    آیا یورش گسترده به ایران ، ایرانِ هسته ای را بوجود خواهد آورد ؟

آموریم خود کفایی !

امین الله مفکر امینی                    2026-16-02! هـــر که آمد در این خطه ی…

آگاهی، عدالت و دموکراسی؛ سه رکن تحول پایدار

نور محمد غفوری تحول سیاسی و اجتماعیِ پایدار، نه با شعار…

بحران روایت ملی در افغانستان؛ غلبه گفتمان‌های قومی و ایدئولوژیک

نویسنده: مهرالدین مشید  بحران داعیهٔ ملی و جست‌وجوی رهبری راستین در…

نمونه های اشعار کهن فارسی، بخش دوم با اضافهء اشعار…

******** در ادامه مطالب فبلا ارايه و نشر شده در سایتهای…

پارادوکس انرژی در افغانستان: زغال‌سنگ یا آب؟

​تحلیلی بر گذار از سوخت‌های فسیلی به توسعه پایدار ​ ​افغانستان در…

افتضاح اپستین و فروپاشی وجدان بشریت در سرمایه‌داری پسین

نویسنده: مهرالدین مشید در دهه‌های اخیر، مطالعات انتقادی قدرت و جرم…

«او با تلخی، بیهوده‌گویی و خودپسندی را تمسخر می‌کرد…»

 به مناسبت دویستمین سالگرد تولد م. ای. سالتیکوف- شچدرین برگردان: رحیم…

مرگ ارزش و اخلاق

رسول پویان مگـر جـزیـرۀ اپـسـتـیـن دام شـیطان بود که مرگ ارزش واخلاق…

از دوری ی میهن سوزم!

امین الله مفکر امینی     2026-01-02! چنان از دوری ی میهن سوزم بجان…

        یک نـامـه به تاریخ؛ و یک نـخوانـدنی ترین!

با هدیه سلام ها و احترامات قلبی و وجدانی؛ این…

افغانستان؛ از کانون تروریسم فراملی تا عرصه‌ی مانورهای ژئوپلیتیک قدرت‌های…

 نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در دو دهه‌ی اخیر به یکی از…

گلهای خشم کلان شهرهای بورژوایی

Baudelaire, Charles (1821-1867) آرام بختیاری شعر نو بودلر میان: نیما، هدایت، و…

                                            واقعیت چیست

واقعیت با نظریات مختلف و دید گاه ها ی متنوع…

هزیان تب آلود!

شدت تب تروریسم که بیش از نیم قرن استبلشمنت پاکستان…

 افغانستان قربانی سیاست‌های امنیتی منطقه‌ای است، نه متهم دائمی

نور محمد غفوری در سوسیال میدیا خواندم که وزارت دفاع طالبان…

وحدت نیروهای ملی دموکراتیک ومترقی

وحدت بمثابه واقعیت انکار ناپذیری ضرورت تاریخی در برابر استعمار…

عدالت اجتماعی

نوشتهء نذیر ظفر‎عدالت روزی پیـــــدا میشه آخر‎سفاکان ترد و رســـوا…

خودتحقیری و خودتخریبی؛ تبیین فلسفی مفهومی

۱. خودتحقیری (Self-Denigration) در معنای فلسفی، خودتحقیری حالتی است که در…

سرمایه‌داری لیبرال و واکنش سوسیال‌دموکراسی

نور محمد غفوری تقابل، اصلاح یا همزیستی انتقادی؟ مقدمه سرمایه‌داری لیبرال به‌عنوان نظام…

             تشدید تنش تهران و واشنگتن؛ پس‌لرزه‌های منطقه‌ای آن

نویسنده: مهرالدین مشید سرنوشت دیکتاتوری‌های دینی؛ آزمون بقا برای اخوندیسم و…

    آیا یورش گسترده به ایران ، ایرانِ هسته ای را بوجود خواهد آورد ؟

    نوشته ی : اسماعیل فروغی

    بحث حمله ی امریکا واسراییل به ایران ، هنوزبحث داغ رسانه های معتبرجهان و رسانه های معتبرفارسی زبان است .

     ارتش امریکا با اعزام ناوهواپیمابر”جرالد فورد ” به شرقمیانه ، برای جنگ احتمالی کارتمام علیه ایران آماده می شود . به اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نقل ازدومقام ارشد امریکایی که نخواسته اند نام شان فاش شود ، امریکا می خواهد با یک عملیات سرکوبگرانه ی چند هفته ای ، رژیم ایران را ازقدرت ساقط نماید . درست به همین منظوراست که دولت امریکا اینباردوناوغول پیکرهواپیما بر ” جرالد فورد ” و ” ابراهام لینکلن ” را همراه با دهها ناوشکن موشک انداز وصدها جت جنگی وهواپیماهای نظارتی و سوخت رسان ، به جنگی تمام عیارعلیه ایران آماده می سازد . فرمانداران ناوها می خواهند درهمآهنگی با پایگاه های نظامی امریکا دراردن ، عربستان سعودی ، کویت ، قطر، بحرین و امارات متحده عربی ، طی عملیاتی مشترک باشرکت هزاران سرباز امریکایی ؛ با یورشی ویرانگر، تمام تاسیسات دولتی وامنیتی ، تمام زیرساخت های نظامی ، صنعتی و اقتصادی ایران را به خاک یکسان کرده و برروی خرابه های ایران ، شاهزاده رضا پهلوی را بقدرت برسانند .   

