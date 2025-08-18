«ولادیسلاو تئوفیل بارتوشفسکی» معاون وزیر امور خارجه لهستان، در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی «پولست» در ارتباط با دیدار امروز «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهوری اوکراین با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی در کاخ سفید با حضور سران کشورهای اروپایی برای حل و فصل مناقشه اوکراین، گفت که رهبران قاره سبز امروز به هیچ روشی نمی توانند بر تصمیم و نظر رئیس جمهوری آمریکا در قبال کی یف تاثیری بگذارند.

این دیپلمات لهستانی تصریح کرد: «تصمیمات اصلی در مورد اوکراین در واقع در یک حلقه بسته و با حضور افراد محدودی در واشنگتن گرفته خواهند شد و نمایندگان کشورهای اروپایی در این حلقه حضور نخواهند داشت. آن ها تأثیر بسیار کمی بر این موضوع دارند. در آنجا (واشنگتن) تصمیمات فقط توسط یک نفر گرفته می‌شود.»

وی همچنین در ارتباط با عدم حضور نماینده ای از لهستان در این مذاکره اظهار داشت که لهستان کشوری با وسعت متوسط است و نفوذ بین‌المللی کشورهایی مثل آلمان یا انگلیس را ندارد.

ترامپ پس از دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در آلاسکا در ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) با زلنسکی و سپس با رهبران انگلیس، آلمان، ایتالیا، لهستان، فنلاند و فرانسه، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و رئیس کمیسیون اروپا تماس تلفنی برقرار کرد و آن ها را در جریان روند این نشست قرار داد.

کاخ سفید در ارتباط با مذاکرات امروز برنامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد ترامپ، زلنسکی و تیم‌هایشان ابتدا نشستی برگزار می‌کنند و سپس نشست بزرگتری با حضور رهبران اروپایی برگزار خواهد شد. طبق آخرین گزارش‌ها، برنامه دیدارهای امروز به شرح زیر است:

ساعت ۱۲:۰۰ ظهر به وقت واشنگتن (۲۰:۳۰ به وقت تهران) : رهبران اروپایی در ایوان جنوبی کاخ سفید حضور خواهند یافت. رسانه‌ها اجازه دارند ورود آنها را پوشش دهند.

ساعت ۱:۰۰ تا ۱:۱۵ به وقت واشنگتن (۲۱:۳۰ تا ۲۱:۴۵ به وقت تهران) : زلنسکی و ترامپ یکدیگر را ملاقات می‌کنند و بلافاصله وارد جلسه‌ای خصوصی در دفتر بیضی کاخ سفید خواهند شد. انتظار می‌رود جی ‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در این جلسه حضور خواهد داشته باشد.

۲:۱۵ تا ۲:۳۰ بعد از ظهر به وقت واشنگتن (۲۲:۴۵ تا ۲۳:۰۰ به وقت تهران) : ترامپ یک ساعت پس از آغاز جلسه خود با زلنسکی، دیگر رهبران اروپایی را در «اتاق ناهارخوری دولتی» ملاقات می‌کند. ۱۵ دقیقه پس از خوشامدگویی‌ها، رئیس‌جمهوری آمریکا و رهبران اروپایی عکس دسته‌جمعی خواهند گرفت.

ترامپ و رهبران اروپایی ۳:۰۰ بعد از ظهر به وقت واشنگتن (۲۳:۳۰ به وقت تهران) وارد جلسه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز در «سالن شرقی» کاخ سفید می‌شوند. زلنسکی نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

در نشست ترامپ با رهبران اروپایی، «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان، «الکساندر استاب» رئیس جمهوری فنلاند، «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا «مارک روته» دبیرکل ناتو و «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا حضور خواهند داشت.