آیا تغییر نام پولیس در بهبود امنیت نقش دارد؟

مقدمه در این چند روز در فضای مجازی بحث از تغییر نام پولیس به نام شرطه بحث داغ است منحیث سرباز پولیس خواستم نظرات و معلومات مسلکی خود را که از اکادمی پولیس کسب نمودم شریک نمایم .

تاریخچه پولیس .

پولیس از دو کلمه گرفته شده که (پو) و (لیس) میباشد که ( پو) به معنی نگهبان ولیس به معنی شهر میباشد یعنی معنی پولیس نگهبان شهر بوده پولیس اولین بار ۳۰۰۰ هزار سال قبل از امروز در مصر قدیم به وجود آمده بعدآ در یونان قدیم , امپراتوری روم انکشاف نموده است

در زمان حضرت محمد (ص) در رآس وظیفه نگهبان شهر یکی از صحابه کرام به نام سعد بن وقاص بر گزیده شده بود ودر عهد خلافت حضرت ابوبکر صدیق ( رضی) عبدالله ابن مسعود گماشته شده بود

در زمان حضرت عمر ( رضی ) به نام صاحب العسس یاد میشد در زمان حضرت علی ( کرام الله وجهه ) بنام صاحب الشرطه یاد می شد .

در افغانستان در عصر سلطنت احمد شاه ابدالی بنام ضبط بیگی یاد میگرد مدتی بنام حارندوی مسما گردیده .

اولین مرکز آموزشی پولیس

در منطقه مهتاب قعله ناحیه ۶ ولایت کابل تاسیس گردید که مسئولیت پیشبرد تعلمات آنها از سوی اساتید آلمانی بدوش گرفته شده بود ودر زمان امان الله به نام امنیه یاد می نمودند .

فارغین این آموزش گاه بعد از فرار گیری مدت ۹ ماه یا یک سال تعلیمی لقب صوبه دار را گرفته وقوماندانی آن دوران به نام کوتوالی یاد می گردید کوتوال ها تحت اثر والی قرار داشت بلاآخره بنام ریاست امنیه در چوکات وزارت امور داخله منظور گردید .

که از سال ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۶ ه ش به عین اسم باقی مانده ودر سال ۱۳۲۶ ریاست امنیه به نام قوماندانی عمومی پولیس وژندارم مسمی گردید که بر اساس آن مسایل وموضوعات امنیت داخلی کشور شامل شهر ها ومحلات را پولیس و وظایف تآمین امنیت سرحدات کشور را ژندارم به عهده داشت

در سال ۱۳۳۴ آکادمی پولیس به در جه علی ارتقا نمود

کلمه مخفف پولیس که از چند حروف لاتینی متشکل گردیده

آمادگی , افتتاح , گوش دادن , مصاحبه , هماهنگی , ارزیابی میباشد

واژه شرطه عربی میباشد در تاریخ اسلامی این اصطلاح برای نیروهای امنیتی به کار می رفت .

مکلفیت های پولیس

وظایف مدرن امروزی پولیس

کشف , جلوگیری , وقابه , تثبت , شناسایی مجرمین , دستگیر آنان وآنعده افرادی که اخلال امن ونظم عامه می نماید که امروز پولیس به دوبخش تقسیم شده پولیس عدلی وقضایی و پولیس امنی

که پولیس عدلی یا مبارزه با جرایم جنایی با شیوه های مسلکی پرونده های قضایی را ترتیب جهت چگونگی انکشاف به مرجع قضایی ارسال می نمایند

کلمه پولیس اصطلاح قبول شده بین المللی است

پولیس کیست

بر بنیاد ماده دوم قانون پولیس

پولیس شامل افسر , ساتنمن وساتونکی بوده که در تشکیل وزارت امور داخله استخدام جهت تامین نظم وامن عامه طبق احکام قانون فعالیت می نماید .

نظم عامه آرامش اجتماعی است که طبق احکام قانون توسط پولیس تآمین می گردد

امن عامه حالتی است که درآن نظام حقوقی دولت آزادی , قانون فردی واجتماع , کرامت انسانی سلامت جسمی ومالی مردم حفظ گردد .

طبق حکم ماده ۱۳۴ قانون اساسی وماده ۸۰ قانون اجراات جزائی کشف جرم مربوط پولیس بوده .

دوستانیکه معلومات بیستر دارند لطف نموده با شرح مفصل کمک مان نمایند تا معلومات ما کامل گردد.

با احترام

نویسنده:

جمشید کوهستانی نظامی اسبق

فرستنده:

محمدعثمان نجیب