احمقهای مفید !

تاریخ انتشار :13.04.2026

سالها پیش در منزل دوستی تُنگ کوچکی دیدم که داخل تُنگ پیازی سالم و درسته خوش نشسته بود . از دوستم پرسیدم چطور این پیاز را داخل تُنگ کردی و جا دادی ؟ دوستم با خنده گفت من پیاز را داخل تُنگ نکردم یعنی اصلا شدنی نیست . من فقط تخم پیاز را داخ تُنگ کاشتم و مراقبت کردم تا شرایط رشد مهیا باشد .

این اتفاقی بود که در سال 1357 در خاورمیانه افتاد . غرب شرایط ظهور و رشد بنیادگرایی را مهیا کرد . حکومت اسلامی هم همه مخالفان را حذف خونین کرد و دور خودش پیله ای ساخت و رشد کرد .

بعد از پایان جنگ سرد با پیروزی غرب و در قرن 21 دیگرآن ظرف سابق مناسب شرایط جدید نیست .

پیله اولیه به درد شرایط قرن 21 نمیخورد . حداقل از 2015 در کادر مذاکرات موسوم به برجام غرب فرصت داد تا بفهمند اما حکومت اسلامی حاکم در ایران تصمیم گرفته بود نفهمد .

در 2026 بالاخره کاخ سفید دستکشهای مخملی را از دستهای چدنی درآورد وبا ضربات نظامی جانور خوش نشسته را وادار به خروج از پیله و عکس العمل کرد حاجی از پیله خارج شد و موشک زد و مثلا مقاومت کرد .

حالا با آتش بس و توافق احتمالی بعدش جانور حاکم در ایران هر کاری بکند دیگر نمیتواند به ظرف و شرایط سابق برگردد . باید یک پیله جدید برای خودش بسازد . ظرف یا پیله ایی که با شرایط جید قرن 21 در داخل و منطقه و جهان منطبق باشد .

بقیه اش تیتر است . شکست مذاکرات ، محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا ، تی شرت قالیباف …

در ضمن مصالح قدیمی مصرف شده به درد ساختار جدید نمیخورد .

در این فرایند تنها بازنده رضاپهلوی و سامانه سلطنت بود که فکر میکردند غرب بلد نیست که حکومت اسلامی هنوز هست و رهنمود زدن بمب اتم ” بشر دوستانه ” هم میدادند . بعد هم رضاپهلوی رسما گفت آتش بس را قبول ندارد و باید بمباران ادامه پیدا کند تا رهبری گذار و پهلوی برمیگردد واین حرفها … لقب ” احمق مفید “به رضاپهلوی در مجله اکونومیست بریتانیا بی دلیل نبود .

غرب نیاز به رهنمود ندارد . از سالها پیش هم بارها گفتند قصد رژیم چنج ندارند . این یعنی اینکه حتی اگر مجبور به استفاده از بمب اتمی تاکتیکی میبود باز هم به عقب برنمیگشت . از میان جنازه های همین نظام یکی را برای توافق انتحاب میکرد .

اینکه در ترکیب هیئت مذاکره کننده قاتل قاسملو را هم گنجاندند فقط یک دهن کجی ناشی از سوزش باند حاکم به بقیه مولفه های داخلی است . برای کاخ سفید اساسا مهم نیست با چه فردی به مذاکره بنشیند !

هر توافقی با هر ترکیبی و با هر کسی بشود دیگر این جانور نمیتواند به شرایط سابق برگردد .

تنها برنده این فرایند کاخ سفید است .

گفته بودم مالک کازینو تحت هیچ شرایطی بازنده نیست حتی اگرپول زیادی ببازد .

13.04.2026

اسماعیل هوشیار