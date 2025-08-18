فروپاشی شرم آور در اوجی از فساد و خیانت  و…

نویسنده: مهرالدین مشید بازخوانی یک سقوط و روایت های دردناک آن  ۱۵…

ردپای خراب‌کاری آلمان برای کشور ما و حمایت از فروپاشی…

ره‌بران طالبان خواهان پناهنده شدن به آلمان بودند. مولوی دلاور…

اسباب و عوامل سقوط جمهوری تحت اشغال

ماه اسد ماه به زانو در آمدن دو قدرت امپریالیستی…

فراخوان بخاطر انفاذ قانون اساسی

بنام خداوند حق و عدالت بدون پرداختن به چگونگی سقوط سومین…

تقدیم به روح ببرک کارمل، آن کوه اندیشه و خرد…

رفیق کارمل گرامی:  ما آن‌‌چه را فرمودید، انجام دادیم:  درس بخوان= خواندیم  کارکن=…

اسدالله بلهار جلالزي

 له نوښتګر کیسه لیکونکي، څېړونکي، ژباړونکي، تکړه ادیب او ژورنالیست…

چهارساله گی حاکمیت طالبان

نوشته ی : اسماعیل فروغی      امروز پانزدهم اگست 2025 ،…

آخرین نگاه و آخرین لبخند؛ جرقه ای سوزنده و بغضی…

نویسنده: مهرالدین مشید سنگ صبور من! خدا‌ نگهدارت؛ روایت یک سفر…

افغانستان د نړۍ په شطرنج کې یوه ډېره مهمه مهره!

حميدالله بسيا په نړیوال سیاست کې هر هېواد د شطرنج یوه…

چرا افلاتون پیامبر نشد ؟

platon (428-347 v.ch) آرام بختیاری غربی ها فیلسوف ساختند، شرقی ها، پیغمبر…

سوز وگداز!

امین الله مفکر امینی  2025-11-08! سوزوگدازِعشق،سوزد جسم وجانـــــــم زگٌدازیکه است بســـوز،روح وروانــــم ای اهلِ…

رسول همذاتوف

رسول همذاتوف (آواری: ХӀамзатил Расул؛ ۸ سپتامبر ۱۹۲۳ – ۳ نوامبر ۲۰۰۳) شاعر اهل اتحاد…

دنباله‌ی مانی‌فی‌ستِ مکتبِ دینی فلسفی من بیش از این نه…

خیلی متأسفیم برای بسیاری‌ها که دانش‌کستری را تنها با شنیدن…

افغانستان در پرتگاۀ مثلث جدال‌های قومی، تروریسم طالبانی و رقابت‌های…

نویسنده: مهرالدین مشید وقتی قومیت سلاح می‌شود، ترور حکومت می‌کند و…

غزۀ خونین

غـزه که جهـنـم زمین گردیدست از کینۀ شـیطـان لعین گردیدست درقحطی دایمی…

 فـرضـیـات ادبـیـات مـارکـسـیـسـتـی

ـررسـی انـتـقـادی دربـارۀ نـظـریـات مـطـرح شـده دربـارۀ ادبـیـات مـارکـسـیـسـتـی، کـه بـه آن…

سخن‌دان روزگذار

ای وای آن درخت شگوفان (شکست و ریخت) کاج بلند ز…

گاهنامه محبت 

شماره دوم سال ۲۸م گاهنامه محبت از چاپ برآمد. پیشکش…

صنف کوچک؛ اما مکانی مشهور و سرشار از معنویت

نویسنده: مهرالدین مشید صنفی ساده و بی آلایش؛ اما نمادی از…

د پښتو ژبې په ډګر کې پېژندل شوی کیسه او…

له ښاغلي کریم حیدري سره، چې د پښتو ژبې په…

 اروپا نمی تواند موضع واشنگتن در قبال کی‌یف را تغییر دهد

 «ولادیسلاو تئوفیل بارتوشفسکی» معاون وزیر امور خارجه لهستان، در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی «پولست» در ارتباط با دیدار امروز «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهوری اوکراین با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی در کاخ سفید با حضور سران کشورهای اروپایی برای حل و فصل مناقشه اوکراین، گفت که رهبران قاره سبز امروز به هیچ روشی نمی توانند بر تصمیم و نظر رئیس جمهوری آمریکا در قبال کی یف تاثیری بگذارند.

این دیپلمات لهستانی تصریح کرد: «تصمیمات اصلی در مورد اوکراین در واقع در یک حلقه بسته و با حضور افراد محدودی در واشنگتن گرفته خواهند شد و نمایندگان کشورهای اروپایی در این حلقه حضور نخواهند داشت. آن ها تأثیر بسیار کمی بر این موضوع دارند. در آنجا (واشنگتن) تصمیمات فقط توسط یک نفر گرفته می‌شود.»

وی همچنین در ارتباط با عدم حضور نماینده ای از لهستان در این مذاکره اظهار داشت که لهستان کشوری با وسعت متوسط است و نفوذ بین‌المللی کشورهایی مثل آلمان یا انگلیس را ندارد.

ترامپ پس از دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در آلاسکا در ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) با زلنسکی و سپس با رهبران انگلیس، آلمان، ایتالیا، لهستان، فنلاند و فرانسه، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و رئیس کمیسیون اروپا تماس تلفنی برقرار کرد و آن ها را در جریان روند این نشست قرار داد.

کاخ سفید در ارتباط با مذاکرات امروز برنامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد ترامپ، زلنسکی و تیم‌هایشان ابتدا نشستی برگزار می‌کنند و سپس نشست بزرگتری با حضور رهبران اروپایی برگزار خواهد شد. طبق آخرین گزارش‌ها، برنامه دیدارهای امروز به شرح زیر است:

ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت واشنگتن (۲۰:۳۰ به وقت تهران) : رهبران اروپایی در ایوان جنوبی کاخ سفید حضور خواهند یافت. رسانه‌ها اجازه دارند ورود آنها را پوشش دهند.

ساعت ۱:۰۰ تا ۱:۱۵ به وقت واشنگتن (۲۱:۳۰ تا ۲۱:۴۵ به وقت تهران) : زلنسکی و ترامپ یکدیگر را ملاقات می‌کنند و بلافاصله وارد جلسه‌ای خصوصی در دفتر بیضی کاخ سفید خواهند شد. انتظار می‌رود جی ‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در این جلسه حضور خواهد داشته باشد.

۲:۱۵ تا ۲:۳۰ بعد از ظهر به وقت واشنگتن (۲۲:۴۵ تا ۲۳:۰۰ به وقت تهران) : ترامپ یک ساعت پس از آغاز جلسه خود با زلنسکی، دیگر رهبران اروپایی را در «اتاق ناهارخوری دولتی» ملاقات می‌کند. ۱۵ دقیقه پس از خوشامدگویی‌ها، رئیس‌جمهوری آمریکا و رهبران اروپایی عکس دسته‌جمعی خواهند گرفت.

ترامپ و رهبران اروپایی ۳:۰۰ بعد از ظهر به وقت واشنگتن (۲۳:۳۰ به وقت تهران) وارد جلسه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز در «سالن شرقی» کاخ سفید می‌شوند. زلنسکی نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

در نشست ترامپ با رهبران اروپایی، «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان، «الکساندر استاب» رئیس جمهوری فنلاند، «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا «مارک روته» دبیرکل ناتو و «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا حضور خواهند داشت.

