی نان مطلوب بدست می آورند.

این نسل باید بداند که با ریختن خون ده ها هزار هم‌وطن شان حاصل کار چه بود ؟

— دو ماه ریاست جمهوری عبوری برای مرحوم مجددی .

— پنج سال ریاست جمهوری مرحوم ربانی در جنگ با همه تنظیمها .

— پس از گر دش های خونین قدرت در ظرف ده سال ( پنج سال جهادی ها و پنج سال اول طالبان ) هجوم هزاران عسکر ناتو و آمریکا و استخبارات شرق و غرب در کشور با تباهی های خونین ، ویرانی های شهر و ده ، ترویج مفاسد اداری و اخلاقی ، تمرکز ثروت بدست سران خریده شده و قدرتمندان محلی. بالاخره فرارو اکنون انواع اتهام ها و دشنام ها علیه کشور و مردم افغانستان .

باید بدانند که نزد مراجع بیگانه بازی در نقش گذشتگان با گذار از جهاد به تفرقه حیثیت مهره های تاکتیکی را دارند نه ابزار استراتژیک که درین بازی پیچیده ضد منافع ملی افغانستان بکار برده می‌شوند.

با رسیدن به استراتژی مطلوب بحیث مهره های سوخته روبیده می‌شوند، آنگاه با افسوس و پشیمانی در بدل خیانت بزرگ ملی گرد مذلت را از روی شان پاک نشده ملامت تاریخ باقی می مانند زیرا بحیث غوغا گران ضد انسجام و همگرایی جامعه معرفی شده مسئولیت همه نارسایی ها را بدوش شان می‌گذارند ، چنانچه مسئولیت بیست سال فجایع خودی را بدون قبول جنایات بدوش دستیاران وطنفروش افغانی شان گذاشتند .

وسعت نظر ، اندیشه باز ، قدرت درک بغرنجی های سیاسی ، جرئت تغیر موقف از تفرقه افگنی به وفاق گرایی ، پشت پا زدن به ناسزاگویی قومی و گرایش بسوی هموطنی و همزیستی همگانی در همین جغرافیا حال و آینده افغانستان را محفوظ و مصئون داشته آرامش روانی و فزیکی را در قبال میداشته باشد .طفره روی از خیر به شر از ا ریانای کهن تا اکنون راه

شیطان بوده، نیک اندیشی ، نیک گفتاری و نیک رفتاری حقانیت راهیست که اسلام هم امر به خیر می‌کند .

نگذارید شیطینت بازان شر را در پوش خیر تبلیغ کنند و شما را بفریبند .