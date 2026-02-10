آینه ذهن !

مرگ ارزش و اخلاق

رسول پویان مگـر جـزیـرۀ اپـسـتـیـن دام شـیطان بود که مرگ ارزش واخلاق…

از دوری ی میهن سوزم!

امین الله مفکر امینی     2026-01-02! چنان از دوری ی میهن سوزم بجان…

        یک نـامـه به تاریخ؛ و یک نـخوانـدنی ترین!

با هدیه سلام ها و احترامات قلبی و وجدانی؛ این…

افغانستان؛ از کانون تروریسم فراملی تا عرصه‌ی مانورهای ژئوپلیتیک قدرت‌های…

 نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در دو دهه‌ی اخیر به یکی از…

گلهای خشم کلان شهرهای بورژوایی

Baudelaire, Charles (1821-1867) آرام بختیاری شعر نو بودلر میان: نیما، هدایت، و…

                                            واقعیت چیست

واقعیت با نظریات مختلف و دید گاه ها ی متنوع…

هزیان تب آلود!

شدت تب تروریسم که بیش از نیم قرن استبلشمنت پاکستان…

 افغانستان قربانی سیاست‌های امنیتی منطقه‌ای است، نه متهم دائمی

نور محمد غفوری در سوسیال میدیا خواندم که وزارت دفاع طالبان…

وحدت نیروهای ملی دموکراتیک ومترقی

وحدت بمثابه واقعیت انکار ناپذیری ضرورت تاریخی در برابر استعمار…

عدالت اجتماعی

نوشتهء نذیر ظفر‎عدالت روزی پیـــــدا میشه آخر‎سفاکان ترد و رســـوا…

خودتحقیری و خودتخریبی؛ تبیین فلسفی مفهومی

۱. خودتحقیری (Self-Denigration) در معنای فلسفی، خودتحقیری حالتی است که در…

سرمایه‌داری لیبرال و واکنش سوسیال‌دموکراسی

نور محمد غفوری تقابل، اصلاح یا همزیستی انتقادی؟ مقدمه سرمایه‌داری لیبرال به‌عنوان نظام…

             تشدید تنش تهران و واشنگتن؛ پس‌لرزه‌های منطقه‌ای آن

نویسنده: مهرالدین مشید سرنوشت دیکتاتوری‌های دینی؛ آزمون بقا برای اخوندیسم و…

دربارۀ «اصولنامۀ جزایی محاکم» اداره طالبان

اعلامیۀ انجمن سراسری حقوق؜دانان افغانستان بنام خداوند حق و عدالت انجمن سراسری…

هر که را مشکلی است!

امین الله مفکر امینی          2026-30-01 ! هر که را مشکلی باشد ناچار…

آ.و. لوناچارسکی

برگردان. رحیم کاکایی و.گ. بلینسکی پیشگفتار مترجم درباره ویساریون بلینسکی نویسنده، منتقد…

برهنه گویی و عریان سالاری؛ سیاستِ بی‌پرده و حاکمیتِ بی‌نقاب

نویسنده: مهرالدین مشید تحلیلی از زوال مشروعیت و فروپاشی پوشش های…

لیبرال کپیټالیزم: تاریخي شالید، بنسټونه او علمي نقد

نور محمد غفوری لنډیز  لیبراله سرمایه‌داري یا (لیبراله پانګوالي) يا (لیبرال کپیټالزم)…

همراه جمیله، وداع با گلزری!

Aitmatow, Tschingis) 20081928- ) آرام بختیاری سوسیالیسم، دیالکتیک وحدت خلقها شد. چنگیز آیتماتف،…

کیست ژورنالیست ؟

هرکی مایک در اختیارش بود ژورنالیست نیستیا  به یک رسانه …

آینه ذهن !

 تاریخ انتشار :09.02.2026

ترامپ ؛ مذاکرات با سپاه پاسداران خیلی خوب پیش می‌رود … ولی شش فروند هواپیمای غول پیکر ترابری نظامی آمریکا از پایگاه روزولت به اردن منتقل شد …

حکومت اسلامی در ایران باور ندارد کاخ سفید به دنبال تغییر حکومت باشد !

کاخ سفید به دنبال تغییر نیست اما قطعا دنبال شکستن پیله حاکم و حذف ولی فقیه و سپاه است حتی اگر مجبور شود تغییر را قبول کند .

رضا پهلوی، پس از آغاز مذاکرات حکومت اسلامی در ایران و آمریکا در عمان نوشت : تنها توافق قابل قبول، توافقی‌ است که در آن حکومت اسلامی در مقابل من تسلیم شود … ! واسه خیز برداشتن برای قاچ بزرگ هندوانه هنوز زود است کمی صبور باش بچمه و برای فهمیدن تمرین کن !

شعار جاوید شاه همون شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه است . و این لومپهنا که امروز شعار میدن جاوید شاه … هیچ فرقی با بسیجی داخل ایران ندارند ، فقط ناخنهاشان را لاک زده اند ! بسیجی اصلا نمیداند نقد چیست ؟ شلیک میکند و رسما نوشته بود یا با رضاپهلوی بیعت کن یا حذف شو . من به سهم خودم حذف رو ترجیح میدم تا لقمه بزنم تو چاه مستراح و بگم جاوید شاه !

جناب پهلوی ما نیازمند گذاری تاریخی از پیچ کلا فرهنگ دیکتاتوری هستیم و نه بازگشت به دیکتاتوری نرمتر … والا با فرمول رضاپهلوی 50 سال بعد مردم معترض بیایند خیابان و شعار بدهند سید علی برگرد … و هی دور خودمان بچرخیم .

فرض کنیم در پایان نشست مونیخ کلید تهران را دادند رضاپهلوی و گفتند برو حالشو ببر بچمه…

بلوچها و کردها و عربها و … رسما میگن نمیخوان زیر یک نام و یک پادشاه و یک پرچم و یک دیکتاتور بمانند رضاپهلوی چه برنامه ایی به جز سرکوب برای جامعه 80 میلیونی دارد؟

سرکوب که همین حالا هم هست . قبلا حکومت اسلامی در ایران هر کس نظام را قبول نداشت میبست به رگبار . الان رگبار برای همه . غرب این دستگاه سرکوب را با سرکوب شاهی عوض کند که چه بشود ؟

جریان سلطنت بالای 90 از خشونتش را مدیون رسانه فارسی زبان در خارج ایران است که با چک بدون پشتوانه پهلوی را خیلی مرتب و شیک با مزخرفاتی نظیر رهبر انقلاب ملی ، رهبر انقلاب شیروخورشید  … نشان میدهد . اما بدنه کرم زده و متعفن را اصلا نشان نمیدهد . قشنگ معلوم است که یه جای ریگ کلوخ به کفش دارند .

با پشتیبانی مستقیم رسانه ها پهلوی با تمام حواشی اش نه خلاق میشوند و نه دموکرات و نه با شعور و نه شجاع … آنها فقط هارتر شدند . مسئولییت اخلاقی کشتار دی ماه مردم ایران توسط حکومت اسلامی روی دوش رسانه های فارسی زبان خارج از ایران هم هست .

سامانه سلطنت با جلوداری رضاپهلوی ، این حجم از فحاشی و طلبکاری و دریدگی فقط میتواند یک دلیل داشته باشد . آنها حداقل یک قرن عقب هستند .

قرن 20 رضا خان با کمک انگلیس شاه شد و مشروطه را با سرکوب مهار کرد و محمد رضاپهلوی با کمک آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 تاجگذاری کرد . رضاپهلوی حالا در قرن 21 رضاپهلوی تمام امیدش به اسرائیل بود که مثل اجدادش توسط اسرائیل برود تهران تاجگذاری کند.

روشنگری متولد اتقلاب مشروطه که طی یک قرن با سرکوب شاه و آخوند مهار شد حالا تبدیل به موجی سنگین شده که با تعدادی فحاش چماقدارچلمنگ سلطنت طلب عقبب نشینی نمیکند . اگر شدنی بود ساکنان کاخ سفید خیلی زبلترند. اما وقتی رضاپهلوی دو بار از کاخ سفید نه شنید زورشان به کاخ سفید نمیرسد با عصبانییت به بقیه نیروهای مخالف چنگ میزنند و شعار جاوید شاه و مرگ بر بقیه … را بلندترعربده میزنند .عربده های جاوید شاه یعنی فاز سوزش !

قبیله فئودال پهلوی از قدیم اهل فکر و تاریخ و مطالعه و منطق و استدلال نبودند و هنوز هم در قرن 21 فکر میکنند میشود با چماقداری و لمپنیزم فئودالی جلوی موج روشنگری را گرفت .

رضاپهلوی و بازماندگان سلطنت حقشان است شعار جاوید شاه بدهند و منشور داشته باشند … ولی از طرف مردم ایران حرف نزنید و خفه خون بگیرید . حذف شعار “زن زندگی آزادی” یعنی خواسته همه مردم ایران شدنی نیست .

زور الکی نزنید .

09.02.2026

اسماعیل هوشیار

