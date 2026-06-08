     آیا جنگ ایران امریکا را متلاشی خواهد کرد ؟ 

نوشته ی : اسماعیل فروغی

جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران به بن بست رسیده است . شاید دونالدترامپ رییس جمهورایالات متحده ی امریکا با بازی های رسانه ای و با اظهارات ضد و نقیض اش می خواهد قصداً جنگ را تا پایان جام جهانی فتبال درهمین حالتِ نه جنگ و نه صلح نگهدارد. و شاید دونالد ترامپ بخواهد ازمنازعه با ایران پا پس کشیده و به این جنگ که هیمنه و توانایی رزمی امریکا را زیرسوال برده است ، نقطه ی پایان بگذارد ؛ امااین اسراییل است که می خواهد باسنگ اندازی های مداوم اش ، مانع ایجاد هرنوع توافق صلح میان ایران و امریکا گردد .

به هرحال ، توافقی صورت بگیرد یا نگیرد ، اساساً تصمیم حمله ی غافلگیرانه به ایران ، تصمیم نادرست ، غیرقانونی وخطای بزرگ تاریخی و راهبردی امریکا به حساب می آید . ناکامی و سرخورده گی امریکا درین جنگ و این خطای بزرگ تاریخی ، آسیب های جبران ناپذیری به حیثیت و جایگاه بین المللی امریکا وارد آورده و پی آمد های ویرانگربیشماری به ملت و دولت امریکابه بارخواهدآورد. و اما برعکس ، این جنگ ، ایران را به یک ابرقدرت بزرگ منطقه ای وحتا جهانی مبدل کرده ، اتحاد و انسجام ملیِ درز برداشته و لرزان ایران را مرمت کرده و دوام عمرنظام جمهوری اسلامی را ضمانت بهتر نموده است . جریان جنگ چهل روزه واضح ساخت که امریکا دیگر ضامن امنیت خلیج فارس نیست. امریکا نه توان نظامی کافی و فیصله کن برای این ضمانت دارد و نه توان مالی کافی.(دولت امریکا همین اکنون قرضدار ترین کشورجهان است .‌ بدهی های امریکا همینحالا به 39 تریلیون دالررسیده وتنهاسود سالانه ای که دولت باید بپردازد به یک تریلیون دالر می رسد.)

ازسوی دیگرامریکا هیچگاهی به اندازه ی امروز ضعیف و چندپارچه نبوده است . درحالیکه کنگره ی امریکا ، رییس جمهور ترامپ را برای ادامه ی جنگ با ایران سلب صلاحیت کرده است ، اکثریت افکارعامه ی امریکا نیز برخلاف جنگ باوران کابینه ی ترامپ قرارگرفته، خواهان پایان جنگ با ایران می باشند. نتایج یک نظرسنجی تازه ی مشترک اکونومیست و یوگاو، نشان می‌دهد که 68 درصد آمریکاییان معتقدند ایالات متحده باید هرچه زودتر با ایران به توافق برسد و به این جنگ پایان بدهد. وبراساس یک نظرسنجی دیگر از سی بی اس نیوزدرارتباط به پیامدهای ماجراجویی های ترامپ و جنگ تروریستی که با مشارکت رژیم صهیونیستی و برخی حکام مزدورعرب علیه ایران به راه انداخته اند، ازهرده آمریکایی ، هفت نفر از رویکرد دولت ترامپ در قبال جنگ و درقبال مسایل اقتصادی ناامید و خشمگین هستند. بر اساس این نظرسنجی، 65 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که سیاست‌های ترامپ ، اقتصاد امریکا و مردم آن را بدترکرده است .

درحالی که امریکا روزتا روزدرباتلاق قرضداری هایش غرق ترشده و روند مبادلات مالی – تجاری جهان به ارزهای ملی کشورها یا یوان چینایی به جای دالر بیشتر سرعت می گیرد ، اظهارات ترسناک ایلان ماسک میلیاردرمشهورامریکایی درباره ی فروپاشی هیمنه ی دالروهیمنه ی امریکا به این نگرانی بیشتردامن می زند که گفته است : ” اگر ربات ها و هوش مصنوعی به موقع به داد امریکا نرسند ، ایالات متحده ی امریکا بزودی درلیست امپراتوری های ازدست رفته ی تاریخ خواهد پیوست . ” به نظرمی رسد که ایلان ماسک تنها کسی نیست که این نگرانی ها را دارد ، اکنون تعداد بیشماری از دانشمندان ، کارآفرینان و سیاستمداران امریکایی، نام و جایگاه امریکا را در میان ملت‌های جهان ، با خطرات بزرگی روبرو می بینند . به گونه ی مثال جان مرشایمر دانشمند و نظریه پرداز بزرگ و نامدار امریکایی می گوید : ” امریکا جنگ را برای ایران باخته است . وعده های دروغین و تهدید های پا درهوای دونالد ترامپ درجریان جنگ ، به اعتباروهیمنه ی امریکا بشدت صدمه وارد کرده است . او معتقد است که ” افول هیمنه و امپراتوری امریکا نه توسط رقبای خارجی بلکه از درون و به واسطه ی ترکیبی ازغرورامپراتوری ، ماجراجویی های نظامی پر هزینه و سیاست خارجی فاجعه بار رقم خورده است .” او هشدارمی دهد که امپراتوری امریکا به دلیل گسیخته گی درونی و ناتوانی دیپلوماتیک درحال فروپاشیست . جان مرشایمر سیاست های مداخله جویانه ی امریکا درغرب آسیا به ویژه درگیری با ایران را یکی از بزرگترین و فاجعه بارترین اشتباهات تاریخ سیاست خارجی واشنگتن می داند که به شکست مطلق منجرشده و پایان هیمنه ی امریکا را رقم خواهد زد .

فروغی ( ماه جون سال 2026 )