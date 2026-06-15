 ارژنگ شمارۀ 47و48

دوماه‌نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی ارژنگ ، دورۀ اوّل، سالِ هفتم، شمارۀ 47و48، فروردین تا تیر 1405 منتشر شد.

با آثاری از:

ج.اشتاین‌بک/ ر.افشاری/ ش.اقبال‌زاده/ ز.اکبرزاده/ م.امیرشاهی/ ک.امین‌آوه/ ب.ایمانی/ ا.باستانی/ ع.باقرزاده/ خ.باقری/ خ.بایزیدی(دلیر)/ ب.برشت/ م.تقی‌بهار(ملک‌الشعرا)/ م.ر.پورموسی/ پ.پیکاسو/ ف.ن.توتچف/ ب.جلیلی/ د.جلیلی/ س.جمال‌آبادی/ ح.حضرتی(ا.تیرداد)/ ر.حمزه‌تف/ ق.حیدر/ م.خرّمشاهی/ ک.دستوری/ ع.ا.راشدان/ س.رفیعی‌پور/ و.روزبهانی/ ت.رهنما/ ا.زُهَری/ م.ساغر/ س.سرکشیکیان/ س.سلطانی‌طارمی/ م.شهامت/ پ.صوفی‌زاده/ ا.طبری(کاوه)/ ر.عابد/ ه.عابدین/ ع.عبّاس‌پور/ ر.عبّاسی/ ه.عبّاسی/ ح.فرحبخش/ ح.فروغیان/ ن.قبّانی/ س.کاظمی/ م.کلانتری(پیروز)/ آ.گینزبرگ/ پ.مدرّسی/ ب.مطلّب‌زاده/ ف.مسعودی/ ر.موسوی‌طبری/ م.مهرآور/ ن.میر/ ف.م.هاشمی/ ح.یوسفیان/ و…