آینه ذهن !

تاریخ انتشار :09.02.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

ترامپ ؛ مذاکرات با سپاه پاسداران خیلی خوب پیش می‌رود … ولی شش فروند هواپیمای غول پیکر ترابری نظامی آمریکا از پایگاه روزولت به اردن منتقل شد …

حکومت اسلامی در ایران باور ندارد کاخ سفید به دنبال تغییر حکومت باشد !

کاخ سفید به دنبال تغییر نیست اما قطعا دنبال شکستن پیله حاکم و حذف ولی فقیه و سپاه است حتی اگر مجبور شود تغییر را قبول کند .

رضا پهلوی، پس از آغاز مذاکرات حکومت اسلامی در ایران و آمریکا در عمان نوشت : تنها توافق قابل قبول، توافقی‌ است که در آن حکومت اسلامی در مقابل من تسلیم شود … ! واسه خیز برداشتن برای قاچ بزرگ هندوانه هنوز زود است کمی صبور باش بچمه و برای فهمیدن تمرین کن !

شعار جاوید شاه همون شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه است . و این لومپهنا که امروز شعار میدن جاوید شاه … هیچ فرقی با بسیجی داخل ایران ندارند ، فقط ناخنهاشان را لاک زده اند ! بسیجی اصلا نمیداند نقد چیست ؟ شلیک میکند و رسما نوشته بود یا با رضاپهلوی بیعت کن یا حذف شو . من به سهم خودم حذف رو ترجیح میدم تا لقمه بزنم تو چاه مستراح و بگم جاوید شاه !

جناب پهلوی ما نیازمند گذاری تاریخی از پیچ کلا فرهنگ دیکتاتوری هستیم و نه بازگشت به دیکتاتوری نرمتر … والا با فرمول رضاپهلوی 50 سال بعد مردم معترض بیایند خیابان و شعار بدهند سید علی برگرد … و هی دور خودمان بچرخیم .

فرض کنیم در پایان نشست مونیخ کلید تهران را دادند رضاپهلوی و گفتند برو حالشو ببر بچمه…

بلوچها و کردها و عربها و … رسما میگن نمیخوان زیر یک نام و یک پادشاه و یک پرچم و یک دیکتاتور بمانند رضاپهلوی چه برنامه ایی به جز سرکوب برای جامعه 80 میلیونی دارد؟

سرکوب که همین حالا هم هست . قبلا حکومت اسلامی در ایران هر کس نظام را قبول نداشت میبست به رگبار . الان رگبار برای همه . غرب این دستگاه سرکوب را با سرکوب شاهی عوض کند که چه بشود ؟

جریان سلطنت بالای 90 از خشونتش را مدیون رسانه فارسی زبان در خارج ایران است که با چک بدون پشتوانه پهلوی را خیلی مرتب و شیک با مزخرفاتی نظیر رهبر انقلاب ملی ، رهبر انقلاب شیروخورشید … نشان میدهد . اما بدنه کرم زده و متعفن را اصلا نشان نمیدهد . قشنگ معلوم است که یه جای ریگ کلوخ به کفش دارند .

با پشتیبانی مستقیم رسانه ها پهلوی با تمام حواشی اش نه خلاق میشوند و نه دموکرات و نه با شعور و نه شجاع … آنها فقط هارتر شدند . مسئولییت اخلاقی کشتار دی ماه مردم ایران توسط حکومت اسلامی روی دوش رسانه های فارسی زبان خارج از ایران هم هست .

سامانه سلطنت با جلوداری رضاپهلوی ، این حجم از فحاشی و طلبکاری و دریدگی فقط میتواند یک دلیل داشته باشد . آنها حداقل یک قرن عقب هستند .

قرن 20 رضا خان با کمک انگلیس شاه شد و مشروطه را با سرکوب مهار کرد و محمد رضاپهلوی با کمک آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 تاجگذاری کرد . رضاپهلوی حالا در قرن 21 رضاپهلوی تمام امیدش به اسرائیل بود که مثل اجدادش توسط اسرائیل برود تهران تاجگذاری کند.

روشنگری متولد اتقلاب مشروطه که طی یک قرن با سرکوب شاه و آخوند مهار شد حالا تبدیل به موجی سنگین شده که با تعدادی فحاش چماقدارچلمنگ سلطنت طلب عقبب نشینی نمیکند . اگر شدنی بود ساکنان کاخ سفید خیلی زبلترند. اما وقتی رضاپهلوی دو بار از کاخ سفید نه شنید زورشان به کاخ سفید نمیرسد با عصبانییت به بقیه نیروهای مخالف چنگ میزنند و شعار جاوید شاه و مرگ بر بقیه … را بلندترعربده میزنند .عربده های جاوید شاه یعنی فاز سوزش !

قبیله فئودال پهلوی از قدیم اهل فکر و تاریخ و مطالعه و منطق و استدلال نبودند و هنوز هم در قرن 21 فکر میکنند میشود با چماقداری و لمپنیزم فئودالی جلوی موج روشنگری را گرفت .

رضاپهلوی و بازماندگان سلطنت حقشان است شعار جاوید شاه بدهند و منشور داشته باشند … ولی از طرف مردم ایران حرف نزنید و خفه خون بگیرید . حذف شعار “زن زندگی آزادی” یعنی خواسته همه مردم ایران شدنی نیست .

زور الکی نزنید .

09.02.2026

اسماعیل هوشیار