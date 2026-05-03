آیا آتش جنگ دوباره مشتعل می شود ؟ 

                           نوشته ی : اسماعیل فروغی  

      امریکا و اسراییل پس ازچهل روزبمباردمان بی امان ایران ،  نتوانستند به هیچیک از آن اهدافی دست بیابند که از پیش برای خود تعین کرده بودند : نه جمهوری اسلامی را درایران ساقط کردند ، نه به حتا یک گرام یورانیوم غنی شده ی ایران دست یافتند ، نه ایران را وادار به قبول عدم تولید راکت ها وپهپادهای دوربرد توانستند و نه قادر شدند ایران را از حمایت حوثی ها ، حزب الهی ها و حماسی ها بازبدارند .

     امریکا واسراییل با براه انداختن این جنگ غیرقانونی نتنها به اهداف شان نرسیدند بلکه به ایران این فرصت را هم آماده کردند تا تنگه ی هرمز را تصرف کرده ، از آن منحیث ابزار فشارعلیه امریکا، اسراییل و شرکای عرب راهبردی امریکا ، استفاده نمایند و درنتیجه ، تغیرجدی در توازن قوا درمنطقه و درجهان بوجودآورند. تا جایی که معلوم است ، دیگر ایران هرگز ازین وسیله ی سودآورِفشاردست بردارنخواهد شد .تنگه ی هرمز درهرنوع معامله ی بعدی میان امریکاوایران ، زیرکنترول ایران باقی خواهد ماند و از کشتی هایی که باید از آن تنگه عبور نمایند ، ایران مالیات گمرکی به چنگ خواهد آورد. ارچند امریکاییان با محاصره ی دریایی تنگه ی هرمز ، می‌خواهند ایران را وادار به عقب نشینی ازموضعگیری سخت شان نمایند ؛ اما به نظر می آید که امریکاییان قادر به اِعمال کامل و دوامدارمحاصره ی دریایی ایران نیستند. 

     حقیقت اینست که محاصره ی دریایی ایران و بسته ماندن تنگه ی هرمز ، مصایب فراوانی برای جهانیان بوجودآورده است تا به ایران. اگرمحاصره ی دریایی ادامه یابد ، بی تردید سیلی از پناهجویان جدید راهی اروپا و امریکا شده ، رژیم های عربی مفتخور خلیج فارس ، نابود خواهند شد و بحران های جدی اقتصادی ، اجتماعی و انسانی دامنگیر همه مردمان منطقه و مردم جهان گردیده ، دسترسی به نفت ، گاز ، انواع کود کیمیایی و تمام محصولات صنعتی ازنفت و گاز با دشواری های جدی روبرو خواهد شد .

     معلوم نیست در چند روز آینده ، چه واقع خواهد شد ؟ آیا دونالدترامپ رییس جمهور ایالات متحده ی امریکا دوباره فرمان بمباردمان بی امان ایران را صادر خواهدکرد یا راه خروج آبرومندانه ازجنگ را انتخاب کرده ، با طرح سه ماده ای ایران موافقت نموده ، آتش بس موقت را به آتش بس دایمی مبدل خواهد کرد . شکی وجود ندارد که اگر امریکا و اسراییل به زیرساخت های اقتصادی – صنعتی ایران حمله کرده و جنگ رامرگبارتر سازند ، ایران هم تمام زیرساخت‌های صنعتی – اقتصادی اسراییل و کشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس را یکسره نابود خواهد کرد . تصور می‌توان کرد که با نبود برق ، آب و ترانسپورت و درگرمای سی تا چهل درجه ی سانتی گراد در شهرهای شیشه ای اسراییل ، امارات ، کویت ، قطر ، بحرین ، عمان وغیره ، چه صحنه های آخرالزمانی ایجاد خواهد شد .

    خردمندانه اینست که دونالد ترامپ رییس جمهورامریکا، تحریکات نتانیاهو ولابی گران اسراییل را دور زده ، مستقلانه عمل کند و امریکارا بیش ازین منزوی و شرمسار ننماید . تنها راه نجات ترامپ ، روآوردن به صلح واندیشیدن مسوولانه روی طرح سه ماده ای ایران است که می گوید :

      اول ختم جنگ ومخاصمت و تضمین قوی عدم تکرار تهاجم ؛ 

      دوم گفتگوی مستقیم درباره ی نحوه ی مدیریت تنگه ی هرمز ؛

      وسوم بحث وگفتگوی مستقیم وصریح درباره ه برنامه ی صلح آمیزهسته ای ایران .

                                                             فروغی ( ماه می 2026 )        

