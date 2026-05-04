آیا تغییر نام پولیس در بهبود امنیت نقش دارد؟

طالبان؛ اسطوره شکست ناپذیر با پاشنه اشیل

نویسنده: مهرالدین مشید توهم اقتدار پایدار؛ از فروپاشی امپراتوری‌ها تا شکست طالبان ظهور…

قربانی یاری شو!

امین الله مفکر امینی    2026-02-05! قربانی یاری شو که قربانــــت شـــــــــود     بوقتی سختی…

سلطنت مطلقه ؛ آنارشی جنگل گرگ ها

Hobbes , Thomas (1588-1679) آرام بختیاری هابس؛ فیلسوف سیاسی سلطنت مطلقه.  توماس هابس(1679-1588.م)،…

پایان یا بازتولید قدرت؛ طالبان در آستانه یک چرخش سرنوشت‌…

نویسنده: مهرالدین مشید حاکمیت طالبان و سناریو های آینده؛ تغییر از…

تکنولوژی یا تخیل؟ هارپ در میان واقعیت و توطئه 

از یوتیوب تا توهم خدایی: کالبدشکافی یک روایت خطرناک سلیمان کبیر…

بگذریـــد!

امین الله مفکر امینی          2026-27-04! بـگذرید زحرف وسخن های ممــلو ا زریـــــــــا نـــــدارد…

شب سیاه

رسول پویان شب سیاهی گریخته ماهی، شکـسته چنگی گـرفته نایی سحـر نیامد…

همدیگر ناپذیری

نفاق ، همدیگر ناپذیری ، بلند پروازی ، امتیاز طلبی…

مدافعان خط دیورند؛ واقع گرایان ژیوپلیتیک یا متهمان به همسویی…

نویسنده: مهرالدین مشید موافقان دیورند؛ بازیگران واقع گرا در برابر ستون…

‬‬نه به جنگ و نابرابری، آری به همبسته‌گی جهانی کارگران‬‬‬‬

 ‬‬‬‬اعلامیۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان به‌مناسبت اول ماه می، روز…

توهم برتری و بازی قدرت

«جستاری در خودبزرگ‌ بینی و بازی‌های پنهان برتری» تهیه و تدوین…

بالیستیک چی‌ست؟

چرا این واژه‌ی صفت را به جای نام اصلی کار…

طالبان؛ پیامد فساد ساختاری و سازمان یافته حکومت‌های کرزی و…

نویسننده: مهرالدین مشید از امید تا انحطاط؛ فساد ساختاری و بازگشت…

قلۀ پیروزی

از قلـب خراسـان کهـن آمده ام با یعـقوب لیث و تهمتن…

بخاطر انفاذ قانون اساسی به مثابه شاه کلید نجات افغانستان

اعلامیه و فراخوان ملی بنام خداوند حق و عدالت با اتکا بر…

 لیبرالیسم، جنبش روشنگری، و نبوغ جان لاک

john locke (1632- 1704) آرام بختیاری جان لاک ؛ آغاز تئوری تقسیم…

از ترور میر اکبر خیبر تا کودتای ثور؛ بهای سنگین…

نویسننده: مهرالدین مشید تروریکه هنوز هم مردم افغانستان بهای آن را…

با عاشقان وعارفان همصحبت!

امین الله مفکر امینی                     2026-19-04! دل منــــــور میکـــند صحبت بـــا اهلـی عشق…

اهمیت و ضرورت آسیب شناسی تاریخی ، برای امروز و فردا های…

نوشته از بصیر دهزاد   این  مقاله که در کنفرانس علمی انجمن سراسری حقوقدانان…

داستایفسکی شوروی: داستایفسکی در فرهنگ، ایدئولوژی و فلسفه شوروی

 برگردان . رحیم کاکایی سه گفتار در واکاوی جایگاه داستایفسکی، نویسنده…

«
»

آیا تغییر نام پولیس در بهبود امنیت نقش دارد؟

مقدمه در این چند روز در فضای مجازی بحث از تغییر نام پولیس به نام شرطه بحث داغ است منحیث سرباز پولیس خواستم نظرات و معلومات مسلکی خود را که از اکادمی پولیس کسب نمودم شریک نمایم .

تاریخچه پولیس .

