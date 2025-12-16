            ائتلاف های شکننده و شجره نامۀ سیاه سیاستگران افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید تغییر ناپذیری طالبان و ناتاثیر گذاری مخالفان اعتماد…

             خواب ظلمانی

خفتگا ن رویا ی  یک  آرا مش ا ند  همچوکشتی بسته…

      نسبت ونسبیت 

نسبت بیان منسوب ومربوط ،ربط وتعلق وبا مفاهیم تناسب ،متناسب…

این هم بیاد تاریخ بماند

قومگرایی و ائتلاف ها بر بنیاد قومیت حلال مشکل افغانستان نیست! گرایش…

چرا اخلاق در همه‌ عرصه‌های زنده‌گی میان بیش‌ترین بشرِ قرنِ…

اخلاق‌نگری به سیاست‌مدارانِ بد اخلاق: مورد ترامپ محمدعثمان نجیب نماینده‌ی مکتب-دینی فلسفی من…

برابری حقوی + استعداد ذاتی = شایسته سالاری...!

انسان ها٬ نظر به توانایی های ذاتی برابر آفریده نشده اند.…

مرغ رویا  

رسول پویان  مسوزان بال پـرواز پرستـوهـای زیبا را   میفگـن در قفسهای طلایی…

تعامل که انزوا؟

نور محمد غفوري په نړیوالو اړیکو کې د هېوادونو برخلیک د…

از کابل تا دیاسپورا؛ روایتی از هفت خوان رنج های…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان؛ در گره گاۀ تروریسم و مردم این…

هویت و عوامل تعیین‌کننده آن: بررسی علمی و تحقیقاتی

نور محمد غفوری خلاصه هویت یکی از مفاهیم بنیادین علوم اجتماعی و…

نقد متافیزیک؛ شرط انقلابی بودن،شد

Metaphisik. آرام بختیاری متافیزیک؛ میان الاهیات، و هستی شناسی توهمی.   آغاز بحث متافیزیک…

جهان در آستانهٔ زوال دموکراسی

نویسنده: مهرالدین مشید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ نقطهٔ…

اتحاد 

تابکی در رنج  و دوری ها ستیم موج  نا  پید ا…

نان آوران کوچک

   ساجده میلاد در ازدحام جاده در شب ها  کودکی پرسه می‌زند هر…

یادهانی ضروری

خطاب به کسانی که به خطا، ببرک کارمل و محمود…

روناک آلتون

خانم "روناک آلتون" (به کُردی: ڕوناک ئاڵتوون)، شاعر و نویسنده‌ی…

جګړې او ورک شوي سرتېري

حميدالله بسيا په انساني تاریخ کې جګړې تل له وینو، وېر،…

تجربه های تاریخی که به سرمایه های ملی بدل نشد

نویسنده: مهرالدین مشید شکست هایی که هر روز ما را وحشتناک…

لنینگراد دیمیتری شوستاکوویچ سمفونــیِ پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم 

ترجمه و تنظیم: آناهیتا اردوان این ترجمه را  به مهندس ارشد…

ارزش نقد و کم‌رنگی نقدهای ادبی

یکی از بدی‌های تاریخی در جهان و کشور ما، رنگ‌باختنِ…

«
»

اروپا در آتش اختلافات؛ هفته‌ای پرچالش در انتظار بروکسل

در حالی که اروپا در آستانه برگزاری یک اجلاس سران در بروکسل قرار دارد، دونالد ترامپ در اظهاراتی تند، اتحادیه اروپا را به عنوان یک «گروه متعفن از ملت‌ها» توصیف کرده است. این انتقادات به تنش‌های موجود میان ایالات متحده و اروپا افزوده و رهبران اروپایی را در هفته‌های پایانی سال تحت فشار قرار داده است.

اجلاس بروکسل که روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود، فرصتی برای رهبران اروپایی است تا به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی خود از جمله تقویت قابلیت‌های نظامی و تأمین مالی جنگ در اوکراین بپردازند. در این میان کلیدی‌ترین موضوع در این اجلاس، توافق بر سر نحوه استفاده از میلیاردها دلار دارایی مسدود شده روسیه برای تأمین یک وام ۲۱۰ میلیارد یورویی به کیف خواهد بود.

این در حالی است که دفاع از مرزهای اوکراین در برابر حملات روسیه به عنوان بخشی از هر توافق صلح برای اروپایی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، پیشنهاد برگزاری رأی‌گیری در مورد واگذاری بخشی از منطقه دونباس به روسیه را مطرح کرده است.

تنش‌ها بین کاخ سفید و اروپا پس از اظهارات ترامپ به این فرآیند، پیچیدگی بیشتری می‌بخشد. «مارک روت» دبیرکل ناتو در این هفته هشدار داد که اروپا هدف بعدی روسیه بوده و در حال حاضر در خطر است. این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی عمیق سران اروپا از وضعیت امنیتی در قاره سبز است.

در کنار این چالش‌ها، اروپا با مشکلات دیگری نیز در زمینه فناوری‌های بزرگ روبروست. دولت ترامپ به شدت از اتحادیه اروپا به خاطر هدف قرار دادن غول‌های فناوری آمریکایی انتقاد کرده است. «جیمسون گریر» نماینده تجاری ایالات متحده از استفاده اتحادیه اروپا از قانون خدمات دیجیتال ابراز ناامیدی کرده و گفته‌است که این اقدام با توافق‌های قبلی در تضاد است.

با این حال، یک نقطه امید برای اروپا در این هفته وجود دارد: بانک مرکزی اروپا قرار است روز پنجشنبه برای آخرین بار در سال جاری جلسه سیاست‌گذاری خود را برگزار کند. «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا، پیش‌بینی کرده است که این بانک ممکن است پیش‌بینی‌های رشد خود را افزایش دهد و نرخ‌ها را در سطح ۲ درصد حفظ کند.

در مجموع هفته پیش رو برای اروپا با رویدادهای مهمی مانند نشست شورای امور خارجی و نشست‌های اقتصادی که می‌تواند سرنوشت آینده این قاره را تحت تأثیر قرار دهد، هفته‌ای پرچالش خواهد بود.

