    آیا یورش گسترده به ایران ، ایرانِ هسته ای را بوجود خواهد آورد ؟

نوشته ی : اسماعیل فروغی

بحث حمله ی امریکا واسراییل به ایران ، هنوزبحث داغ رسانه های معتبرجهان و رسانه های معتبرفارسی زبان است .

ارتش امریکا با اعزام ناوهواپیمابر”جرالد فورد ” به شرقمیانه ، برای جنگ احتمالی کارتمام علیه ایران آماده می شود . به اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نقل ازدومقام ارشد امریکایی که نخواسته اند نام شان فاش شود ، امریکا می خواهد با یک عملیات سرکوبگرانه ی چند هفته ای ، رژیم ایران را ازقدرت ساقط نماید . درست به همین منظوراست که دولت امریکا اینباردوناوغول پیکرهواپیما بر ” جرالد فورد ” و ” ابراهام لینکلن ” را همراه با دهها ناوشکن موشک انداز وصدها جت جنگی وهواپیماهای نظارتی و سوخت رسان ، به جنگی تمام عیارعلیه ایران آماده می سازد . فرمانداران ناوها می خواهند درهمآهنگی با پایگاه های نظامی امریکا دراردن ، عربستان سعودی ، کویت ، قطر، بحرین و امارات متحده عربی ، طی عملیاتی مشترک باشرکت هزاران سرباز امریکایی ؛ با یورشی ویرانگر، تمام تاسیسات دولتی وامنیتی ، تمام زیرساخت های نظامی ، صنعتی و اقتصادی ایران را به خاک یکسان کرده و برروی خرابه های ایران ، شاهزاده رضا پهلوی را بقدرت برسانند .

دونالد ترامپ رییس جمهورایالات متحده ی امریکا که تا دیروزازنیت اش برای تغیر رژیم درایران انکارمی کرد ، اکنون بصراحت می گوید که « تغیر رژیم درایران بهترین اتفاقی است که می تواند بیفتد .» امریکا ازایران می خواهد هم به کوششهای هسته ای اش پایان ببخشد ، هم موشک های دوربرد و میان برد تولید نکند و هم ازگروهها ودولتهای هم فکراش درسراسرمنطقه حمایت ننماید . واما ایران درحالی که با هرسه خواست امریکا بشدت مخالفت می ورزد ، با صراحت میگوید که آماده است درباره ی محدودیتهای برنامه ی هسته ای اش در ازای لغو تحریم ها گفتگو کند ؛ اما درمورد برنامه های موشکی اش اصلاً نمی خواهد گفتگو نماید .

وضعیت پیچیده ایست.دستیابی به توافق نامحتمل به نظرمی رسد . مثل اینکه نیروی غیرمرئی ای قصداً ایران را بسوی هسته ای شدن هُل می دهد . وقتی به ایران میگویند، ازبرنامه ی هسته ای ولوصلح آمیز ات ، دست بردارو راکتهای دوربرد و میان برد اصلاً نساز ! ورنه به تو حمله کرده و ترا نابود می کنیم ؛ برای رژیم ایران فقط یک انتخاب می گذارند : جنگیدن و ازنابودشدن جلوگیری کردن .

حالا درچنین شرایطی ، هرگاه امریکا و اسراییل با براه انداختن جنگی تمام عیار بخواهند جمهوری اسلامی ایران را از قدرت ساقط نمایند ؛ هیچ ازامکان دورنیست که جمهوری اسلامی ایران برای زنده ماندن ، با تعدیل فتوای سال 2003 سیدعلی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی ایران ، به تولید سلاح بازدارنده ی کشتارجمعی نپردازد . قرارمعلوم ایران هم ازنظرعلمی وهم ازنگاه ذخایریورانیوم غنی شده ، توان ساختن بمب اتمی را دارد . باساس معلومات رسمی آژانس بین المللی انرژی هسته ای ، ایران تا پیش ازبمباردمان امریکا درجنگ دوازده روزه ، حدود 10800 کیلوگرام یورانیوم غنی شده دراختیارداشت که 450 کیلوگرام آن تاسطح %60 غنی شده بود .به اساس گفته ی کارشناسان هسته ای ،اگرایران بخواهد ، می تواند ازهمان 450 کیلوگرام یورانیوم شصت فیصده دریک مدت کوتاه ،25 بمب اتمی بسازد و درصورت ادامه ی تشنج و جنگ ، بازهم می تواند دریک مدت کوتاه تا 100 کلاهک هسته ای بسازد و تولید نماید .

ارچند ایران بارها بصراحت اعلان کرده است که هدفش ازایجاد برنامه ی هسته ای فقط تولید انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیزاست ؛ اما هیچ ازامکان دورنیست که ازاثرسیاست های زورگویانه و تهدیدآمیزامریکا واسراییل، ایران تنها راه نجات خود را در هسته ای شدن جستجو نماید . ناظران باوردارند، درچنین وضعیتی که ایران باردیگر با تهدید های تهاجمی اف 35 های اسراییل وغول ناوهای امریکا روبرو گردیده و خطر سقوط ونابودی جمهوری اسلامی متصورباشد ، ایران راه کوریای شمالی را درپیش گرفته وبا تولید بمب اتمی ، به قدرت بازدارنده گی بزرگی درمنطقه دست خواهدیافت . تنها در چنین شرایط است که بسیاری ملل جهان به ایران حق خواهند داد تا برای حفظ موجودیت وبقای خود ، به هروسیله ای ــ حتا تولید بمب اتمی دست بزند .

فروغی ( ماه فبروری سال 2026 )