   دونالد ترامپ رییس جمهورایالات متحده ی امریکا که تا دیروزازنیت اش برای تغیر رژیم درایران انکارمی کرد ، اکنون بصراحت می گوید که « تغیر رژیم درایران بهترین اتفاقی است که می تواند بیفتد .»   امریکا ازایران می خواهد هم به کوششهای هسته ای اش پایان ببخشد ، هم موشک های دوربرد و میان برد تولید نکند و هم ازگروهها ودولتهای هم فکراش درسراسرمنطقه حمایت ننماید . واما ایران درحالی که با هرسه خواست امریکا بشدت مخالفت می ورزد ، با صراحت میگوید که آماده است درباره ی محدودیتهای برنامه ی هسته ای اش در ازای لغو تحریم ها گفتگو کند ؛ اما درمورد برنامه های موشکی اش اصلاً نمی خواهد گفتگو نماید .

     وضعیت پیچیده ایست.دستیابی به توافق نامحتمل به نظرمی رسد . مثل اینکه نیروی غیرمرئی ای قصداً ایران را بسوی هسته ای شدن هُل می دهد . وقتی به ایران میگویند، ازبرنامه ی هسته ای ولوصلح آمیز ات ، دست بردارو راکتهای دوربرد و میان برد اصلاً نساز ! ورنه به تو حمله کرده و ترا نابود می کنیم ؛ برای رژیم ایران فقط یک انتخاب می گذارند : جنگیدن و ازنابودشدن جلوگیری کردن .

       حالا درچنین شرایطی ، هرگاه امریکا و اسراییل با براه انداختن جنگی تمام عیار بخواهند جمهوری اسلامی ایران را از قدرت ساقط نمایند ؛ هیچ ازامکان دورنیست که جمهوری اسلامی ایران برای زنده ماندن ، با تعدیل فتوای سال 2003 سیدعلی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی ایران ، به تولید سلاح بازدارنده ی کشتارجمعی نپردازد .            قرارمعلوم ایران هم ازنظرعلمی وهم ازنگاه ذخایریورانیوم غنی شده ، توان ساختن بمب اتمی را دارد . باساس معلومات رسمی آژانس بین المللی انرژی هسته ای ، ایران تا پیش ازبمباردمان امریکا درجنگ دوازده روزه ، حدود 10800 کیلوگرام یورانیوم غنی شده دراختیارداشت که 450 کیلوگرام آن تاسطح %60 غنی شده بود .به اساس گفته ی کارشناسان هسته ای ،اگرایران بخواهد ، می تواند ازهمان 450 کیلوگرام یورانیوم شصت فیصده دریک مدت کوتاه ،25 بمب اتمی بسازد و درصورت ادامه ی تشنج و جنگ ، بازهم می تواند دریک مدت کوتاه تا 100 کلاهک هسته ای بسازد و تولید نماید . 

      ارچند ایران بارها بصراحت اعلان کرده است که هدفش ازایجاد برنامه ی هسته ای فقط تولید انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیزاست ؛ اما هیچ ازامکان دورنیست که ازاثرسیاست های زورگویانه و تهدیدآمیزامریکا واسراییل، ایران تنها راه نجات خود را در هسته ای شدن جستجو نماید . ناظران باوردارند، درچنین وضعیتی که ایران باردیگر با تهدید های تهاجمی اف 35 های اسراییل وغول ناوهای امریکا روبرو گردیده و خطر سقوط ونابودی جمهوری اسلامی متصورباشد ، ایران راه کوریای شمالی را درپیش گرفته وبا تولید بمب اتمی ، به قدرت بازدارنده گی بزرگی درمنطقه دست خواهدیافت . تنها در چنین شرایط است که بسیاری ملل جهان به ایران حق خواهند داد تا برای حفظ موجودیت وبقای خود ، به هروسیله ای ــ حتا تولید بمب اتمی دست بزند .

                                                      فروغی ( ماه فبروری سال 2026 )

دولت امریکا اینباردو ناوغول پیکرهواپیما بر ” جرالد فورد ” و ” ابراهام لینکلن ” را همراه با دهها ناوشکن موشک اندازو صدها جت جنگی وهواپیماهای نظارتی و سوخت رسان ، درعملیاتی مشترک با پایگاه های پرشمارنظامی اش درمنطقه باشرکت هزاران سرباز سر به کف اش ؛ می خواهد هرطوری رژیم اسلامی ایران را  

