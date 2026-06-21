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از تهدید تا شکست وتسلیم ؟!       

                                نوشته ی : اسماعیل فروغی

     سرانجام ، تفاهم نامه ای که از تاریخ نوزدهم جون 2026 قابل اجرا است میان ایران و امریکا به امضا رسید . تعهد به آتش بس و پایان جنگ در تمام جبهه ها( شامل متحدان هردوطرف ) عمده ترین هدف تفاهم نامه است . 

      جنگ تجاوزکارانه و غیرعادلانه ی امریکا و اسراییل علیه ایران ، که قرار بود فقط در شش هفته به پیروزی قاطع امریکا و اسراییل منجر شود ، به جای پیروزی ، اسباب شکست تحقیرآمیز ایالات متحده ی امریکا را فراهم آورد . دونالد ترامپ رییس جمهور ایالت متحده ی امریکا که خواسته یا ناخواسته در باتلاق این جنگ گیر افتاده است ، پس از دوبار زور آزمایی نظامی با ایران ، با سرافگنده گی بدنبال نجات ازین مخمصه و بیرون شدن ازین باتلاق است . دونالد ترامپ و مشاوران امنیتی اش، تن دادن به خواستهای ایران را تنها راه نجات ازین باتلاق یافته اند .

     جنگ پژوهان ، نظریه پردازان و مشاوران نزدیک امنیتی رییس جمهورترامپ اکنون بصراحت می گویند که تصمیم حمله به ایران یک اشتباه عظیم و فاجعه‌بارامریکا بود که باید درکتاب‌های تاریخ ثبت شود . نظریه‌پردازان و استراتژیستان مطرح امریکایی اکنون واضحاً می گویند که : ” امریکا در مسیر شکستی کاملاً تحقیرآمیز و ایران در آستانه ی پیروزی کامل و تسلط بر تنگه‌های حیاتی منطقه قرار گرفته اند.”

     آن ادعاهای مکرر ترامپ مبنی بر پیروزی کامل ، دیگر خریداری درامریکا ودر جهان نداشته و تهدیدهای او برای از سرگیری حملات ، که مطمئناً به پاسخ سخت تر ایران در سراسرمنطقه روبرو خواهد شد، هیچ تاثیری ندارند.

      همه شاهدیم که ایرانیان فقط با مسدود کردن تنگه ی هرمز و حملات راکتی – پهپادی بی مانند به تاسیسات امریکایی در منطقه ی خلیج فارس ، چنان راهکارنظامی غیر قابل پیش‌بینی را درجنگ به پیش بردند که بزرگترین قدرت نظامی جهان را به تفاهم و قبول مسوولیت های حیرت آور ، وادار و مجبور نمودند . ارچند واشنگتن و اسراییل هزاران تن بمب برسرتاسیسات دولتی و ملکی ایران ریخته و ده ها رهبر ملکی و نظامی ارشد بشمول رهبر روحانی و دهها دانشمند و فزیکدان ایران را کشتند و محاصره ی ایران را تنگتر کردند ؛ اما نتوانستند تهران را به تسلیم وادار نمایند. ایران نتنها تسلیم نشد بلکه حتا امریکا و اسراییل را وادار نمود تا به این خواسته های ایران تن بدهند :

 – جنگ را درتمام جبهه ها بشمول لبنان متوقف سازند ؛

 – امریکا و هم پیمانان منطقه ای اش باید300 میلیارد دالر برای بازسازی ایران فراهم نمایند ؛

 ـ امریکاییان باید 24 میلیارد دالر پول های بلوکه شده ی ایران را هرچه زود تر به ایران باز بگردانند ؛

 – آنان باید تنگه ی هرمز را جزء قلمرو ایران پنداشته و مدیریت و کنترول عادلانه ی آن را وظیفه ی ایران و عمان قبول نمایند.

 – امریکاییان باید تحریم های گونه گون علیه ایران را گام به گام از سر ایران بردارند . 

 – و مهمترازهمه ، همانگونه که ایران درامور امریکا و اسراییل مداخله نمی کند ،امریکا و اسراییل هم هیچگاهی در امورایران مداخله نکرده و ایران را بار دیگر موردتهاجم نظامی قرار ندهند . 

   این خواست ها خواست های مردم قهرمان ایران است که باید مطابق تفاهم‌نامه محقق شود . در برابر آن ، خواستهای امریکا بود که هیچکدام نه محقق شد و نه در تفاهم نامه جا داده شده است . 

– حاکمیت ایران تعویض نشد ؛ 

– حق همصدایی ایران با محورمقاومت حفظ شد ؛ 

– و قدرت راکتی – پهپادی ایران که امریکا را به تسلیم وادار نمود ، نتنها تضعیف نشد بلکه حتا قوی تر از پیش شد .

 – تنها موردی که ایران به آن تمکین نموده است ، تعهد به عدم دسترسی به سلاح هسته ایست که آنهم از قبل ، مطابق دساتیر مذهبی شان حرام اعلان شده است .

     بهرحال ، رعایت مفاد تفاهم‌نامه نشان‌دهنده ی این حقیقت است که ایالات متحده ی امریکا ، پس از شکست در جنگ ویتنام ، در یک رویارویی مستقیم ، باردیگرجنگ را می بازد و به خواستهای طرف مقابل گردن می نهد .

      مقاومت سرسختانه ی ایران در برابر زورگو ترین زورگو های جهان ، تاریخ مبارزات ملت ها را از نو تعریف نموده و به ملل جهان ثابت می سازد که هیچ قلدری ولو امریکا توان ایستاده گی دربرابرمقاومت ملی مردمان جهان نداشته و ندارند.

                 فروغی ( ماه جون سال 2026 ) 

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