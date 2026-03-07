     آیا امریکا در باتلاق ایران غرق خواهدشد ؟      

نوشته ی : اسماعیل فروغی

پس ازربودن رییس جمهورقانونی ونزویلا ازاتاق خوابش ، امریکا اینبار می خواهد با زورحکومت قانونی ایران ـ عضو دایم سازمان ملل متحد راهم ازمیان بردارد .

درست هفت روزازیورش نظامی بی سابقه و ویرانگرامریکا واسراییل به هدف براندازی دولت ایران می گذرد ؛ اما تاهنوزدولت ایران سقوط نکرده و از پا ننشسته است . نتنها ازپا ننشسته بلکه قدرتمند ترازپیش دربرابردوغول نظامی جهان و متحدان عربی و اروپایی شان می جنگد و با شلیک صدها راکت دوربرد و کوتاه برد ازتولیدات نظامی خود اش برفرق امریکاییان ، اسراییلیان و متحدان عربی شان ، توانایی های نظامی – رزمی امریکا و اسراییل را با چالش های بزرگی روبرو کرده است .

ارچند طی همین مدت کوتاه امریکا و اسراییل توانسته اند دهها سر و سرکرده ی ملکی ونظامی ایران بشمول رهبرمعنوی نظام جمهوری اسلامی ایران – آیت الله علی خامنه ای را ازصحنه برداشته و تاسیسات بی شماردولتی و نظامی ، شفاخانه ها و مکاتب کودکان را با خاک یکسان سازند ؛ اما ساختارهای مستحکم دولتی هنوزپابرجاست و رهبرانِ قوی تروجوان ترایرانی کارجنگ و کاررهبری دولت وحکومت را به پیش می برند . این پایداری و انسجام پس ازمرگ علی خامنه ای و این سرسختی ومقاومت در برابردوغول نظامی جهان ، به این حقیقت مهرتایید می گذارد که برخلاف تبلیغاتِ دشمنان ایران ، جمهوری اسلامی ایران نه فرد محور بلکه ساختارمند ، منضبط و خیلی قانون مدار بوده است .

به نظر می رسد که دوام این جنگ بجای ایران ، امریکا و اسراییل را خسته و درمانده خواهد کرد.

به نظر می رسد که این جنگ به باتلاق پرهزینه ای برای امریکا و اسراییل مبدل خواهدشد .

وبه نظرمی رسد که این آخرین و سرنوشت سازترین نبرد ایران برای بقا و موجودیت اش خواهد بود .

جالب اینست که هم امریکا ، هم اسراییل و هم متحدان اروپایی امریکا و اسراییل ، هیچکدام ، هدف اصلی این حملات ویرانگر را که سرنگونی یک عضو دایم سازمان ملل متحد است ، پنهان نمی کنند . و بازجالبتر این است که این حملات باردیگر درمیانه ی مذاکرات صلح صورت گرفت. درحالی که هردو طرف از توافق قریب الوقوع سخن می گفتند و درحالی که فقط چندساعت پیش ازحملات ، وزیر خارجه ی عمان( میانجی گفتگو ها) اعلام نمود که : ” توافق در دسترس است .” ؛ امریکا و اسراییل بر ایران تاریخی حمله کردند و دراولین دقایق حمله ، بیش ازچهل رهبرنظامی وملکی ایران بشمول آیت الله خامنه ای را کشتند . آنان ارچند با این حملات غافلگیرانه و عهدشکنانه توانستند خوراک خوب تبلیغاتی تهیه نمایند ؛ اما این درواقع امریکا و اسراییل بودند و استند که با عهدشکنی های پی درپی و با بکاربردن توطئه های گوناگون برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ، با دستان خود ایران اسلامی را سرسخت تر، مقاوم تر و متکی به نفس ترازپیش کرده اند .

جمهوری اسلامی ایران ا‌کنون بخوبی می داند که با گسترده کردن و منطقه ای کردن درگیری ها ، می تواند این جنگ را طولانی تر کرده و درنتیجه زمینه های ورود امریکا را درباتلاق نابود کننده ‌ی این جنگ ، بهتر و بیشترازپیش فراهم سازد .

فروغی ( مارچ 2026 )