پولیس از دو کلمه گرفته شده که (پو) و (لیس) میباشد که ( پو) به معنی نگهبان ولیس به معنی شهر میباشد یعنی معنی پولیس نگهبان شهر بوده پولیس اولین بار ۳۰۰۰ هزار سال قبل از امروز در مصر قدیم به وجود آمده بعدآ در یونان قدیم , امپراتوری روم انکشاف نموده است

در زمان حضرت محمد (ص) در رآس وظیفه نگهبان شهر یکی از صحابه کرام به نام سعد بن وقاص بر گزیده شده بود ودر عهد خلافت حضرت ابوبکر صدیق ( رضی) عبدالله ابن مسعود گماشته شده بود  

در زمان حضرت عمر ( رضی ) به نام صاحب العسس یاد میشد در زمان حضرت علی ( کرام الله وجهه ) بنام صاحب الشرطه یاد می شد .

در افغانستان در عصر سلطنت احمد شاه ابدالی بنام ضبط بیگی یاد میگرد مدتی بنام حارندوی مسما گردیده .

اولین مرکز آموزشی پولیس 

در منطقه مهتاب قعله ناحیه ۶ ولایت کابل تاسیس گردید که مسئولیت پیشبرد تعلمات آنها از سوی اساتید آلمانی بدوش گرفته شده بود ودر زمان امان الله به نام امنیه یاد می نمودند .

فارغین این آموزش گاه بعد از فرار گیری مدت ۹ ماه یا یک سال تعلیمی لقب صوبه دار را گرفته وقوماندانی آن دوران به نام کوتوالی یاد می گردید کوتوال ها تحت اثر والی قرار داشت بلاآخره بنام ریاست امنیه در چوکات وزارت امور داخله منظور گردید .

که از سال ۱۳۲۱ الی ۱۳۲۶ ه ش به عین اسم باقی مانده ودر سال ۱۳۲۶ ریاست امنیه به نام قوماندانی عمومی پولیس وژندارم مسمی گردید که بر اساس آن مسایل وموضوعات امنیت داخلی کشور شامل شهر ها ومحلات را پولیس و وظایف تآمین امنیت سرحدات کشور را ژندارم به عهده داشت

در سال ۱۳۳۴ آکادمی پولیس به در جه علی ارتقا نمود 

کلمه مخفف پولیس که از چند حروف لاتینی متشکل گردیده 

آمادگی , افتتاح , گوش دادن , مصاحبه , هماهنگی , ارزیابی میباشد 

واژه شرطه عربی میباشد در تاریخ اسلامی این اصطلاح برای نیروهای امنیتی به کار می رفت .

مکلفیت های پولیس 

وظایف مدرن امروزی پولیس 

کشف , جلوگیری , وقابه , تثبت , شناسایی مجرمین , دستگیر آنان وآنعده افرادی که اخلال امن ونظم عامه می نماید که امروز پولیس به دوبخش تقسیم شده پولیس عدلی وقضایی و پولیس امنی 

که پولیس عدلی یا مبارزه با جرایم جنایی با شیوه های مسلکی پرونده های قضایی را ترتیب جهت چگونگی انکشاف به مرجع قضایی ارسال می نمایند 

کلمه پولیس اصطلاح قبول شده بین المللی است 

پولیس کیست 

بر بنیاد ماده دوم قانون پولیس 

پولیس شامل افسر , ساتنمن وساتونکی بوده که در تشکیل وزارت امور داخله استخدام جهت تامین نظم وامن عامه طبق احکام قانون فعالیت می نماید .

نظم عامه آرامش اجتماعی است که طبق احکام قانون توسط پولیس تآمین می گردد 

امن عامه حالتی است که درآن نظام حقوقی دولت آزادی , قانون فردی واجتماع , کرامت انسانی سلامت جسمی ومالی مردم حفظ گردد .

طبق حکم ماده ۱۳۴ قانون اساسی وماده ۸۰ قانون اجراات جزائی کشف جرم مربوط پولیس بوده .

دوستانیکه معلومات بیستر دارند لطف نموده با شرح مفصل کمک مان نمایند تا معلومات ما کامل گردد.

                 با احترام 

نویسنده:

جمشید کوهستانی نظامی اسبق

فرستنده:

محمدعثمان نجیب 

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us