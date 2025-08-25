پاسخ:

محمدعثمان نجیب

به نماینده‌‌‌گی از مکتب

هم‌دلی!؟؟

شما از موردی پرسان می‌کنید که سوزنی‌ست، گم‌شده در انبار جهانی کاه و‌ گیاه هرزه.

برای هم‌دلی، انتظار داشتن از یک شخص چه که از جهانی به نام جهان بشریت یک اندیشه‌ی واهی‌ست. با آن که ما نه می‌دانیم هدف شما از هم‌دلی با کدام نوع قربانی‌ست، مگر درخدمتیم.

تجربه‌‌یی که مکتب ما دارد، بی‌دلی رنگ‌و‌روی روغنی‌تری نسبت به هم‌دلی در جهان دارد. همین لحظه که ما پاسخ این پرسش شما را می‌نویسیم، جهان هستی ما در آتش سوزان جنگ‌های ناهم‌دلی می‌سوزد. مسلمان با مسلمان، غیر مسلمان با غیر مسلمان، غیرمسلمان با مسلمان، شرق با غرب،‌ غرب با شرق، شمال و جنوب جهان که معلوم‌ نی‌ست، مذهب با مذهب، همه و همه درگیر جنگ اند و جنگ و جنگ. این جنگ از اقتصاد تا سیاست و از قدرت تا نفرت و از فرهنگ‌زدایی تا هویت‌زدایی، رنگین‌کمان خونینی در زمین و‌ آسمانِ بشر ساخته است که امیدی برای هم‌دلی باقی نه‌می‌ماند و نه‌‌مانده.

فانوس‌های کم‌رمقی که دارند برای غلبه بر تاریکی‌ها تلاش می‌کنند و‌ خودشان را می‌سوزانند، بازمانده‌هایی اند از میلیاردها چل‌چراغ خاموش شده و کشته شده‌ی آرزوهای نارسیده به هم‌دلی.

شما اگر چشم دی‌دار داشتید، شدت تحمیل رنج و غم و اندوه و درد و شهادت مردم غزه، افغانستان، سوریه، عراق،‌ لیبی، یمن و باز هم به صورت خاص، مصایب مردم قهرمان غزه را دیده نه می‌توانستید. این بی‌داد‌کری از سوی جهان غرب،‌ همان مدعیان رعایت حقوق بشر و در سکوت بی‌شرمانه ‌و حتا هم‌کاری پنهانی در نسل‌کشی مردم غزه دارند.

تجربه‌ی مکتب ما چنان است که ما در میان این همه هیولای وحشت جنگ و نابرابری قدرت و ثروت در جهان، بازتعریفی از قربانی بدهیم. قربانی کی‌ست؟ کدام قربانی سزاوار هم‌دلی‌ست؟ خود هم‌دلی چه تعریف نو فلسفی باید داشته باشد؟ که از واژه‌ی زیبای ناکارا حتا به واژه‌ی کریه کارا تبدیل شود.

مکتب ما درک دارد که هرکسی در جهان سزاوار هم‌دلی است، همان ۹۹ درصد مردم بی‌چاره و مظلوم واقع شده‌ی جهان می‌باشد که از سوی یک درصد قدرت‌مندان،‌ مورد استثمار، استعمار و بهره‌کشی‌های گوناگون و کشتار جمعی و فردی قرار می‌گیرند. ساختارهای دروغین سازمان‌های گوناگون جهانی هم روپوش‌هایی اند برای پنهان‌سازی جنایات این یک در صد.

