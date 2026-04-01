  آیا با تهاجم زمینی امریکا، ایران سقوط خواهد کرد ؟    

نوشته ی : اسماعیل فروغی

تهاجم امریکا واسراییل برایران ، درحالی وارد دومین ماه شده است که باوجود بمباردمان بی وقفه ی ایران از سوی امریکا و اسراییل ، تاهنوزهیچ نشانه ای ازسقوط ایران و یا پایان درگیری ها به نظرنمی رسد. باساس گزارش وال استریت ژورنال ، حجم و مقدارخساراتی که امریکا درین جنگ تاکنون متحمل شده است ، بیشترازهرجنگ آن کشور پس ازجنگ جهانی دوم حساب شده است . هزینه های کمرشکن جنگ ، آقای ترامپ را مجبورخواهد کرد تا تقاضای جدید دریافت دوصد میلیارد دالری اش را بزودی به کنگره ی امریکا تقدیم نماید .

باساس واقعیت های میدانی ، ایالات متحده ی امریکا فقط یکماه پس ازجنگ ، با کمبود را‌کتهای پدافندی ، بمب های ویرانگروسایرتجهیزات لازم برای ادامه ی این جنگ مواجه شده است . درست متکی به همین کمبود تجهیزات است که دونالد ترامپ بخاطر خرید زمان ، تهدید چهل وهشت ساعته اش را ابتدا به پنج روز و پس از آن به ده روز تمدید کرده است. طوری که معلوم است ، امریکا بخاطر حفظ منافع هزاران میلیاردی اش درکشورهای عربی خلیج فارس و به دلیل جلوگیری ازرسوایی بزرگ شکست درایران ،حاضر به استفاده ازهرنوع ابزارجنگی حتا سلاح هسته ای تکتیکی خواهد شد .

به تعویق انداختن حمله به زیرساخت‌های ایران ، به امریکا این فرصت را مساعد می سازد تا ناوهای هواپیمابربیشتری به خاورمیانه سوق داده و هزاران سرباز تازه نفس را برای جنگ به منطقه ببرد . سوق دادن ۲۰۰۰ تفنگدار دریایی ، هزاران نیروی چترباز ، حدود ده هزارسربازجنگی و حضورناوجنگی جورج بوش با هزاران سرباز وافسرجنگی ، همه گواه براینست که امریکا می خواهد به یاری اردوی تا دندان مسلح اسراییل ، آخرین ضربه و شاید کاری ترین ضربه را برجمهوری اسلامی ایران وارد آورد . این تحرکات بخوبی نشان می دهد که امریکا و اسراییل نه بدنبال صلح و حل مناقشه بلکه درپی ایجاد تشنج بیشتردرمنطقه استند.

ازنظربسیاری تحلیلگران ، اینکه پیاده کردن چتربازان و تفنگداران دریایی امریکا درجزیره ی خارک یا مناطق دیگر ، ایران را به کُرنش و تسلیم واداشته ویا سبب تضعیف وسقوط نظام اسلامی ایران گردد ، تصوری ناپخته و دوراز واقعیت های میدانی است . این تصمیم می تواند ادامه ی اشتباهات اولیه ی امریکا و اسراییل باشد که فکر می کردند دولت ایران با یک ضربه ی کاری و با قتل و ترور رهبران و سران ملکی و نظامی شان ، سقوط خواهد کرد.

باساس آخرین اظهارات وتویت های دونالدترامپ ، امریکا می خواهد باتصرف و اشغال جزیره ی خارک ایران که نود درصد نفت ایران از آن تأمین می شود ، همانند ونزویلا ، هم میلیارد ها سود بدست آورد وهم ایران را ازنظراقتصادی به آخر خط برساند.

ناظران به این باوراند که اگراین تهاجم ویرانگرزمینی صورت بگیرد ، بی تردید هزاران سربازامریکایی وایرانی بقتل خواهند رسید ودرپایان کار، نتنها تنگه ی هرمز بازنخواهد شد ؛ بلکه تنگه ی باب المندب هم توسط یمنی ها مسدود خواهد شد .

به باوراکثرتحلیلگران و ناظران منطقه ای و بین المللی، امریکا واسراییل که برای هیچ سازمان و اتحادیه ای پاسخگو نیستند ، با این تهاجم دیوانه وارشان ، بیشترازپیش درباتلاق جنگ ایران فرورفته وتمام منطقه وجهان را با دشواری های غیرقابل تصور اقتصادی ومعیشتی روبروخواهند کرد .

فروغی (31 ماه مارچ 2026)