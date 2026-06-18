ابرهای تیره بر فراز دونالد ترامپ در حال تجمعاند
نویسنده: محمد عامر ــ
جنبشی که خواستار برکناری ترامپ از مقام ریاستجمهوری بر اساس متمم بیستوپنجم قانون اساسی ایالات متحده است، در آمریکا در حال گسترش است.
در طول ۱۵ ماه از دورهٔ جدید زمامداری خود در کاخ سفید، دونالد ترامپ با بسیاری از همکاران و متحدان خود، چه در داخل آمریکا و چه در خارج از کشور، دچار اختلاف شده است. تجاوز آشکار ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران این روندها را تسریع و تشدید کرده است.
انتقادهای شدید و تمسخر از سوی محافل مختلف عملاً واشنگتن را منزوی کرده است. قابلتوجه است که حتی حامیان او در جنبش «ماگا» (MAGA)، که از زبان زنندهٔ او و فراخوانهایش برای نابودی یک تمدن کامل شوکه شدهاند، اقدامات او در جنگ خلیج فارس را محکوم و رد کردهاند.
نکتهٔ بسیار قابلتوجه این است که برخی از همکاران سابق ترامپ چنان از اقدامات او بیمناک شدهاند که آشکارا خواستار استعفای وی شدهاند.
در خود ایالات متحده نیز جنبشی برای برکناری ترامپ از طریق متمم بیستوپنجم قانون اساسی در حال گسترش است. برای تحقق این امر، اکثریت اعضای کابینه و معاون رئیسجمهور باید از این راهحل حمایت کنند. اگرچه هیچ نشانهای وجود ندارد که اعضای کابینه یا جی. دی. ونس از این گزینه حمایت کنند، اما صداهایی شنیده میشود که خواستار بررسی جدی این احتمال هستند؛ نهفقط در حزب دموکرات، بلکه در حزب جمهوریخواه نیز. بهویژه اظهارات ترامپ دربارهٔ امکان نابودی تمدنهای کامل، و همچنین تهدید به حمله به نیروگاهها و دیگر زیرساختهای غیرنظامی، که جنایت جنگی محسوب میشود، خشم بسیاری را برانگیخته است.
مارجری تیلور گرین، نمایندهٔ سابق کنگره که بهعنوان یکی از حامیان پرسروصدای ترامپ شناخته میشود، اقدامات او را «شرورانه و دیوانهوار» توصیف کرد. یکی از رادیکالترین حامیان ترامپ، آنتونی اسکاراموچی (که در دورهٔ نخست ریاستجمهوری او مدیر ارتباطاتش بود)، اخیراً اعلام کرد: «برکناری فوری او از مقام ریاستجمهوری را پیگیری کنید».
واقعاً قابل توجه است که برخی از همکاران سابق ترامپ تا این حد از اقدامات او نگران شدهاند که آشکارا خواستار کنارهگیری وی هستند. انتقاد از عملکرد ترامپ در آسیا، اروپا، و آمریکای لاتین نیز در حال افزایش است. در ۷ آوریل، پاپ لئوی چهاردهم، نخستین پاپ متولد ایالات متحده، با لحنی تند رئیسجمهور آمریکا را محکوم کرد و اعلام نمود که تهدید به نابودی کل تمدن ایران کاملاً غیرقابل قبول است. او گفت: «در اینجا بیتردید پرسشهایی دربارهٔ حقوق بینالملل مطرح است، اما مهمتر از آن، مسألهای اخلاقی دربارهٔ خیر و صلاح همهٔ مردم است».
بر اساس نظرسنجیهای اخیر در اسپانیا، دونالد ترامپ بزرگترین تهدید برای صلح جهان تلقی میشود. طبق نظرسنجی منتشرشده در روزنامهٔ اسپانیایی ال پائیس، ۸۱ درصد پاسخدهندگان چنین نظری داشتهاند.
گوئیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، به روزنامهٔ کوریهره دلا سرا گفت که جنگ علیه ایران رهبری جهانی آمریکا را بهخطر میاندازد. (این وزیر از متحدان نزدیک نخستوزیر جورجیا ملونی است و ایتالیا اجازهٔ فرود هواپیماهای نظامی آمریکا در سیسیل در مسیر خاورمیانه را نداده است.)
محکومیت جنگ آمریکا در خلیج فارس در حال گسترش است
انتقادهای شدید از جنگ آمریکا در خلیج فارس در رسانههای آمریکایی ادامه دارد ــــ روزنامهٔ نیویورک تایمز اخیراً در مقالهای با عنوان «واشنگتن باید پاسخگوی جنگهای احمقانهٔ خود باشد»، تأکید کرد که پیشبینی میشود این جنگ بیش از یک تریلیون دلار برای ایالات متحده هزینه داشته باشد. این جنگ خساراتی گسترده به پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه وارد کرده؛ ذخایر موشکهای رهگیر مورد نیاز آمریکا برای بازدارندگی چین و دیگر رقبای احتمالی را بهشدت کاهش داده؛ دهها میلیون نفر را در سراسر جهان در معرض خطر گرسنگی شدید قرار داده؛ تورم در آمریکا را تشدید کرده؛ و به کشته یا زخمی شدن صدها آمریکایی و هزاران ایرانی منجر شده است. در میان قربانیان، بیش از ۱۰۰ کودک نیز حضور دارند که بنا بر گزارشها در پی اصابت اشتباهی یک موشک تاماهاوک به یک دبستان در شهر میناب جان خود را از دست دادهاند. با وجود این، هزینههای انسانی و اقتصادی، جنگ دستاوردهای بسیار اندکی داشته است.
طبیعی است که این فضای در حال تغییر بر دونالد ترامپ نیز تأثیر گذاشته است؛ او روزبهروز عصبیتر میشود و راهی برای خروج از بنبست نمییابد. مفسران اشاره میکنند که او اخیراً یک مصاحبه با یک خبرنگار آمریکایی را با بیادبی قطع کرده است. روزنامههای وابسته به حزب دموکرات نیز ادعا میکنند که او در جریان یک نشست برای مدتی کوتاه با چشمان بسته نشسته بود و این احتمال را مطرح کردهاند که دچار یک سکتهٔ خفیف شده باشد.
ترامپ بارها دربارهٔ پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگهٔ هرمز در آیندهٔ نزدیک سخن گفته است؛ بر اساس گزارش CNN، او دستکم ۳۷ بار اعلام کرده که به توافق با ایران نزدیک شده است. برای دستیابی به این هدف، رئیس کاخ سفید دوست و متحد خود، بنیامین نتانیاهو، را بهشدت مورد انتقاد قرار داده است.
برای ترامپ، در شرایط کنونی زمان اهمیت حیاتی دارد. او باید تا ۱۴ ژوئن امسال توافق با ایران را اعلام کند؛ در غیر این صورت، جشن گستردهای که برای هشتادمین سالگرد تولد خود برنامهریزی کرده است، توانایی او را برای تبلیغ فعال این ایده که «بهترین رئیسجمهور تاریخ آمریکا» است، تضعیف خواهد کرد.
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* محمد عامر، روزنامهنگار و تحلیلگر سوری، متخصص مسائل جاری سیاست جهانی و منطقهای.
منبع: نیو ایسترن آوتلوک، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶
https://journal-neo.su/2026/06/15/clouds-are-gathering-over-donald-trump/