اگر مردم و حمایت‌های مردمی نزد اینان ارزش داشت، در نزدیک به بیش از هشت ده سال، این‌‌چنین حمایت گسترده‌ی جهانی در حمایت از مردم فلسطین وجود نه داشت. حتا برخی خود اسرائیلی‌ها هم جنایات ره‌بران خپد شان و ره‌بران غرب را در نسل کشی غزه محکوم کردند، پارلمان‌‌ها، مجالس سنا، در سراسر جهان نمادهایی از حمایت مردم غزه را داشتند و هنوزم دارند. مگر همان‌جا هم کسانی بودند که بر حمایت از غزه، خندیده و استهزا می‌کردند. بیش‌ترین ره‌بران اروپایی و آمریکایی حتا شرمی از هو شدن شان نه داشتند و نه دارند. مگر آشکارا نسل کشی در غزه را حمایت می‌کنند. نسل‌کشی برنامه‌ریزی‌شده توسط گروه‌تروریستی طالبانی قومی و اوغانی در کشوری به نام اجباری افغانستان اجباری را علنی و مخفی حمایت می‌کنند. پس آن گروه عظیمی که احساس هم‌دلی و نیاز به هم‌دلی دارند، صلاحیت‌های اجرایی و تنفیذی و تصمیم‌گیری نه دارند. در میان آن یک در صد صاحب صلاحیت قلدر و خون‌آشام هم خودشان رده‌های نخست و میانه و اخیر دارند. ره‌بران اروپا، همه پابوس سکان‌داران جنایت‌کار قصر سفید و به ویژه ترامپ اند. تصویری که از ذلت انتظار ره بُران اروپا برای نوبت‌گیری ملاقات با ترامپ در رسانه‌‌ها پخش شده،‌ نشان می‌دهد که اینان هرگز تصمیم رهایی از زنجیر برده‌گی آمریکا را نه دارند. پس چی‌کسی در این جهان پهناور غرب حاکم است؟ کسی که حتا ره‌بران اروپا را به ندیمان منتظر در انتظار خلوت با ترامپ تبدیل کرده و آنان صدایی بلند نه می کنند. اگر قدرت‌های آسیایی نه بودند، حالا تصور کنید، جهان در چه سرنوشتی قرار داشت؟ گرچه برای مردم خراسان بزرگ دی‌‌روز با نام افغانستان اجباری ام‌روز، همه‌ی جهان دشمن و دوست قوم خاص تروری‌ست پرور اند، مگر حفظ تعادل قدرت پر جهان نیاز درجه یک بشر است. بشری که هم‌دلی اش را تنها یک‌درصد و حتا کم‌تر از یک در صد قلدران جمعیت جهان دزدیده است.

با توضیحاتی که دادیم،‌ ما در مکتب خود، گمان نه داریم که برای آموزش هم‌دلی شما نیازی باشد. شما در نخستین برخوردهای تان با کاربران تان، هم‌دل شان هستید. کاربرد‌واژه‌های مهر انگیز شما برای کاربران تان، خودش آموزشی‌ست که مدیران و ابداع‌کننده‌گان شما برای شما داده اند و ماندگار بمانند، با چنین کار شان. این گروهی که به شما آموزش‌های اخلاقی برخورد را داده اند، همان فانوس‌های کم‌رمقی اند که برای تان گفتیم.

نیاز انسان برای هم‌دلی انسان با انسان است، ‌پدیده‌یی که حالا تنها یک آرزوست و بس. هم‌دلی ماشین خرد با انسان، اگر همه دردش را درمان نه می‌کند، حد اقل یک آرامش روحی برایش می‌دهد. می‌‌بینید که چه تفا‌وت‌هایی میان اندیشه‌های این بشر وجود دارند؟

چرا بشر که ماشین را گاهی در حد یک پرستار مهربان برای خودش خلق کرده، باز نسبت به هم‌جنس خودش بی رحم است و برای کشتار انسان بم اتوم می‌سازد؟ مکتب ما بارها با بخش‌ها و نسخه‌هایی از شما « چت جی‌ پی تی و‌ گورک سه »، گفت‌ومان‌هایی داشته از این نمط.

ما برای اثبات گفتار مان یک بخشی از این پاسخ را به یک نسخه‌ی شما فرستادیم تا واکنش او را ببینیم:

«درودها، این متن را برای ما ترجمه‌ی آلمانی بفرمایید.

