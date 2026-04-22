آیا دیپلماسی میتواند صدای جنگ را مهار کند؟



محمد مهدی سیدناصری

در هر جنگی، میزهای مذاکره مملو از مفاهیمی چون امنیت، مرز، قدرت و منافع ملی است؛ اما در این میان، »کودک« اغلب غایب است. این غیبت، نه به

معنای بیاهمیت بودن، بلکه ناشی از ناتوانی نظامهای سیاسی در تبدیل رنج کودکان به زبان مؤثر دیپلماتیک است. در حالی که کودکان بیشترین آسیب را

از جنگ میبینند، کمترین حضور را در سازوکارهای تصمیمگیری دارند. در چنین بستری، »دیپلماسی حقوق کودک« بهعنوان رویکردی نوظهور، تالش میکند

این شکاف را پر کند؛ رویکردی که میکوشد حقوق و منافع کودکان را به بخشی جداییناپذیر از گفتوگوهای بینالمللی تبدیل کند. این یادداشت با تمرکز بر

بستر ایران، به بررسی ظرفیتها و محدودیتهای این نوع دیپلماسی در شرایط جنگی میپردازد.

مفهومشناسی: دیپلماسی حقوق کودک چیست؟

دیپلماسی حقوق کودک را میتوان مجموعهای از کنشهای رسمی و غیررسمی در عرصه بینالمللی دانست که با هدف حمایت، ترویج و تحقق حقوق کودکان

انجام میشود. این دیپلماسی شامل:

.1 حضور فعال در نهادهای بینالمللی

.2 ارائه گزارشها و مستندات درباره وضعیت کودکان

.3 جلب حمایت افکار عمومی جهانی

.۴ تلاش برای تأثیرگذاری بر قواعد تصمیمات بین‌المللی است.

برای توقف یا محدودسازی خشونت کمک کند.

چارچوب حقوقی: از تعهد تا کنش

در نظام حقوق بینالملل، مجموعهای از اسناد و قواعد، دولتها را به حمایت از کودکان ملزم میکند. این تعهدات، شامل حفاظت از جان، سالمت، آموزش و

کرامت کودکان است. در شرایط مخاصمه، این تعهدات نهتنها پابرجا میماند، بلکه اهمیت بیشتری پیدا میکند. برای ایران، بهعنوان کشوری با سابقه حضور

در معاهدات بینالمللی مرتبط با حقوق کودک، این تعهدات مبنایی برای کنش دیپلماتیک فراهم میکند. بهعبارت دیگر، ایران میتواند با استناد به این

چارچوبها، مطالبات خود را در عرصه بینالمللی مطرح کند. ایران در این حوزه دارای ظرفیتهای قابلتوجهی است که در صورت بهرهبرداری مناسب،

میتواند به تقویت جایگاه آن در عرصه بینالمللی منجر شود:

.۱ پشتوانه حقوقی و تعهدات بینالمللی:

پیوستن به اسناد مرتبط با حقوق کودک، امکان استناد حقوقی و مشروعیتبخشی به مطالبات را فراهم میکند.

.۲ سرمایه فرهنگی و گفتمانی:

فرهنگ ایرانی، با تأکید بر ارزشهایی چون حمایت از کودک، خانواده و کرامت انسانی، میتواند مبنای یک گفتمان انسانی و قابلقبول در سطح جهانی باشد.

.۳ ظرفیت رسانهای و روایتسازی:

امکان بازنمایی وضعیت کودکان و انتقال آن به افکار عمومی جهانی، یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی است.

.۴ تجربههای بومی در مدیریت بحران:

ایران دارای تجربههایی در مواجهه با شرایط بحرانی است که میتواند در قالب دانش و الگوهای قابل ارائه در سطح بینالمللی مطرح شود.

با وجود ظرفیتها، دیپلماسی حقوق کودک با چالشهای جدی نیز مواجه است:

.۱ سیاسیشدن حقوق کودک:

در بسیاری از موارد، حقوق کودک به ابزاری در رقابتهای سیاسی تبدیل میشود و این امر میتواند اثربخشی دیپلماسی را کاهش دهد.

.۲ محدودیت در دسترسی به تریبونهای بینالمللی:

دسترسی به برخی نهادها و رسانههای جهانی ممکن است با موانع سیاسی مواجه شود.

.۳ ضعف در مستندسازی و ارائه دادههای دقیق:

دیپلماسی مؤثر نیازمند دادههای معتبر، مستند و قابلاتکا است که در برخی موارد، این امر با چالش مواجه است.

.۴ شکاف میان گفتمان داخلی و خارجی:

عدم هماهنگی میان روایتهای داخلی و پیامهای بینالمللی میتواند از اثرگذاری بکاهد.

ُبعد اجتماعی و روانی: چرا این دیپلماسی اهمیت دارد؟

یک ابزار سیاسی نیست؛ بلکه میتواند آثار واقعی بر زندگی کودکان داشته باشد. جلب توجه جهانی به وضعیت کودکان،

دیپلماسی حقوق کودک صرف ًا

میتواند: منابع حمایتی بیشتری را جذب کند، فشار برای کاهش خشونت را افزایش دهد و به بهبود شرایط روانی کودکان از طریق احساس دیدهشدن کمک

کند. کودکی که میداند رنج او دیده میشود، کمتر احساس تنهایی و بیپناهی میکند. برای تقویت دیپلماسی حقوق کودک، میتوان راهکارهای زیر را

پیشنهاد داد:

.۱ تقویت نظام مستندسازی:

ایجاد سازوکارهای دقیق برای جمعآوری و تحلیل دادهها درباره وضعیت کودکان.

.۲ آموزش دیپلماتها در حوزه حقوق کودک:

دیپلماتها باید با ابعاد حقوقی، روانی و اجتماعی این حوزه آشنا باشند.

.۳ استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی:

سازمانهای غیردولتی میتوانند نقش مهمی در انتقال صدا و تجربه کودکان ایفا کنند.

.۴ توسعه روایتهای انسانی و قابلفهم:

تمرکز بر داستانهای واقعی و انسانی، میتواند تأثیرگذاری بیشتری بر افکار عمومی داشته باشد.

.۵ همکاریهای منطقهای و بینالمللی:

ایجاد ائتالفها و همکاری با سایر کشورها و نهادها برای تقویت صدا و اثرگذاری.

.۶ یکپارچهسازی گفتمان داخلی و خارجی:

هماهنگی میان پیامهای داخلی و بینالمللی برای افزایش اعتبار و انسجام.

دیپلماسی حقوق کودک، تالشی است برای آوردن کودکان از حاشیه به متن سیاست جهانی. در جهانی که جنگها همچنان ادامه دارند، این دیپلماسی

میتواند پلی باشد میان رنج و اقدام، میان سکوت و صدا.

برای ایران، این حوزه نهتنها یک مسئولیت، بلکه یک فرصت است: فرصتی برای ارائه چهرهای انسانی، تقویت جایگاه بینالمللی و مشارکت در ساختن جهانی

که در آن، کودکان نه قربانیان خاموش، بلکه موضوع اصلی توجه و حمایت باشند.

در نهایت، موفقیت این دیپلماسی در گرو آن است که کودک، نه بهعنوان ابزار، بلکه بهعنوان »هدف« دیده شود؛ هدفی که ارزش آن، فراتر از هر مالحظه

سیاسی است.

حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان