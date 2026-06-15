 ارژنگ شمارۀ 47و48

زنان وجهاد سیاسی علیه ظلم واستبداد

مقدمه  از دید قرآن کریم وسنت نبوی ، زنان دارای شآن…

خیزش زنان هرات؛ آزمون مردانگی فراقومی  و تجلی همبستگی ملی

نویسنده: مهرالدین مشید هتک حرمت به زنان هرات؛ پرده از سیمای…

         چه باید کرد 

چه  با ید  کرد  ها  بسیا  ر گشته  از ینکه  راه …

باسط محمد غریب

آقای "باسط محمد غریب" (به کُردی: باست حەمە غەریب) شاعر…

طالبان نماد خشونت، تبعیض و سرکوب علیه زنان و دختران

شباهنگ راد یکی از مهم‌ترین روایت‌ها در تبیین پدیدهٔ طالبان این…

دیار حلبچه‌ای

شاعر کُرد زبان "دیار حلبچه‌ای" (به کُردی: دیار هه‌له‌بجه‌یی) با…

ایدئولوژی ستیزان؛ خود ایدئولوژی گرایند

ideologie . آرام بختیاری ایدئولوژی انسانی؛ ضروری، مفید و رهایی بخش است.  ایدئولوژی؛…

 پری قره‌داغی

بانو "پری قره‌داغی" (به کُردی: پەری قەرەداخی) شاعر معاصر کُرد،…

از صنف درس تا پشت فرمان؛ روایت یک نسل

نویسنده: مهرالدین مشید آینه غربت؛ روایت زندگی یک نسل در یک…

جبار صابر

استاد "جبار صابر" (به کُردی: جەبار سابیر) شاعر معاصر کُردزبان…

بیاد دنیای امن و آزاد

رسول پویان نفت و گاز اول فروغ منزل و کاشانه شد بعد…

اهمیت ژئوپولتیک و ژیواکونومیک دهلیز واخان؛

پاکستان در اندیشه کنترول کامل این دهلیزحیاتی: کریدور واخان (Wakhan Corridor)،…

ډرونونه، سیم‌کارتونه او ټکنالوژیک جنګ

ليکنه: حميدالله بسيا په اوسنۍ نړۍ کې د جګړو بڼه تر…

طالبان و بازی‌های پنهان؛ از فرافکنی سیاسی تا مهندسی استخباراتی

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان و نبرد روایت ها؛ بازی های سیاسی…

مپیندارید یاران!

امین الله مفکرامینی  2026-02-06! مپنــــدارید یـاران که من دیوانــــــه ام زخودغافل وبــا خلق…

دورنمای پایان نزاع‌های گروهی و قومی در افغانستان؛ فرصت‌ها و…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در بیش از دو سدهٔ اخیر، افزون…

توافقنامه همکاری نظامی روسیه و افغانستان

ضرورت دوجانبه و برمبنای منافع طرفین : منافع روسیه ؛ افغانستان با…

بازخوانی تحولات افغانستان؛ از بن بست سیاسی تا تحول اجتماعی

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در آستانهٔ دگرگونی؛ از متن استبداد تا…

چگونگی آبیاری  زمین های زراعتی

نوشته کریم پوپل مورخ ۲۲ می ۲۰۲۶ آبیاری عملیه رساندن مقادیر کنترل…

پیاوړی لیکوال، تکړه شاعر

له ښاغلي ډاکټر طارق رشاد سره چې د علم، ادب…

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 ارژنگ شمارۀ 47و48

دوماه‌نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی ارژنگ ، دورۀ اوّل، سالِ هفتم، شمارۀ 47و48، فروردین تا تیر 1405 منتشر شد.

با آثاری از: 

ج.اشتاین‌بک/ ر.افشاری/ ش.اقبال‌زاده/ ز.اکبرزاده/ م.امیرشاهی/ ک.امین‌آوه/ ب.ایمانی/ ا.باستانی/ ع.باقرزاده/ خ.باقری/ خ.بایزیدی(دلیر)/ ب.برشت/ م.تقی‌بهار(ملک‌الشعرا)/ م.ر.پورموسی/ پ.پیکاسو/ ف.ن.توتچف/ ب.جلیلی/ د.جلیلی/ س.جمال‌آبادی/ ح.حضرتی(ا.تیرداد)/ ر.حمزه‌تف/ ق.حیدر/ م.خرّمشاهی/ ک.دستوری/ ع.ا.راشدان/ س.رفیعی‌پور/ و.روزبهانی/ ت.رهنما/ ا.زُهَری/ م.ساغر/ س.سرکشیکیان/ س.سلطانی‌طارمی/ م.شهامت/ پ.صوفی‌زاده/ ا.طبری(کاوه)/ ر.عابد/ ه.عابدین/ ع.عبّاس‌پور/ ر.عبّاسی/ ه.عبّاسی/ ح.فرحبخش/ ح.فروغیان/ ن.قبّانی/ س.کاظمی/ م.کلانتری(پیروز)/ آ.گینزبرگ/ پ.مدرّسی/ ب.مطلّب‌زاده/ ف.مسعودی/ ر.موسوی‌طبری/ م.مهرآور/ ن.میر/ ف.م.هاشمی/ ح.یوسفیان/ و…

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