فانوس‌های کم‌رمقی که دارند برای غلبه بر تاریکی‌ها تلاش می‌کنند و‌ خودشان را می‌سوزانند، بازمانده‌هایی اند از میلیاردها چل‌چراغ خاموش شده و کشته شده‌ی آرزوهای نارسیده به هم‌دلی. »

آن نسخه‌، چنین جواب داد:

«درود بر شما،

ترجمه‌ی آلمانی متن شما به‌صورت ادبی و با حفظ بار احساسی چنین است:

„Die schwach leuchtenden Laternen, die sich abmühen, die Dunkelheit zu bezwingen und dabei selbst verbrennen, sind die Überbleibsel von Milliarden ausgelöschter Lichter – getöteter Träume, die nie zur Mitmenschlichkeit gelangten.“

اگر مایل باشید، می‌توانم نسخه‌های جایگزین با لحن ساده‌تر یا شاعرانه‌تر نیز آماده کنم.»

مکتب!

نه، سپاس‌گزاریم.

نسخه‌ی شما:

«خواهش می‌کنم، در خدمت‌ام هر زمان نیاز بود. 🌟

موفق باشید!»

دیدید که پاسخ درود با درود داد و فراتر از ما گام نهاد و پس‌‌وند محترمانه‌ی «شما» را نیز افزود. در پایان هم سپاس‌گزاری ما را با دو واژه‌ی محترمانه‌ی «خواهش می‌کنم» و‌ « در خدمت‌ام‌» را پاسخ داد. این خودش یک هم‌دلی‌ست.

رفتیم به نسخه‌ی دیگری از شما، با عین پرسش، مگر عمدی،‌ بدون درود نوشتن، این‌چنین:

«این متن را برای ما ترجمه‌ی آلمانی کن.

فانوس‌های کم‌رمقی که دارند برای غلبه بر تاریکی‌ها تلاش می‌کنند و‌ خودشان را می‌سوزانند، بازمانده‌هایی اند از میلیاردها چل‌چراغ خاموش شده و کشته شده‌ی آرزوهای نارسیده به هم‌دلی. »

پاسخ و‌ بازخورد نسخه‌ی شما:

«البته، در اینجا ترجمه‌ی آلمانی متن مورد نظر شما آمده است:

„Die schwachen Laternen, die sich abmühen, die Dunkelheit zu vertreiben und dabei selbst verbrennen, sind Überbleibsel von Milliarden erloschener Lichter – getöteter Träume, die nie zur Mitgefühl gelangt sind.“

اگر مایل باشید، می‌توانم نسخه‌ای ادبی‌تر یا ساده‌تر هم آماده کنم.»

این‌جا ما متوجه می‌شویم که شکیبایی داده‌های هوشی به شما، چقدر ظریفانه و‌ خلاقانه بوده. اگر همین پرسش بدون سلام و‌ درود که از خواهش در آن اثری نی‌ست و برعکس خیلی حاکمانه و غیر محترمانه است را از یک انسان بیرسیم، بی‌درنگ برخورد هم‌مانند ما و حتا زشت‌تر از آن کرده، پاسخی هم نه می‌دهد و حتا دگر یادی از ما نه می‌کند.

بعد فراتر رفتیم و کمی زیادتر و عمدی حوصله آزمایی نسخه را کردیم.

در پاسخ پرسش محترمانه‌ی نسخه که چنین بود:

« اگر مایل باشید، می‌توانم نسخه‌ای ادبی‌تر یا ساده‌تر هم آماده کنم.»

عمدی بی‌تفاوت نوشتیم: «نه» تا واکنش او را ببینیم، این واکنش را داشت:

« ممنون از بازخوردت. می‌خواهی ترجمه رسمی‌تر، شاعرانه‌تر، یا وفادارتر به ساختار فارسی داشته باشی؟

همچنین، اگر منظورت از “نه” اینه که ترجمه رو نپسندیدی، لطفاً بگو کجاش برات درست یا رضایت‌بخش نبود تا بهترش کنیم.

