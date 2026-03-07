     آیا امریکا در باتلاق ایران غرق خواهدشد ؟      

یک عکس وهزار خاطره

راديو تلويزيون و افغانفلم سابق افغانستان تنى چند از ژورناليستان اولين…

مارهای آستین؛ بازگشت هیولاهای جنگ نیابتی به دامان پاکستان

نویسنده: مهرالدین مشید از عمق استراتیژی تا عمق بحران؛ چرخش شمشیر…

ظلم ظالم

رسول پویان جهان به لاف وپـوف ظلم برنمی گردد اســـیـر ظالـــم و…

روز جهانی زن در میانۀ بحران و عقبگرد تاریخی

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان به پیشواز هشتم مارچ، روز…

نه به جنگ، نه به استبداد؛ راه ما رهایی اجتماعی…

اعلامیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان در مورد جنگ امریکا-اسرائیل با…

زردشت نیچه؛ پیشگویی تراژدی ایرانی؟

Friedrich Nietzsche (1844-1900) آرام بختیاری تراژدی ایران، یا شیعه ایرانی، از زبان…

جنگ با ایران؛ معادله برنده و بازنده در ترازوی ژئوپلیتیک

نویسنده: مهرالدین مشید تهران خشمگین در نبرد برای بقا این نوشته با…

کوتاه خاطره هایی از مسکو

(کمیته سرتاسری سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان، فستیوال جهانی جوانان و…

اعلامیه در محکومیت جنگ ارتجاعی میان پاکستان و افغانستان

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جنگ و صف‌آرایی نظامی میان قدرت…

بوی ریا 

برسد کاش به تو یار چو پیغام کنم  وصفی از لعل…

               کاروان وحدت 

بر خیز تا هم آ ییم ، با  کاروان وحدت  جا…

دوست دارم این وطن را !

امروز زمان آن فرارسیده است که مردم افغانستان یک‌صدا بگویند…

زبرځواکونه څنګه په نورو هېوادونو خپل نفوذ ساتي؟

ليکنه: حميدالله بسيا په ساده ډول زبرځواک  يا سوپر پاور  Superpower…

افغانستان در مدار واگرایی؛ تراژیدی‌های اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای

نویسنده: مهرالدین مشید با ادعا های فراتر از « پنج چاریک»…

آیا طالبان دروغ می گویند یا وزارت خارجه ی روسیه؟ …

  نوشته ی : اسماعیل فروغی       بتاریخ بیست و سوم…

د سعوديانو او تر دوی بر لاسونه هم بيا د…

عبدالصمد ازهر                 …

چهل و یکمین سالگرد وفات مولانا داکتر استاد محمد سعید…

روز پنجشنبه مورخ « هفت حوت سال ۱۴۰۴ هجری شمسی…

محکومیت تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان

اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بنام خداوند حق و…

وزیر دفاع پاکستان؛ از ناگفته های ساختاری تا راهبرد های…

نویسنده: مهرالدین مشید سیاست ابهام استراتژیک پاکستان؛ ازاعتراف‌های تاکتیکی تا ناگفته‌های…

بمناسبت روز های جهانی عدالت اجتماعی و زبان مادری

بنام خداوند حق و عدالت هموطنان گرامی، ۲۰ و ۲۱ فبروری روز…

«
»

     آیا امریکا در باتلاق ایران غرق خواهدشد ؟      

  نوشته ی : اسماعیل فروغی

         پس ازربودن رییس جمهورقانونی ونزویلا ازاتاق خوابش ، امریکا اینبار می خواهد با زورحکومت قانونی ایران ـ عضو دایم سازمان ملل متحد راهم ازمیان بردارد . 

      درست هفت روزازیورش نظامی بی سابقه و ویرانگرامریکا واسراییل به هدف براندازی دولت ایران می گذرد ؛ اما تاهنوزدولت ایران سقوط نکرده و از پا ننشسته است . نتنها ازپا ننشسته بلکه قدرتمند ترازپیش دربرابردوغول نظامی جهان و متحدان عربی و اروپایی شان می جنگد و با شلیک صدها راکت دوربرد و کوتاه برد ازتولیدات نظامی خود اش برفرق امریکاییان ، اسراییلیان و متحدان عربی شان ، توانایی های نظامی – رزمی امریکا و اسراییل را با چالش های بزرگی روبرو کرده است . 

     ارچند طی همین مدت کوتاه امریکا و اسراییل توانسته اند دهها سر و سرکرده ی ملکی ونظامی ایران بشمول رهبرمعنوی نظام جمهوری اسلامی ایران – آیت الله علی خامنه ای را ازصحنه برداشته و تاسیسات بی شماردولتی و نظامی ، شفاخانه ها و مکاتب کودکان را با خاک یکسان سازند ؛ اما ساختارهای مستحکم دولتی هنوزپابرجاست و رهبرانِ قوی تروجوان ترایرانی کارجنگ و کاررهبری دولت وحکومت را به پیش می برند . این پایداری و انسجام پس ازمرگ علی خامنه ای و این سرسختی ومقاومت در برابردوغول نظامی جهان ، به این حقیقت مهرتایید می گذارد که برخلاف تبلیغاتِ دشمنان ایران ، جمهوری اسلامی ایران نه فرد محور بلکه ساختارمند ، منضبط و خیلی قانون مدار بوده است . 

     به نظر می رسد که دوام این جنگ بجای ایران ، امریکا و اسراییل را خسته و درمانده خواهد کرد. 

     به نظر می رسد که این جنگ به باتلاق پرهزینه ای برای امریکا و اسراییل مبدل خواهدشد .

     وبه نظرمی رسد که این آخرین و سرنوشت سازترین نبرد ایران برای بقا و موجودیت اش خواهد بود . 

      جالب اینست که هم امریکا ، هم اسراییل و هم متحدان اروپایی امریکا و اسراییل ، هیچکدام ، هدف اصلی این حملات ویرانگر را که سرنگونی یک عضو دایم سازمان ملل متحد است ، پنهان نمی کنند . و بازجالبتر این است که این حملات باردیگر درمیانه ی مذاکرات صلح صورت گرفت. درحالی که هردو طرف از توافق قریب الوقوع سخن می گفتند و درحالی که فقط چندساعت پیش ازحملات ، وزیر خارجه ی عمان( میانجی گفتگو ها) اعلام نمود که : ” توافق در دسترس است .” ؛ امریکا و اسراییل بر ایران تاریخی حمله کردند و دراولین دقایق حمله ، بیش ازچهل رهبرنظامی وملکی ایران بشمول آیت الله خامنه ای را کشتند . آنان ارچند با این حملات غافلگیرانه و عهدشکنانه توانستند خوراک خوب تبلیغاتی تهیه نمایند ؛ اما این درواقع امریکا و اسراییل بودند و استند که با عهدشکنی های پی درپی و با بکاربردن توطئه های گوناگون برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ، با دستان خود ایران اسلامی را سرسخت تر، مقاوم تر و متکی به نفس ترازپیش کرده اند . 

    جمهوری اسلامی ایران ا‌کنون بخوبی می داند که با گسترده کردن و منطقه ای کردن درگیری ها ، می تواند این جنگ را طولانی تر کرده و درنتیجه زمینه های ورود امریکا را درباتلاق نابود کننده ‌ی این جنگ ، بهتر و بیشترازپیش فراهم سازد .

                                                          فروغی ( مارچ 2026 )        