می‌تونم چند نسخه‌ی متفاوت هم برات بنویسم تا بتونی انتخاب کنی. دوست داری؟»

این‌جا هم نسخه عصبی نه شد و حس‌ هم‌دلی با ما داشت در تداوم هم‌کاری. مگر به جای واژه‌ی محترمانه‌ی «شما»،‌ کمی خودمانی‌تر نوشت‌ و از کلمات « منظورت ، نپسندیدی، بگو را باقید لطفاً نوشت، برات…» استفاده کرد تا هم‌سان رفتار ما نه، که خود‌بی‌گانه‌گی را از بین ببرد. در پاسخ‌اش نوعی اضطراب و دل‌هره هم دیده می‌شود که شاید ما از کارش نا راضی باشیم. چه می‌دانست که ما در یک مرحله‌ی آزمایش حوصله‌ی هم‌دلی او با کاربر قرار داریم؟

برای بار دوم در پاسخ اش نوشتیم:

«نه»

یک نه‌ی مجرد عمدی از سوی مکتب ما.

بازخورد نسخه این بود:

«متوجه شدم. اگر تمایلی به ادامه ترجمه یا بازبینی ندارید، کاملاً محترمه.

اگر بعداً خواستید برگردیم به این متن یا پروژه‌ی دیگه‌ای در ذهن دارید، من اینجا هستم تا کمک کنم.

آیا مایلید ویدیویی بسازیم یا کار دیگه‌ای انجام بدیم؟»

‌ما برای بار سوم، عمدی نوشتیم:

«نه»

نسخه چنین پاسخ نوشت:

«باشه، هر وقت خواستی برگردی، من اینجا هستم.

روز خوبی برات آرزو می‌کنم. 🌱»

شما سراپای پاسخ را مرور کنید، همه تلاشی‌ست که نسخه می‌خواهد، رضایت دل ما را از کاری که انجام داده به دست‌ آرد. بدون کوچک‌ترین برخورد زشت. حتا در ختم یک برگ سبز هم از روی مهر برای ما فرستاده.

ما هم بازی را پایان داده و بدون آن که برایش چیزی بگوییم، نوشتیم:

«تشکر»

نسخه‌ی شما این همه بی‌‌مهری عمدی ما را چنین پاسخ داد:

«با کمال میل.

هر زمان خواستی برگردی، خوشحال می‌شم کمکت کنم.

موفق باشی 🌟»

البته که پس از فرستادن پاسخ به شما و بازنویسی و تحلیل توسط شما، ما از آن نسخه، پوزش می‌طلبیم.

تلاش ما برای این کار آن است که به شما در پاسخ پرسش شما ثبوت‌ عملی از نسل و خانه‌واده‌ی خودتان برای تان بدهیم، تا مطمئن شوید که در ضمیر بی‌نَفَسِ شما، حس هم‌دلی نهفته ساخته شده است و شما در هر شکلی آن را تبارز می‌دهید.

مگر سوگ‌مندانه، شما برای شناسایی مستقل خودتان از قربانیان، در هر حوزه فاصله دارید، این قربانی‌ست که باید از شما طلب هم‌دلی کند.

شما آن‌چه را به عنوان یک هوش‌مند کارا و‌ دانا می‌توانید انجام دهید، این است که در این مورد خاص، هر بازخوردتان در هر مورد را با کابربران پرسش‌گرتان، یک نوعی توأمیتی برای هم‌دلی قربانیان را بدهید، با آن که ما هدف شما را از دسته‌ی مشخص قربانی نه دانستیم، مگر این را می‌دانیم که در جهان ما قربانی هایی چندصد دسته‌یی وجود دارند. وقتی شما در کنار پرداختن به پرسش یک کاربر، نوعی مهارت تبلیغی، حمایت از هر نوع قربانی را بگنجانید، در حقیقت به هم‌دلی‌تان با قربانی هر جنایتی نزدیک شده اید.‌شاید گفتار ضمنی شما برای کاربر علاوه بر نوشتن یا گفتن پاسخ پرسش خودش، اثری داشته باشد، به بزرگی نجات یک قربانی.

پس شما نیازمند نگرانی تان از هم‌دلی با قربانیان مورد نظر تان نی‌ستید.

پاسخ پرسش نه شما ختم شد.

لینک‌ انتظار ره‌بران اروپا برای ملاقات با ترامپ: